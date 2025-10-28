https://sarabic.ae/20251028/إسرائيل-توقف-جولات-حماس-مع-الصليب-الأحمر-في-المنطقة-الصفراء-1106476024.html
إسرائيل توقف جولات "حماس" مع الصليب الأحمر في "المنطقة الصفراء"
سبوتنيك عربي
قررت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وقف جولات حركة حماس الفلسطينية، مع الصليب الأحمر الدولي، التي تجري في "المنطقة الصفراء"، التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي في... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T11:15+0000
2025-10-28T11:15+0000
2025-10-28T11:15+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105785953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff2432bd657b8e4bb50d637225d505ff.jpg
وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، "قد تكون هناك خطوات إضافية يتم الاتفاق عليها في نقاش مع نتنياهو، من المتوقع أن تجري في وقت لاحق اليوم".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن "إسرائيل سمحت لممثل عن حركة حماس بدخول المنطقة الصفراء، برفقة فريق من الصليب الأحمر، وذلك للبحث عن جثث رهائن".وأكد مصدر إسرائيلي للقناة "12" الإسرائيلية، أن "الصليب الأحمر يعمل مع حماس لتحديد أماكن جثامين الرهائن في المناطق، التي يسيطر عليها الجيش في مدينة رفح بقطاع غزة".وأضاف الحية، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، أن "الحركة سلّمت 20 محتجزا إسرائيليا بعد مرور 72 ساعة على وقف إطلاق النار".وأكد الحية أن "إسرائيل أخفقت في تحقيق أهدافها رغم عامين من الحرب"، مشددا بالقول: "لن نمنح الاحتلال أي ذريعة لاستئناف القتال".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
قررت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وقف جولات حركة حماس الفلسطينية، مع الصليب الأحمر الدولي، التي تجري في "المنطقة الصفراء"، التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، "قد تكون هناك خطوات إضافية يتم الاتفاق عليها في نقاش مع نتنياهو، من المتوقع أن تجري في وقت لاحق اليوم".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن "إسرائيل سمحت لممثل عن حركة حماس بدخول المنطقة الصفراء
، برفقة فريق من الصليب الأحمر، وذلك للبحث عن جثث رهائن".
وأكد مصدر إسرائيلي للقناة "12" الإسرائيلية، أن "الصليب الأحمر يعمل مع حماس لتحديد أماكن جثامين الرهائن في المناطق، التي يسيطر عليها الجيش في مدينة رفح بقطاع غزة".
وقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، إن "فرق البحث الخاصة بها ستدخل، اليوم الأحد (أول أمس)، مناطق جديدة للعثور على جثامين المحتجزين الإسرائيليين".
وأضاف الحية، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، أن "الحركة سلّمت 20 محتجزا إسرائيليا بعد مرور 72 ساعة على وقف إطلاق النار".
وأكد الحية أن "إسرائيل أخفقت في تحقيق أهدافها رغم عامين من الحرب"، مشددا بالقول: "لن نمنح الاحتلال أي ذريعة لاستئناف القتال".
وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة، قال في مقابلته إن "الحركة لا تتحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع"، مؤكدًا استعدادها لتسليم جميع مقاليد الإدارة، بما فيها الملف الأمني، للجنة إدارة وطنية.
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا،
وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.