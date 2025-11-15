https://sarabic.ae/20251115/إعلام-خطة-أمريكية-لتقسيم-قطاع-غزة-إلى-قسمين-1107127911.html

إعلام: خطة أمريكية لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين

أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت إحدى تلك الوسائل: "الولايات المتحدة تخطط لتقسيم قطاع غزة على المدى البعيد إلى "منطقة خضراء" تحت سيطرة إسرائيل والقوات الدولية، حيث ستبدأ أعمال إعادة الإعمار، و"منطقة حمراء" ستبقى خرابًا"، في خطوة تثير تساؤلات حول مستقبل القطاع والتزام الولايات المتحدة بحل سياسي دائم".وتثير الخطط العسكرية الأمريكية تساؤلات جدّية حول التزام واشنطن بتحويل وقف إطلاق النار، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، إلى تسوية سياسية دائمة مع حكم فلسطيني في جميع أنحاء غزة، وهو ما وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأشارت الوسيلة إلى أنه تم إعادة توطين كل سكان القطاع تقريبا في "المنطقة الحمراء"، التي لا يوجد أي تخطيط لإعادة توطينها.وبحسب صحيفة الـ"غارديان"، يرى المخططون العسكريون الأمريكيون أيضًا أن "إعادة الإعمار داخل "المنطقة الخضراء" تشكل جزءًا من مسار غامض لإعادة توحيد قطاع غزة، من خلال إقناع المدنيين الفلسطينيين بالتحرك عبر خط السيطرة الإسرائيلية".وأضاف: "لكن حتى تحديد "منطقة خضراء" في غزة قد يثير مقارنات مع العراق وأفغانستان، حيث أصبحت العبارة مرادفة لإخفاقات الجيش الأمريكي".وتابع: "في بغداد وكابول، كانت المناطق الخضراء عبارة عن جيوب محاطة بحواجز خرسانية مضادة للانفجارات، حيث تراجعت القوات الغربية وحلفاؤها المحليون هربًا من العنف الذي أطلقته مهمتهم في المجتمعات المحيطة بهم".ويشمل ذلك ما يصل إلى 1500 جندي مشاة بريطاني متخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة والطب العسكري، بالإضافة إلى ما يصل إلى 1000 جندي فرنسي لتطهير الطرق وضمان الأمن. ووفقًا للصحيفة، "أرادت الولايات المتحدة أيضًا جلب قوات من ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأوروبي لتوفير مستشفيات ميدانية وخدمات لوجستية واستخبارية".وأضاف المسؤول الأمريكي للصحيفة، في تعليقه على الخطط الخاصة بنشر قوات في غزة، أن "واشنطن لا تتوقع أن يشكل الأوروبيون النواة لهذه القوة".وقال إن "الحاجة إلى إعادة الإعمار ملحة، حيث تضرر أو دُمّر أكثر من 80% من المباني في غزة خلال الحرب، بما في ذلك جميع المدارس والمستشفيات تقريبًا، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة".وبعد مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار في القطاع، ما تزال إسرائيل تفرض قيودًا على شحنات المساعدات إلى غزة، بما في ذلك حظر دخول المواد الأساسية، مثل أعمدة الخيام، التي تصنفها على أنها "مواد مزدوجة الاستخدام قد تستعمل لأغراض عسكرية"، على حد زعمها.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.ويتكوف: "حماس" مستعدة لتسليم سلاحها إلى قوة دولية

