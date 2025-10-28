https://sarabic.ae/20251028/إعلام-إسرائيل-أبلغت-واشنطن-بخطتها-للهجوم-على-غزة-1106497788.html

إعلام: إسرائيل أبلغت واشنطن بخطتها للهجوم على غزة

إعلام: إسرائيل أبلغت واشنطن بخطتها للهجوم على غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن حكومة تل أبيب أبلغت الإدارة الأمريكية بخطتها للهجوم على قطاع غزة. 28.10.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية عن خطتها لمهاجمة غزة في أعقاب ما وصفته بـ"انتهاكات حماس لوقف إطلاق النار" في القطاع.وجاء ذلك بالتوازي مع ما نقلته صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية أن خطوة توسيع المنطقة الواقعة داخل الخط الأصفر تم تنسيقها مع الإدارة الأمريكية.وذكر مصدر مسؤول إسرائيلي رفيع أن "حكومة بنيامين نتنياهو لا تعتزم في هذه المرحلة نسف الاتفاق وإعلان استئناف القتال"، على حد قوله.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد أكدت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق نار على قوات إسرائيلية وقع في رفح جنوبي قطاع غزة، والذي شن الجيش الإسرائيلي على أثره غارات في مناطق عدة بقطاع غزة.وقالت "حماس" في بيان: "تؤكد حركة حماس بأنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. إن القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأمريكي ترامب".ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

