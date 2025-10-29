https://sarabic.ae/20251029/حماس-التصعيد-في-غزة-يكشف-عن-نية-إسرائيلية-واضحة-لتقويض-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1106517106.html

"حماس": التصعيد في غزة يكشف عن نية إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار

"حماس": التصعيد في غزة يكشف عن نية إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أكدت "حماس" أن "التصعيد الغادر تجاه الشعب الفلسطيني في غزة يكشف عن نية إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة، وذلك في ظل تواطؤ... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-29T12:18+0000

2025-10-29T12:18+0000

2025-10-29T12:18+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048958870_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ed5910fd88093a071ae81c3f7cf7070.jpg

وقالت حركة حماس، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن "مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال تعدّ شراكة فعلية في سفك دماء أطفالنا ونسائنا، وتشجيعاً مباشراً على استمرار العدوان"، مضيفة أن "الحركة تؤكد أن الاحتلال يتحمّل كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير، وتبعاته الميدانية والسياسية، ومحاولة إفشال خطة ترامب واتفاق وقف إطلاق النار".وشددت "حماس" على "ضرورة أن يدرك العالم أنّ دماء الأطفال والنساء ليست رخيصة، وأنّ المقاومة بكافة فصائلها التي التزمت بالاتفاق بإرادةٍ مسؤولة، وما تزال ملتزمةً به، لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار"، داعيةً الوسطاء والضامنين إلى تحمّل مسؤولياتهم الكاملة إزاء هذا الانفلات العدواني، والضغط الفوري على حكومة الاحتلال لوقف مجازرها والالتزام التام ببنود الاتفاق.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدًا أنه "سيواصل تطبيق اتفاق غزة والرد بقوة على أي خرق، على حد قوله.⁩وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن ذلك جاء "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد سلسلة غارات ملموسة استهدفت عشرات الأهداف والعناصر الإرهابية"، مشيرًا إلى أنه خلال الغارات "هاجم الجيش أكثر من 30 عنصرًا إرهابيا في قطاع غزة".بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل 91 شخصا جراء الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق عدة في القطاع، منذ ليلة أمس، مشيرة إلى أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع لوجود حالات خطرة واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، مقتل جندي في هجوم على قواته المتمركزة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد ظهر أمس الثلاثاء.ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، قُتل الجندي في إطلاق قذائف "آر بي جي" ونيران قناصة على القوات، التي كانت تعمل بحي "الجنينة" في رفح.وفي وقت سايق من يوم أمس، وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة "على الفور"، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

https://sarabic.ae/20251029/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-غزة-إلى-30-قتيلا-على-الأقل-1106500224.html

https://sarabic.ae/20251029/ترامب-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-ليس-خرقا-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-1106504309.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم