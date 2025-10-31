https://sarabic.ae/20251031/الخط-الأصفر-تفاصيل-مهمة-حول-العرض-الأمريكي-لـحماس-1106581025.html

"الخط الأصفر".. تفاصيل مهمة حول العرض الأمريكي لـ"حماس"

"الخط الأصفر".. تفاصيل مهمة حول العرض الأمريكي لـ"حماس"

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة عرضت على عناصر حركة "حماس" المسلحة ممرا آمنا، خلف ما يعرف باسم "الخط الأصفر"، إلى أجزاء تسيطر عليها... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T06:53+0000

2025-10-31T06:53+0000

2025-10-31T07:01+0000

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_783830bfd383fd32dcff2617bfb19d44.jpg

وأفادت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، بأن الهدف من العرض الأمريكي، الذي تم نقله إلى حماس عن طريق وسطاء مصريين وقطريين، تثبيت وقف إطلاق النار وإخلاء نحو نصف قطاع غزة الذي تسيطر عليه إسرائيل، من مسلحي حماس".وأوضح مسؤول أمريكي أنه "بعد انتهاء هذه المهلة (التي انتهت بالفعل الساعة الثامنة مساء الخميس بالتوقيت المحلي) ستتمكن إسرائيل من فرض وقف إطلاق النار، ومهاجمة أهداف حماس خلف الخط الأصفر".وأشار إلى أنه حتى مساء الخميس، لم يعبر أي مسلح من حركة "حماس" إلى خارج مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، وأن العشرات من مسلحي الحركة ما زالوا مختبئين في أنفاق على الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر، خاصة في مدينتي خان يونس ورفح.ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن "هذه جيوب لم يتم تطهيرها بعد. نحن نعمل على تطهير شامل ومنهجي لهذه المناطق".فيما ذكر قائد عسكري إسرائيلي أنه "بينما نحكم قبضتنا ونقترب منهم يخرجون من فتحات الأنفاق ويهاجمون قواتنا، مما يستفزنا برد فعل مكثف ويؤدي إلى تصعيد".وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، تسلم جثماني محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، بوساطة من الصليب الأحمر.وأعلنت "القسام، الثلاثاء الماضي، أنها تمكنت من انتشال جثتي أسيرين إسرائيليين خلال عمليات البحث التي جرت في قطاع غزة.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

https://sarabic.ae/20251026/إسرائيل-ترجح-وجود-جثامين-رهائن-في-مناطق-تحت-سيطرة-جيشها-1106407423.html

https://sarabic.ae/20251030/إعلام-اللمسات-الأخيرة-على-خطة-القوة-الدولية-في-قطاع-غزة-تتكشف--1106553962.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار