نتنياهو: "حماس" تنتهك وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "الفحوصات تشير إلى أن حماس سلمت أمس الاثنين، متعلقات أسير تم انتشاله قبل عامين من غزة". 28.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "حماس تنتهك وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرًا إلى أنه سيبحث مع الأجهزة الأمنية، "رد إسرائيل على انتهاكات حماس"، على حد قوله.وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن "تل أبيب ما زالت تنتظر عودة 14 جثمانا من قطاع غزة". وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن "حماس تعرف مكان جثث الرهائن"، مشيرة إلى أنها سوف تستمر في الضغط لاستعادة كل الجثامين.وأضافت المتحدثة، خلال مؤتمر صحفي، أن "الحكومة تعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لتنفيذ خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

