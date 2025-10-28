https://sarabic.ae/20251028/الدفاع-المدني-في-غزة-ارتفاع-حصيلة-القتلى-جراء-الغارات-الإسرائيلية-إلى-9-بينهم-نساء-وأطفال-1106498047.html

الدفاع المدني في غزة: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى 9 بينهم نساء وأطفال

الدفاع المدني في غزة: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى 9 بينهم نساء وأطفال

ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة، يوم الثلاثاء، إلى تسعة قتلى، بينهم نساء وأطفال، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل. 28.10.2025

وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بمقتل شخصين نتيجة قصف على مبنى سكني في حي الصبرة بغزة. و"تم انتشال جثامين أربعة شهداء (ثلاث نساء ورجل) جراء قصف طيران الاحتلال على بناية سكنية في حي الصبرة جنوب قطاع غزة"، بحسب البيان.ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور.ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة "حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة، وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يعترف بسقوط 200 ألف ضحية في غزةنائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة مستمر رغم المناوشات

