ترامب: صفقة السلام في غزة "تدخل المرحلة الثانية"
ترامب: صفقة السلام في غزة "تدخل المرحلة الثانية"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن عملية السلام في الشرق الأوسط تدخل مرحلتها الثانية. 29.10.2025, سبوتنيك عربي
ترامب: صفقة السلام في غزة "تدخل المرحلة الثانية"

03:25 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 03:26 GMT 29.10.2025)
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن عملية السلام في الشرق الأوسط تدخل مرحلتها الثانية.
وقال ترامب على متن رحلة الرئاسة أثناء توجهه من طوكيو إلى كوريا الجنوبية: "نحن ندخل المرحلة الثانية".
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 30 قتيلا على الأقل
00:55 GMT
ومع ذلك لم يوضح الرئيس الأمريكي ما الذي يتوقعه من هذه المرحلة الجديدة من صفقة السلام.
في الوقت نفسه قال ترامب إن على إسرائيل الرد على الهجمات المحتملة من حركة حماس، مضيفا أن ذلك لن يؤدي إلى انتهاك وقف اطلاق النار في قطاع غزة، و"لا شيء سيعرض اتفاق غزة للخطر".
وأضاف:
"حماس جزء صغير جدا من السلام في الشرق الأوسط ... اذا اضطررنا فسنقضي على حماس بسهولة بالغة، وسينتهي وجود حماس. كنا نفضل عدم ذلك. أبرمنا اتفاقا معهم".
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.
فيما أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق نار على قوات إسرائيلية وقع في رفح جنوبي قطاع غزة، يوم الأحد، والذي شن الجيش الإسرائيلي على أثره غارات في مناطق عدة بقطاع غزة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة "حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة، وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
