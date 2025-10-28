https://sarabic.ae/20251028/حماس-تؤجل-تسليم-جثة-رهينة-بسبب-الخروقات-الإسرائيلية--1106492714.html

"حماس" تؤجل تسليم جثة رهينة بسبب "الخروقات" الإسرائيلية

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، تأجيل تسليم جثة رهينة إسرائيلي كان مقرراً مساء اليوم الثلاثاء، متهمة إسرائيل بانتهاك... 28.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت "القسام" في بيان: "عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال في نفق جنوب قطاع غزة، لكننا سنؤجل تسليمها بسبب خروقات الاحتلال". وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أفادت أن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد هدد، اليوم الثلاثاء، برد عسكري عنيف على انتهاكات حماس لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن التنظيم "سيدفع ثمناً باهظاً" لمهاجمة جنود الجيش في غزة وخرق التزام إعادة جثث الرهائن.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلة، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة. وادعت تلك الوسائل أن حركة "حماس" انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وأطلق عناصرها قذيفة "آر بي جي" على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن "تل أبيب ما زالت تنتظر عودة 14 جثمانا من قطاع غزة". وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن "حماس تعرف مكان جثث الرهائن"، مشيرة إلى أنها سوف تستمر في الضغط لاستعادة كل الجثامين. يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع. وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

