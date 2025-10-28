الخارجية التركية: الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهاك سافر" لوقف إطلاق النار

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
الخارجية التركية: الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهاك سافر" لوقف إطلاق النار
الخارجية التركية: الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهاك سافر" لوقف إطلاق النار
وقالت الخارجية التركية في بيان إن "الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة انتهاك سافر لوقف إطلاق النار. نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين نتيجة لهذه الهجمات".وأضافت "نؤكد مجددا أن الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار أمر حيوي للحفاظ على أمل السلام الدائم وإرساء الأمن الإقليمي. ونجدد دعوتنا لإسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال تقوض السلام والاستقرار".ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور، حيث نقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية عن خطتها لمهاجمة غزة في أعقاب ما وصفته بـ"انتهاكات.حماس لوقف إطلاق النار" في القطاع.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.إعلام: إسرائيل أبلغت واشنطن بخطتها للهجوم على غزة"حماس": لا علاقة لنا بحادث إطلاق النار على القوات الإسرائيلية في رفح
الخارجية التركية: الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهاك سافر" لوقف إطلاق النار
21:31 GMT 28.10.2025

وصفت وزارة الخارجية التركية الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأنها "انتهاك سافر" لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وقالت الخارجية التركية في بيان إن "الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة انتهاك سافر لوقف إطلاق النار. نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين نتيجة لهذه الهجمات".
وأضافت "نؤكد مجددا أن الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار أمر حيوي للحفاظ على أمل السلام الدائم وإرساء الأمن الإقليمي. ونجدد دعوتنا لإسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال تقوض السلام والاستقرار".
وارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة، يوم الثلاثاء، إلى تسعة قتلى، بينهم نساء وأطفال، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
الدفاع المدني في غزة: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى 9 بينهم نساء وأطفال
20:55 GMT
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور، حيث نقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية عن خطتها لمهاجمة غزة في أعقاب ما وصفته بـ"انتهاكات.حماس لوقف إطلاق النار" في القطاع.
من جانبها أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق نار على قوات إسرائيلية وقع في رفح جنوبي قطاع غزة، والذي شن الجيش الإسرائيلي على أثره غارات في مناطق عدة بقطاع غزة.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
كاتس: "حماس" ستدفع ثمنا باهظا
18:07 GMT
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
إعلام: إسرائيل أبلغت واشنطن بخطتها للهجوم على غزة
"حماس": لا علاقة لنا بحادث إطلاق النار على القوات الإسرائيلية في رفح
