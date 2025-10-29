https://sarabic.ae/20251029/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-في-غزة-1106502226.html
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي في هجوم على قواته المتمركزة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد ظهر أمس الثلاثاء. 29.10.2025, سبوتنيك عربي
ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، قُتل الجندي في إطلاق قذائف "آر بي جي" ونيران قناصة على القوات، التي كانت تعمل بحي "الجنينة" في رفح.والجندي القتيل، رقيب أول احتياط عمره 37 عاما، وهو سائق معدات ثقيلة تابعة للجيش، يقطن في مستوطنة "نيريا" في الضفة الغربية، وفقا للإعلام الإسرائيلي.وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار على قوات إسرائيلية وقع في رفح جنوبي قطاع غزة، والذي شن الجيش الإسرائيلي على أثره غارات في مناطق عدة بقطاع غزة.وأضافت: "إن هذا الهجوم الإرهابي هو امتداد لسلسة الخروقات التي تم ارتكابها خلال الأيام الماضية، من اعتداءات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، واستمرار إغلاق معبر رفح، ما يؤكد الإصرار على انتهاك بنود الاتفاق ومحاولة إفشاله".وطالبت "حماس"، الوسطاء والضامنين في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، "بالتحرّك الفوري للضغط على الاحتلال، وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه ببنوده كافة"، وفق وصفها.وفي وقت سايق من يوم أمس، وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة "على الفور"، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
2025
الأخبار
ar_EG
