إعلام: خطة أمريكية لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين

أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".
وقالت إحدى تلك الوسائل: "الولايات المتحدة تخطط لتقسيم قطاع غزة على المدى البعيد إلى "منطقة خضراء" تحت سيطرة إسرائيل والقوات الدولية، حيث ستبدأ أعمال إعادة الإعمار، و"منطقة حمراء" ستبقى خرابًا"، في خطوة تثير تساؤلات حول مستقبل القطاع والتزام الولايات المتحدة بحل سياسي دائم".
ووفقاً لوثائق التخطيط العسكري الأمريكي، التي اطّلعت عليها الوسيلة ومصادر مطّلعة على الخطط الأمريكية، فإن "قوات أجنبية، ستنتشر في البداية جنباً إلى جنب مع الجنود الإسرائيليين في شرق غزة، ما يترك القطاع المدمر مقسمًا بواسطة "الخط الأصفر"، الذي تسيطر عليه إسرائيل حاليًا".
وتثير الخطط العسكرية الأمريكية تساؤلات جدّية حول التزام واشنطن بتحويل وقف إطلاق النار، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، إلى تسوية سياسية دائمة مع حكم فلسطيني في جميع أنحاء غزة، وهو ما وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشارت الوسيلة إلى أنه تم إعادة توطين كل سكان القطاع تقريبا في "المنطقة الحمراء"، التي لا يوجد أي تخطيط لإعادة توطينها.
وبحسب صحيفة الـ"غارديان"، يرى المخططون العسكريون الأمريكيون أيضًا أن "إعادة الإعمار داخل "المنطقة الخضراء" تشكل جزءًا من مسار غامض لإعادة توحيد قطاع غزة، من خلال إقناع المدنيين الفلسطينيين بالتحرك عبر خط السيطرة الإسرائيلية".
وقال مسؤول أمريكي للصحيفة، لم يكشف عن هويته: "مع تقدم الأمور وتهيئة الظروف لإحراز تقدم ملموس في إعادة الإعمار، سيبدأ المدنيون الغزيون النازحون إلى هناك بالازدهار. سيقول الناس نريد ذلك، وهكذا تتطور الأمور في هذا الاتجاه. لا أحد يتحدث عن عملية عسكرية لفرض ذلك".
وأضاف: "لكن حتى تحديد "منطقة خضراء" في غزة قد يثير مقارنات مع العراق وأفغانستان، حيث أصبحت العبارة مرادفة لإخفاقات الجيش الأمريكي".
وتابع: "في بغداد وكابول، كانت المناطق الخضراء عبارة عن جيوب محاطة بحواجز خرسانية مضادة للانفجارات، حيث تراجعت القوات الغربية وحلفاؤها المحليون هربًا من العنف الذي أطلقته مهمتهم في المجتمعات المحيطة بهم".
وقال صحيفة الـ"غارديان"، نقلاً عن وثائق، إن "القيادة الإقليمية للقيادة المركزية الأمريكية وضعت في وقت سابق من نوفمبر(تشرين الثاني الجاري)، خططاً لضم قوات أوروبية، بما في ذلك مئات الجنود البريطانيين والفرنسيين والألمانيين، إلى نواة قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة".
ويشمل ذلك ما يصل إلى 1500 جندي مشاة بريطاني متخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة والطب العسكري، بالإضافة إلى ما يصل إلى 1000 جندي فرنسي لتطهير الطرق وضمان الأمن. ووفقًا للصحيفة، "أرادت الولايات المتحدة أيضًا جلب قوات من ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأوروبي لتوفير مستشفيات ميدانية وخدمات لوجستية واستخبارية".
وأضاف المسؤول الأمريكي
للصحيفة، في تعليقه على الخطط الخاصة بنشر قوات في غزة، أن "واشنطن لا تتوقع أن يشكل الأوروبيون النواة لهذه القوة".
وقال إن "الحاجة إلى إعادة الإعمار ملحة، حيث تضرر أو دُمّر أكثر من 80% من المباني في غزة خلال الحرب، بما في ذلك جميع المدارس والمستشفيات تقريبًا، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة".
وبعد مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار في القطاع، ما تزال إسرائيل تفرض قيودًا على شحنات المساعدات إلى غزة، بما في ذلك حظر دخول المواد الأساسية، مثل أعمدة الخيام، التي تصنفها على أنها "مواد مزدوجة الاستخدام قد تستعمل لأغراض عسكرية"، على حد زعمها.
وينتظر قرابة مليون ونصف فلسطيني الحصول على مساعدات إيواء طارئة، بينما يعيش مئات الآلاف في خيام محرومين من الخدمات الأساسية كالمياه النظيفة. ويتكدس معظم السكان، أكثر من مليوني شخص، في "المنطقة الحمراء"، وهي شريط ساحلي يغطي أقل من نصف مساحة غزة.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.