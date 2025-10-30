https://sarabic.ae/20251030/إعلام-اللمسات-الأخيرة-على-خطة-القوة-الدولية-في-قطاع-غزة-تتكشف--1106553962.html

إعلام: اللمسات الأخيرة على خطة "القوة الدولية" في قطاع غزة تتكشف

كشفت مصادر مطلعة لموقع إخباري أميركي أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خطة لنشر قوة أمنية دولية في غزة، مع مشاورات مكثفة تجريها مع دول عدة. 30.10.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب المصادر، تتولى القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) صياغة الخطة، التي تركز على تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة تخضع لتدريب وتدقيق من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، مع مساهمات عسكرية من دول أخرى. ونقل الموقع عن أحد المشاركين في التخطيط، قوله: "إذا لم يكن هناك نظام أمني وحكم موثوق في غزة يحظى بموافقة إسرائيل، سنجد أنفسنا في وضع تتعرض فيه الأخيرة لهجمات متكررة". وأكد مسؤول أميركي رفيع أن واشنطن تسعى لتجنب عودة التصعيد العسكري، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية ستبقى جزءاً من المعادلة الأمنية، لكن "لا ينبغي التسرع في إشراكها". وأضاف: "من الأفضل أن نتحرك بحذر ونفعل الأشياء على نحو صحيح، لأننا لن نحظى بفرصة ثانية". وحققت واشنطن تقدماً ملحوظاً في إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم إنشاء القوة، وسيُستخدم كـ"تفويض قانوني" لمساهمة الدول بقواتها.ومع ذلك، لن تتحول القوة إلى بعثة أممية، بل ستظل تحت إشراف أميركي كامل، مع مراقبة عملياتها وتوجيه قراراتها. ومن المتوقع اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن التشكيل خلال الأيام المقبلة، على أن تُعرض الخطة على إسرائيل والدول المشاركة المحتملة خلال الأسابيع القادمة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح، اليوم الخميس، بأن السيطرة الأمنية في غزة ستبقى بيد إسرائيل وتل أبيب تعمل على عدم تشكيل القطاع أي تهديد لبلاده. ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أنه التقى بمسؤولين أمريكيين بارزين في مركز التنسيق المدني العسكري في بلدية "كريات غات". وأوضح، قائلا: "نعمل معا على خطة تضمن عدم تشكيل غزة أي تهديد لإسرائيل، وستبقى السيطرة الأمنية بأيدينا، وهذا مبدأ لن يتغير"، وشدد على أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة يشكل رصيدا استراتيجيا من الدرجة الأولى". وجدد التأكيد أن "إسرائيل ستقوم بنزع سلاح حماس ونزع السلاح من غزة مع الحفاظ على أمننا بشكل كامل وحفاظ إسرائيل على حرية عملها". وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدًا أنه "سيواصل تطبيق اتفاق غزة والرد بقوة على أي خرق، على حد قوله. ووجه نتنياهو، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة "على الفور"، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة. يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

