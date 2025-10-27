https://sarabic.ae/20251027/فتح-موقفنا-الرافض-للجنة-الأمنية-في-غزة-ليس-فصائليا-بل-نابع-من-الحرص-على-شرعية-السلطة-الفلسطينية-1106454732.html

"فتح": موقفنا الرافض للجنة الأمنية في غزة ليس فصائليا بل نابع من الحرص على شرعية السلطة الفلسطينية

27.10.2025

2025-10-27

2025-10-27T18:42+0000

2025-10-27T18:42+0000

وفي تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، قال دولة إن أي خطة لإدارة غزة، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن تنجح دون مشاركة السلطة الفلسطينية. وأشار إلى التزام "فتح" بالحفاظ على قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن أي محاولة لإقامة لجنة إدارية مستقلة عن السلطة ستؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي. وكان المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، قد صرح، أمس الأحد، بأن الحركة الفلسطينية لم تخرج من قطاع غزة. وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، أن الباب الضامن للفلسطينيين هو منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الشرطة الفلسطينية واجب الحفاظ على الأمن.وأضاف المتحدث باسم "فتح"، أن السلطة الفلسطينية مع مسار وطني فلسطيني واحد وشرعية واحدة وجغرافيا واحدة، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد بالقول: "نريد الذهاب لانتخابات بعد الحرب ولا يمكننا إلغاء حماس ولا يمكنها إلغاؤنا، وهناك حرب على المشروع الوطني الفلسطيني، وإسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني بالكامل".وأكد عبد الفتاح دولة أن "نتنياهو حارب السلطة الفلسطينية وسعى لإضعافها ولا يمكن أن "نتساوق" مع سياسته"، مشددا على أن "القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية ولا تغيير في ذلك".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية. وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة. وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

