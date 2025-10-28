https://sarabic.ae/20251028/حماس-لا-علاقة-لنا-بحادث-إطلاق-النار-على-القوات-الإسرائيلية-في-رفح--1106494972.html

"حماس": لا علاقة لنا بحادث إطلاق النار على القوات الإسرائيلية في رفح

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق نار على قوات إسرائيلية وقع في رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم الأحد، والذي شن الجيش الإسرائيلي على أثره... 28.10.2025, سبوتنيك عربي

القاهرة - سبوتنيك. وقالت "حماس" في بيان: "تؤكد حركة حماس بأنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. إن القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأمريكي ترامب".وأضافت: "إن هذا الهجوم الإرهابي هو امتداد لسلسة الخروقات التي تم ارتكابها خلال الأيام الماضية، من اعتداءات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، واستمرار إغلاق معبر رفح، ما يؤكد الإصرار على انتهاك بنود الاتفاق ومحاولة إفشاله".ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.الأونروا: آلاف النازحين في غزة وجباليا يعيشون بلا مياه نظيفة أو صرف صحيرئيس الأركان الإسرائيلي السابق يعترف بسقوط 200 ألف ضحية في غزة

