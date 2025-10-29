https://sarabic.ae/20251029/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-غزة-إلى-30-قتيلا-على-الأقل-1106500224.html

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 30 قتيلا على الأقل

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى ما لا يقل عن ثلاثين قتيلاً، فيما أُصيب عشرات آخرون... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، قوله: "قُتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً وأصيب العشرات بجروح نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة".وفي وقت سابق، قال بصل لوكالة "صفا" الفلسطينية إنه "تم انتشال أربعة شهداء (ثلاث نساء ورجل) نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلاً يسكنه مدنيون من عائلة البنا في حي الصبرة جنوبي غزة. كما تم انتشال خمسة شهداء بينهم طفلان وامرأة جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة مدنية في شارع القسام بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور.ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.فيما أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق نار على قوات إسرائيلية وقع في رفح جنوبي قطاع غزة، يوم الأحد، والذي شن الجيش الإسرائيلي على أثره غارات في مناطق عدة بقطاع غزة.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة "حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة، وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

سبوتنيك عربي

