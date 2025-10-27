https://sarabic.ae/20251027/إعلام-إسرائيلي-تضاعف-المقاطعة-الأكاديمية-لإسرائيل-3-مرات-بسبب-الحرب-على-غزة-1106453419.html

إعلام إسرائيلي: تضاعف المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل 3 مرات بسبب الحرب على غزة

أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المقاطعة الأكاديمية ضد الباحثين والمؤسسات الإسرائيلية قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تضاعفت ثلاث مرات خلال العام الماضي

ونقلت الصحيفة، اليوم الاثنين، أن نحو ألف حالة مقاطعة أكاديمية سُجلت ضد إسرائيل خلال العامين الماضيين، من قبل مؤسسات، وجمعيات مهنية، ومجموعات بحثية، وباحثين أفراد، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف العدد المسجل قبل عام.وأكدت الصحيفة أن كبار الأكاديميين الإسرائيليين وصفوا الوضع الحالي بأنه الأسوأ على الإطلاق، مشيرين إلى تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة. من جانبه، قال أرييل بورات، رئيس جامعة تل أبيب، "إن المقاطعة الأكاديمية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين"، معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع بعد انتهاء الحرب، رغم استمرار "العداء" تجاه إسرائيل. وأشارت "هآرتس" إلى أن نحو 40 جامعة أجنبية أعلنت خلال الفترة ذاتها إنهاء تعاونها مع المؤسسات الإسرائيلية، كليًا أو جزئيًا. وفي ظل غياب تحرك حكومي، شكلت جمعية رؤساء الجامعات في إسرائيل لجنة عمل قبل عام ونصف لتتبع حالات المقاطعة والتصدي لها عبر توكيل محامين أجانب، والتواصل مع الجامعات والجمعيات المهنية لتعزيز الدبلوماسية العامة. ولم تقتصر عزلة إسرائيل على المستوى الأكاديمي فحسب، بل شملت مجالات أخرى منها السياسي والثقافي والرياضي، إذ قوطعت فرقها في عدة مسابقات دولية.وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شاركته مع لقطات فيديو للاحتجاجات، قالت دياز: "المجتمع الإسباني يرفض تطبيع الإبادة الجماعية في غزة ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية، ولا ينبغي السماح لإسرائيل بالمشاركة في أي حدث". وأضافت: "نقدم كامل دعمنا للمظاهرات التي خرجت تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال سباق فويلتا، حيث يمثل مواطنونا نموذجًا للكرامة والموقف الأخلاقي". وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

