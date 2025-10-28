الدفاع المدني في غزة: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى 9 بينهم نساء وأطفال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/الدفاع-المدني-في-غزة-ارتفاع-حصيلة-القتلى-جراء-الغارات-الإسرائيلية-إلى-9-بينهم-نساء-وأطفال-1106498047.html
الدفاع المدني في غزة: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى 9 بينهم نساء وأطفال
الدفاع المدني في غزة: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى 9 بينهم نساء وأطفال
سبوتنيك عربي
ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة، يوم الثلاثاء، إلى تسعة قتلى، بينهم نساء وأطفال، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T20:55+0000
2025-10-28T20:55+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
حركة حماس
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78ad2980622e477eb1d236b3b9c7b7ef.jpg
وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بمقتل شخصين نتيجة قصف على مبنى سكني في حي الصبرة بغزة. و"تم انتشال جثامين أربعة شهداء (ثلاث نساء ورجل) جراء قصف طيران الاحتلال على بناية سكنية في حي الصبرة جنوب قطاع غزة"، بحسب البيان.ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور.ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة "حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة، وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يعترف بسقوط 200 ألف ضحية في غزةنائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة مستمر رغم المناوشات
https://sarabic.ae/20251028/حماس-لا-علاقة-لنا-بحادث-إطلاق-النار-على-القوات-الإسرائيلية-في-رفح--1106494972.html
https://sarabic.ae/20251028/نتنياهو-يوجه-القيادة-العسكرية-بتنفيذ-ضربات-قوية-وفورية-في-غزة-1106488272.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945502_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eabd64d1bb06544879e86491c154c6a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, اسرائيل
العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, اسرائيل

الدفاع المدني في غزة: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى 9 بينهم نساء وأطفال

20:55 GMT 28.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة، يوم الثلاثاء، إلى تسعة قتلى، بينهم نساء وأطفال، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل.
وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بمقتل شخصين نتيجة قصف على مبنى سكني في حي الصبرة بغزة.
و"تم انتشال جثامين أربعة شهداء (ثلاث نساء ورجل) جراء قصف طيران الاحتلال على بناية سكنية في حي الصبرة جنوب قطاع غزة"، بحسب البيان.
وأضاف بصل أن خمسة أشخاص آخرين قتلوا في غارة على سيارة مدنية بمدينة خان يونس بقطاع غزة. وكان من بين القتلى طفلان وامرأة، كذلك أصيب عدد آخر من الأشخاص، اليوم الثلاثاء، في قصف على خيمة للنازحين في تجمع زوايا الغربي وسط القطاع، بحسب الدفاع المدني.
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
"حماس": لا علاقة لنا بحادث إطلاق النار على القوات الإسرائيلية في رفح
19:25 GMT
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.

فيما أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق نار على قوات إسرائيلية وقع في رفح جنوبي قطاع غزة، يوم الأحد، والذي شن الجيش الإسرائيلي على أثره غارات في مناطق عدة بقطاع غزة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
نتنياهو يوجه القيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية وفورية في غزة
17:13 GMT
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة "حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة، وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يعترف بسقوط 200 ألف ضحية في غزة
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة مستمر رغم المناوشات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала