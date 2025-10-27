https://sarabic.ae/20251027/يونيسف-نواصل-دعوتنا-للحفاظ-على-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106447802.html

"يونيسف": نواصل دعوتنا للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

"يونيسف": نواصل دعوتنا للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الاثنين، على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال كميات كبيرة من السلع والمواد الإغاثية...

وقالت المنظمة، في تدوينه على منصة "إكس"، إنها "كثفت جهودها الإنسانية منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لدعم الأطفال والأسر المتضررة".وذكرت أنها بالتعاون مع شركائها، تعمل على توزيع الإمدادات الأساسية مثل مواد النظافة للوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى أجهزة سمع للأطفال الذين يعانون من فقدان السمع.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

