ترامب: القصف الإسرائيلي على غزة ليس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار

29.10.2025

وأوضح ترامب، في كلمة له، أن "القصف الإسرائيلي في غزة، ليس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "الجنود تعرضوا لهجوم ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم".وأضاف: "أبرمنا صفقة جيدة"، مشددًا على ضرورة أن تتصرف حركة حماس "جيدًا وإلا سيتم القضاء عليها"، على حد قوله.وأكد الرئيس الأمريكي أن "لا شيء سيؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، لافتًا إلى أن "خطة السلام في القطاع ستستغرق وقتًا لتطبيقها".ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، قُتل الجندي في إطلاق قذائف "آر بي جي" ونيران قناصة على القوات، التي كانت تعمل بحي "الجنينة" في رفح.وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار على قوات إسرائيلية وقع في رفح جنوبي قطاع غزة، والذي شن الجيش الإسرائيلي على أثره غارات في مناطق عدة بقطاع غزة.وطالبت "حماس"، الوسطاء والضامنين في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، "بالتحرّك الفوري للضغط على الاحتلال، وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه ببنوده كافة"، وفق وصفها.وفي وقت سايق من يوم أمس، وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة "على الفور"، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

