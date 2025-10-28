https://sarabic.ae/20251028/كاتس-حماس-ستدفع-ثمنا-باهظا-1106491854.html

كاتس: "حماس" ستدفع ثمنا باهظا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن حركة "حماس" الفلسطينية ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة. 28.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال كاتس: "حماس ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق الاتفاق الخاص بإعادة جثامين الأسرى المحتجزين"، وفق وصفه.وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلة، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.وادعت تلك الوسائل أن حركة "حماس" انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وأطلق عناصرها قذيفة "آر بي جي" على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن "تل أبيب ما زالت تنتظر عودة 14 جثمانا من قطاع غزة". وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن "حماس تعرف مكان جثث الرهائن"، مشيرة إلى أنها سوف تستمر في الضغط لاستعادة كل الجثامين.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة أن تسرّع حركة حماس الفلسطينية في تسليم جثث الرهائن لإسرائيل. وقال، خلال جولته الآسيوية، إنه يريد من "حماس"، أن "تسرّع من عملية تسليم جثث الرهائن"، مؤكدًا أن "إسرائيل لم تنتهك الاتفاق".وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

