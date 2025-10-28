كتائب "القسام" تنتشل جثتي أسيرين إسرائيليين خلال عمليات البحث في غزة

عربي
أمساليوم
بث مباشر
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مساء الثلاثاء، أنها تمكنت من انتشال جثتي أسيرين إسرائيليين خلال عمليات البحث التي جرت في قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان لها عبر تطبيق "تلغرام": "كتائب القسام تتمكن من انتشال جثتي الأسيرين الصهيونيين أميرام كوبر وساهر باروخ خلال عمليات البحث التي جرت اليوم (الثلاثاء)".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
الدفاع المدني في غزة: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى 9 بينهم نساء وأطفال
أمس, 20:55 GMT
وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إعادة شن ضربات قوية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب تبادل إطلاق النار بين حماس والجيش الإسرائيلي في منطقة رفح جنوب القطاع، واتهام حركة حماس بالتحايل على إسرائيل بشأن تسليم جثث المحتجزين في القطاع.
وقال بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "في ختام المشاورات الأمنية، أصدر رئيس الوزراء نتنياهو تعليماته للقيادة العسكرية بتنفيذ هجمات قوية على قطاع غزة على الفور".
وبعد صدور بيان مكتب نتنياهو، أعلنت كتائب "القسام" أنها ستؤجل تسليم جثة للجانب الإسرائيلي عثرت عليها في جنوب قطاع غزة بسبب خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وأصدرت "القسام" بياناً قالت فيه:
"عثرت كتائب القسام اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوب القطاع، وسنؤجل تسليمها الذي كان مقرراً اليوم (الثلاثاء) بسبب خروقات الاحتلال، ونؤكد أن أي تصعيد سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه".
وهدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن "تنظيم حماس سيدفع ثمناً باهظاً على مهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي في غزة وعلى خرق الاتفاق لإعادة المخطوفين القتلى".
وأضاف: "مهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي اليوم في غزة من قبل تنظيم حماس هو تجاوز سيُرد عليه من قبل الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة".
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن "حماس أطلقت نيران قناصة وصاروخاً مضاداً للدبابات على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي التي كانت تجري عمليات هندسية قرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما دفع الجيش للرد بنيران المدفعية".
ووفقاً لما ذكرته قناة الأقصى التابعة لحركة حماس، فإن "قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف مناطق شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الثلاثاء".
جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة مستمر رغم المناوشات
أمس, 20:19 GMT
وفي تصريحات لعضو المكتب السياسي لحماس في غزة، سهيل الهندي، لقناة "الجزيرة" القطرية، نشرها موقع حماس، أوضح أن حماس طالبت إسرائيل بالموافقة على دخول فرق بحث إلى المناطق الحمراء للعثور على جثامين أسرى الاحتلال، "إلا أنها رفضت ذلك"، مؤكداً بقوله: "لا مصلحة للمقاومة في إخفاء أي جثة لأسير أو تأخير تسليمها، ونؤكد التزامنا الكامل بالاتفاق".
واتهم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حماس باستعراض البحث عن رفات أحد الأسرى في غزة، حيث قال إن "حماس تنفذ مناورة ومسرحية أمام الكاميرات بانتشال بقايا جثة من مبنى أُعد مسبقاً ودفنها في مكان قريب، ومن ثم إخراجها أمام مصورين للصليب الأحمر".
وأضاف بيان الجيش: "هذا التوثيق يظهر بشكل لا يترك مجالاً للتأويل بأن حماس الإرهابية تحاول خلق مظاهر كاذبة ومضللة عن محاولات وجهود للعثور على الجثث، في الوقت الذي تحتفظ فيه بجثث مختطفين دون الإفراج عنها وفق ما يقتضيه الاتفاق".
ومن ناحيتها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن حماس أعادت بقايا رفات رهينة إسرائيلية "سبق وأعيدت جثته" ودُفنت في إسرائيل، كما أنها "لا تعود لأحد الرهائن الثلاثة عشر الذين تحتجز جثثهم في غزة إلى اليوم".
وندد مكتب نتنياهو بـ"الانتهاك الواضح للاتفاق" بعد أن كشفت إجراءات تحديد الهوية أن البقايا تعود "للرهينة الراحل أوفير تسرفاتي، الذي أُعيد من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل حوالي عامين".
وأوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر توجيه ضربات في قطاع غزة دون انتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويشار إلى أن حركة حماس سلمت أمس الاثنين 16 جثة لإسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، من أصل 28، فيما تبقى 12 جثة.
وتواصل فرق الدفاع المدني في قطاع غزة عمليات البحث عن جثث المحتجزين الإسرائيليين المتوفين في قطاع غزة، برعاية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأطلقت حركة "حماس" الفلسطينية في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقاً عدداً من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضاً إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ ظهر يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
