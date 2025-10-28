https://sarabic.ae/20251028/إسرائيل-توقف-جولات-حماس-مع-الصليب-الأحمر-في-المنطقة-الصفراء-1106476024.html

إسرائيل توقف جولات "حماس" مع الصليب الأحمر في "المنطقة الصفراء"

إسرائيل توقف جولات "حماس" مع الصليب الأحمر في "المنطقة الصفراء"

سبوتنيك عربي

قررت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وقف جولات حركة حماس الفلسطينية، مع الصليب الأحمر الدولي، التي تجري في "المنطقة الصفراء"، التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي في... 28.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-28T11:15+0000

2025-10-28T11:15+0000

2025-10-28T11:15+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105785953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff2432bd657b8e4bb50d637225d505ff.jpg

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، "قد تكون هناك خطوات إضافية يتم الاتفاق عليها في نقاش مع نتنياهو، من المتوقع أن تجري في وقت لاحق اليوم".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن "إسرائيل سمحت لممثل عن حركة حماس بدخول المنطقة الصفراء، برفقة فريق من الصليب الأحمر، وذلك للبحث عن جثث رهائن".وأكد مصدر إسرائيلي للقناة "12" الإسرائيلية، أن "الصليب الأحمر يعمل مع حماس لتحديد أماكن جثامين الرهائن في المناطق، التي يسيطر عليها الجيش في مدينة رفح بقطاع غزة".وأضاف الحية، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، أن "الحركة سلّمت 20 محتجزا إسرائيليا بعد مرور 72 ساعة على وقف إطلاق النار".وأكد الحية أن "إسرائيل أخفقت في تحقيق أهدافها رغم عامين من الحرب"، مشددا بالقول: "لن نمنح الاحتلال أي ذريعة لاستئناف القتال".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

https://sarabic.ae/20251027/خليل-الحية-حماس-لديها-الإرادة-الكبيرة-ألا-تعود-الحرب-الإسرائيلية-على-الشعب-الفلسطيني-في-غزة-1106450633.html

https://sarabic.ae/20251027/فتح-موقفنا-الرافض-للجنة-الأمنية-في-غزة-ليس-فصائليا-بل-نابع-من-الحرص-على-شرعية-السلطة-الفلسطينية-1106454732.html

https://sarabic.ae/20251028/نتنياهو-حماس-تنتهك-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106475722.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم