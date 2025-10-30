إعلام: اللمسات الأخيرة على خطة "القوة الدولية" في قطاع غزة تتكشف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: اللمسات الأخيرة على خطة "القوة الدولية" في قطاع غزة تتكشف
إعلام: اللمسات الأخيرة على خطة "القوة الدولية" في قطاع غزة تتكشف
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر مطلعة لموقع إخباري أميركي أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خطة لنشر قوة أمنية دولية في غزة، مع مشاورات مكثفة تجريها مع دول عدة. 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T11:39+0000
2025-10-30T11:39+0000
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102837/07/1028370771_0:154:3178:1942_1920x0_80_0_0_ae2d990b0e6c007f123ea0cc48d36ea1.jpg
وبحسب المصادر، تتولى القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) صياغة الخطة، التي تركز على تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة تخضع لتدريب وتدقيق من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، مع مساهمات عسكرية من دول أخرى. ونقل الموقع عن أحد المشاركين في التخطيط، قوله: "إذا لم يكن هناك نظام أمني وحكم موثوق في غزة يحظى بموافقة إسرائيل، سنجد أنفسنا في وضع تتعرض فيه الأخيرة لهجمات متكررة". وأكد مسؤول أميركي رفيع أن واشنطن تسعى لتجنب عودة التصعيد العسكري، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية ستبقى جزءاً من المعادلة الأمنية، لكن "لا ينبغي التسرع في إشراكها". وأضاف: "من الأفضل أن نتحرك بحذر ونفعل الأشياء على نحو صحيح، لأننا لن نحظى بفرصة ثانية". وحققت واشنطن تقدماً ملحوظاً في إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم إنشاء القوة، وسيُستخدم كـ"تفويض قانوني" لمساهمة الدول بقواتها.ومع ذلك، لن تتحول القوة إلى بعثة أممية، بل ستظل تحت إشراف أميركي كامل، مع مراقبة عملياتها وتوجيه قراراتها. ومن المتوقع اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن التشكيل خلال الأيام المقبلة، على أن تُعرض الخطة على إسرائيل والدول المشاركة المحتملة خلال الأسابيع القادمة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح، اليوم الخميس، بأن السيطرة الأمنية في غزة ستبقى بيد إسرائيل وتل أبيب تعمل على عدم تشكيل القطاع أي تهديد لبلاده. ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أنه التقى بمسؤولين أمريكيين بارزين في مركز التنسيق المدني العسكري في بلدية "كريات غات". وأوضح، قائلا: "نعمل معا على خطة تضمن عدم تشكيل غزة أي تهديد لإسرائيل، وستبقى السيطرة الأمنية بأيدينا، وهذا مبدأ لن يتغير"، وشدد على أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة يشكل رصيدا استراتيجيا من الدرجة الأولى". وجدد التأكيد أن "إسرائيل ستقوم بنزع سلاح حماس ونزع السلاح من غزة مع الحفاظ على أمننا بشكل كامل وحفاظ إسرائيل على حرية عملها". وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدًا أنه "سيواصل تطبيق اتفاق غزة والرد بقوة على أي خرق، على حد قوله. ووجه نتنياهو، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة "على الفور"، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة. يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
إعلام: اللمسات الأخيرة على خطة "القوة الدولية" في قطاع غزة تتكشف

كشفت مصادر مطلعة لموقع إخباري أميركي أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خطة لنشر قوة أمنية دولية في غزة، مع مشاورات مكثفة تجريها مع دول عدة.
وبحسب المصادر، تتولى القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) صياغة الخطة، التي تركز على تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة تخضع لتدريب وتدقيق من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، مع مساهمات عسكرية من دول أخرى.
ووفقا للمصادر، أبدت إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمشاركة في هذه القوة.
ونقل الموقع عن أحد المشاركين في التخطيط، قوله: "إذا لم يكن هناك نظام أمني وحكم موثوق في غزة يحظى بموافقة إسرائيل، سنجد أنفسنا في وضع تتعرض فيه الأخيرة لهجمات متكررة".
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
"حماس": ملف نزع السلاح معقد ويحتاج توافقا
05:30 GMT
وأكد مسؤول أميركي رفيع أن واشنطن تسعى لتجنب عودة التصعيد العسكري، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية ستبقى جزءاً من المعادلة الأمنية، لكن "لا ينبغي التسرع في إشراكها".
وأضاف: "من الأفضل أن نتحرك بحذر ونفعل الأشياء على نحو صحيح، لأننا لن نحظى بفرصة ثانية".
وفي سياق متصل، أشار مسؤول آخر إلى توتر إسرائيل وشعورها بفقدان السيطرة، قائلاً: "قلنا للإسرائيليين: دعونا نهيئ الظروف المناسبة أولاً، ثم نرى ما إذا كانت حماس جادة في التزاماتها".
وحققت واشنطن تقدماً ملحوظاً في إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم إنشاء القوة، وسيُستخدم كـ"تفويض قانوني" لمساهمة الدول بقواتها.
ومع ذلك، لن تتحول القوة إلى بعثة أممية، بل ستظل تحت إشراف أميركي كامل، مع مراقبة عملياتها وتوجيه قراراتها.
ومن المتوقع اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن التشكيل خلال الأيام المقبلة، على أن تُعرض الخطة على إسرائيل والدول المشاركة المحتملة خلال الأسابيع القادمة.
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة مناطق في مدينة غزة، فجر 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
"حماس": التصعيد في غزة يكشف عن نية إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار
أمس, 12:18 GMT
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح، اليوم الخميس، بأن السيطرة الأمنية في غزة ستبقى بيد إسرائيل وتل أبيب تعمل على عدم تشكيل القطاع أي تهديد لبلاده.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أنه التقى بمسؤولين أمريكيين بارزين في مركز التنسيق المدني العسكري في بلدية "كريات غات".
وأوضح، قائلا: "نعمل معا على خطة تضمن عدم تشكيل غزة أي تهديد لإسرائيل، وستبقى السيطرة الأمنية بأيدينا، وهذا مبدأ لن يتغير"، وشدد على أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة يشكل رصيدا استراتيجيا من الدرجة الأولى".
بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
إعلام: منع جندي إسرائيلي من دخول دولة أوروبية بسبب "تنبيه جنائي"
أمس, 14:21 GMT
وجدد التأكيد أن "إسرائيل ستقوم بنزع سلاح حماس ونزع السلاح من غزة مع الحفاظ على أمننا بشكل كامل وحفاظ إسرائيل على حرية عملها".
وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدًا أنه "سيواصل تطبيق اتفاق غزة والرد بقوة على أي خرق، على حد قوله.
⁩وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن ذلك جاء "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد سلسلة غارات ملموسة استهدفت عشرات الأهداف والعناصر الإرهابية"، مشيرًا إلى أنه خلال الغارات "هاجم الجيش أكثر من 30 عنصرًا إرهابيا في قطاع غزة".
ووجه نتنياهو، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة "على الفور"، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
كاتس: "حماس" ستدفع ثمنا باهظا
28 أكتوبر, 18:07 GMT
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
