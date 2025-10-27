عربي
إعلام إسرائيلي: تضاعف المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل 3 مرات بسبب الحرب على غزة
إعلام إسرائيلي: تضاعف المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل 3 مرات بسبب الحرب على غزة
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المقاطعة الأكاديمية ضد الباحثين والمؤسسات الإسرائيلية قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تضاعفت ثلاث مرات خلال العام الماضي، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونقلت الصحيفة، اليوم الاثنين، أن نحو ألف حالة مقاطعة أكاديمية سُجلت ضد إسرائيل خلال العامين الماضيين، من قبل مؤسسات، وجمعيات مهنية، ومجموعات بحثية، وباحثين أفراد، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف العدد المسجل قبل عام.
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
خليل الحية: "حماس" لديها الإرادة الكبيرة ألا تعود الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة
16:06 GMT
وأكدت الصحيفة أن كبار الأكاديميين الإسرائيليين وصفوا الوضع الحالي بأنه الأسوأ على الإطلاق، مشيرين إلى تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة.

ونقلت عن أكاديمي إسرائيلي، لم تكشف هويته، تحذيره من أن "البحث العلمي في إسرائيل مهدد بالانهيار".

من جانبه، قال أرييل بورات، رئيس جامعة تل أبيب، "إن المقاطعة الأكاديمية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين"، معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع بعد انتهاء الحرب، رغم استمرار "العداء" تجاه إسرائيل.
وأشارت "هآرتس" إلى أن نحو 40 جامعة أجنبية أعلنت خلال الفترة ذاتها إنهاء تعاونها مع المؤسسات الإسرائيلية، كليًا أو جزئيًا.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
"يونيسف": نواصل دعوتنا للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة
13:49 GMT
وفي ظل غياب تحرك حكومي، شكلت جمعية رؤساء الجامعات في إسرائيل لجنة عمل قبل عام ونصف لتتبع حالات المقاطعة والتصدي لها عبر توكيل محامين أجانب، والتواصل مع الجامعات والجمعيات المهنية لتعزيز الدبلوماسية العامة.
ولم تقتصر عزلة إسرائيل على المستوى الأكاديمي فحسب، بل شملت مجالات أخرى منها السياسي والثقافي والرياضي، إذ قوطعت فرقها في عدة مسابقات دولية.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، قد أبدت، الشهر الماضي، تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد، التي كان من المقرر أن تشهد مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شاركته مع لقطات فيديو للاحتجاجات، قالت دياز: "المجتمع الإسباني يرفض تطبيع الإبادة الجماعية في غزة ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية، ولا ينبغي السماح لإسرائيل بالمشاركة في أي حدث".
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
العاهل الأردني: لن نرسل قوات أردنية إلى غزة
10:09 GMT
وأضافت: "نقدم كامل دعمنا للمظاهرات التي خرجت تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال سباق فويلتا، حيث يمثل مواطنونا نموذجًا للكرامة والموقف الأخلاقي".
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
