"حماس": ملف نزع السلاح معقد ويحتاج توافقا

أكد المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، مساء الأربعاء، أن الفلسطينيين بحاجة لتوافق شامل حول قراري السلم والحرب، مشددا على التزام الحركة بتسليم المسؤولية الأمنية في قطاع غزة ضمن إطار التفاهمات.وأوضح قاسم لقناة "العربية/الحدث"، مساء أمس الأربعاء، أن الحركة الفلسطينية أبدت للوسطاء استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة بالكامل، داعيا للضغط على إسرائيل لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وجدد حازم قاسم التزام حركة "حماس" الكامل باتفاق وقف النار وتسليم جميع جثامين الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة في القطاع. جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة "حماس" ردا على ما أفاد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن قطاع غزة لن يشكل تهديدا على إسرائيل بعد الآن.وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدًا أنه "سيواصل تطبيق اتفاق غزة والرد بقوة على أي خرق، على حد قوله.⁩وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن ذلك جاء "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد سلسلة غارات ملموسة استهدفت عشرات الأهداف والعناصر الإرهابية"، مشيرًا إلى أنه خلال الغارات "هاجم الجيش أكثر من 30 عنصرًا إرهابيا في قطاع غزة".ووجه نتنياهو، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة "على الفور"، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
05:30 GMT 30.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
ذكرت حركة "حماس" الفلسطينية أن ملف نزع سلاح الحركة معقد ويحتاج لتوافق فلسطيني.
أكد المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، مساء الأربعاء، أن الفلسطينيين بحاجة لتوافق شامل حول قراري السلم والحرب، مشددا على التزام الحركة بتسليم المسؤولية الأمنية في قطاع غزة ضمن إطار التفاهمات.
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة مناطق في مدينة غزة، فجر 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
"حماس": التصعيد في غزة يكشف عن نية إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار
أمس, 12:18 GMT
وأوضح قاسم لقناة "العربية/الحدث"، مساء أمس الأربعاء، أن الحركة الفلسطينية أبدت للوسطاء استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة بالكامل، داعيا للضغط على إسرائيل لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وجدد حازم قاسم التزام حركة "حماس" الكامل باتفاق وقف النار وتسليم جميع جثامين الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة في القطاع.
جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة "حماس" ردا على ما أفاد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن قطاع غزة لن يشكل تهديدا على إسرائيل بعد الآن.
وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدًا أنه "سيواصل تطبيق اتفاق غزة والرد بقوة على أي خرق، على حد قوله.
⁩وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن ذلك جاء "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد سلسلة غارات ملموسة استهدفت عشرات الأهداف والعناصر الإرهابية"، مشيرًا إلى أنه خلال الغارات "هاجم الجيش أكثر من 30 عنصرًا إرهابيا في قطاع غزة".
ووجه نتنياهو، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة "على الفور"، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.
الجوع يتفشى في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
الصحة العالمية توثق 421 وفاة بـ"حرب التجويع" على غزة خلال 2025
أمس, 20:07 GMT
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
