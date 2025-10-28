عربي
https://sarabic.ae/20251028/نائب-الرئيس-الأمريكي-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-مستمر-رغم-المناوشات--1106497360.html
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة مستمر رغم المناوشات
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة مستمر رغم المناوشات
سبوتنيك عربي
أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الثلاثاء، استمرار وقف إطلاق النار في غزة رغم الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وتبادل الاتهامات بالانتهاكات بين... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T20:19+0000
2025-10-28T20:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106252562_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98656b193cb2a3ce861b6dd8860b9447.jpg
وقال فانس للصحفيين: "الوقف مستمر، ولا يعني ذلك عدم حدوث مناوشات صغيرة هنا وهناك"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف: "حماس أو طرف آخر في غزة هاجم جندياً إسرائيلياً، ونتوقع رد إسرائيل، لكن سلام الرئيس الأمريكي ترامب سيصمد".وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، تأجيل تسليم جثة رهينة إسرائيلي كان مقرراً مساء اليوم الثلاثاء، متهمة إسرائيل بانتهاك الاتفاق. وأضافت: "أي تصعيد سيُعيق عمليات البحث والانتشال، مما سيؤخر استعادة الاحتلال لجثث قتلاه". وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أفادت أن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد هدد، اليوم الثلاثاء، برد عسكري عنيف على انتهاكات حماس لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن التنظيم "سيدفع ثمناً باهظاً" لمهاجمة جنود الجيش في غزة وخرق التزام إعادة جثث الرهائن. وقال كاتس: "هجوم اليوم يمثل تجاوزاً لخط أحمر صارخ، وسيواجه برد قوي جداً. حماس ستدفع فائدة مركبة". وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور.وادعت تلك الوسائل أن حركة "حماس" انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وأطلق عناصرها قذيفة "آر بي جي" على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع. وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251028/حماس-لا-علاقة-لنا-بحادث-إطلاق-النار-على-القوات-الإسرائيلية-في-رفح--1106494972.html
https://sarabic.ae/20251028/حماس-تؤجل-تسليم-جثة-رهينة-بسبب-الخروقات-الإسرائيلية--1106492714.html
https://sarabic.ae/20251028/إسرائيل-توقف-جولات-حماس-مع-الصليب-الأحمر-في-المنطقة-الصفراء-1106476024.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106252562_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_6a153584e34520a4a9130bdeb55975b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم

نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة مستمر رغم المناوشات

20:19 GMT 28.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي
 جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الثلاثاء، استمرار وقف إطلاق النار في غزة رغم الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وتبادل الاتهامات بالانتهاكات بين إسرائيل و"حماس".
وقال فانس للصحفيين: "الوقف مستمر، ولا يعني ذلك عدم حدوث مناوشات صغيرة هنا وهناك"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأضاف: "حماس أو طرف آخر في غزة هاجم جندياً إسرائيلياً، ونتوقع رد إسرائيل، لكن سلام الرئيس الأمريكي ترامب سيصمد".
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
"حماس": لا علاقة لنا بحادث إطلاق النار على القوات الإسرائيلية في رفح
19:25 GMT
وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، تأجيل تسليم جثة رهينة إسرائيلي كان مقرراً مساء اليوم الثلاثاء، متهمة إسرائيل بانتهاك الاتفاق.
وقالت "القسام" في بيان: "عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال في نفق جنوب قطاع غزة، لكننا سنؤجل تسليمها بسبب خروقات الاحتلال".
وأضافت: "أي تصعيد سيُعيق عمليات البحث والانتشال، مما سيؤخر استعادة الاحتلال لجثث قتلاه".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أفادت أن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد هدد، اليوم الثلاثاء، برد عسكري عنيف على انتهاكات حماس لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن التنظيم "سيدفع ثمناً باهظاً" لمهاجمة جنود الجيش في غزة وخرق التزام إعادة جثث الرهائن.
كتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
"حماس" تؤجل تسليم جثة رهينة بسبب "الخروقات" الإسرائيلية
18:35 GMT
وقال كاتس: "هجوم اليوم يمثل تجاوزاً لخط أحمر صارخ، وسيواجه برد قوي جداً. حماس ستدفع فائدة مركبة".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلة، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.
وادعت تلك الوسائل أن حركة "حماس" انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وأطلق عناصرها قذيفة "آر بي جي" على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.
الدبابات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة ، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب 9 أكتوبر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
إسرائيل توقف جولات "حماس" مع الصليب الأحمر في "المنطقة الصفراء"
11:15 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة أن تسرّع حركة حماس الفلسطينية في تسليم جثث الرهائن لإسرائيل. وقال، خلال جولته الآسيوية، إنه يريد من "حماس"، أن "تسرّع من عملية تسليم جثث الرهائن"، مؤكدًا أن "إسرائيل لم تنتهك الاتفاق".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
