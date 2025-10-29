الصحة العالمية توثق 421 وفاة بـ"حرب التجويع" على غزة خلال 2025

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الصحة العالمية توثق 421 وفاة بـ"حرب التجويع" على غزة خلال 2025
أفادت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، بوفاة 421 شخصا في قطاع غزة بسبب سوء التغذية خلال "حرب التجويع" الإسرائيلية في غزة عام 2025، من بينهم 113 طفلًا، في... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
وأوضحت المنظمة، أن هذه الأرقام تعكس تدهورًا غير مسبوق في الوضع الصحي، نتيجة نقص الغذاء والرعاية الطبية، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون الفئة الأكثر تضررًا من تداعيات الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وفقا لما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) دعت في وقت سابق إلى فتح جميع المعابر البرية الخمسة بين إسرائيل وقطاع غزة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبسرعة تلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، الذين يعانون من أزمة إنسانية غير مسبوقة.ورغم هذا التحسن، أكد أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين يعانون من دمار شامل بعد أربعة أسابيع من القصف المكثف قبل وقف إطلاق النار.وأشار أبو حسنة إلى أن نقل المساعدات إلى شمال القطاع ومدينة غزة لا يزال محدودًا للغاية، مؤكدًا أن فتح معبري زيكيم وإيريز أمر ضروري لإيصال الإغاثة إلى نحو مليون فلسطيني يعيشون في تلك المناطق.وأكد أبو حسنة أن الأزمة الإنسانية تمتد إلى جميع أنحاء القطاع، وليست محصورة في جنوبه ووسطه، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات السكان تتطلب تدفقًا مستمرًا للمساعدات عبر فتح جميع المعابر، وليس الاكتفاء بمعبر كرم أبو سالم.وفي سياق متصل، رحّب أبو حسنة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد حياد الأونروا والتزامها بقوانين الأمم المتحدة، ردًا على الاتهامات الإسرائيلية ضدها.وأضاف أن هذا القرار يعزز الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة في ظل تأكيدات المحكمة على ضرورة عدم استخدام التجويع كسلاح في الصراع لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251024/أونروا-تطالب-بفتح-جميع-معابر-غزة-لتلبية-الاحتياجات-الإنسانية-العاجلة-1106339249.html
https://sarabic.ae/20251023/الأمم-المتحدة-أطفال-غزة-يواجهون-تبعات-الجوع-مدى-الحياة-1106301092.html
https://sarabic.ae/20250729/الحصول-على-كيس-الطحين-في-قطاع-غزة-مخاطرة-يدفعها-الجوع-قد-تنتهي-بالموت-1103118137.html
https://sarabic.ae/20250727/منظمة-الصحة-العالمية-وفيات-الجوع-بلغت-ذروتها-في-غزة-خلال-يوليو-1103096158.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099793380_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e52d05fc3491173ec9aade5ae01e537e.jpg
20:07 GMT 29.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
الجوع يتفشى في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، بوفاة 421 شخصا في قطاع غزة بسبب سوء التغذية خلال "حرب التجويع" الإسرائيلية في غزة عام 2025، من بينهم 113 طفلًا، في مؤشر خطير على تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأوضحت المنظمة، أن هذه الأرقام تعكس تدهورًا غير مسبوق في الوضع الصحي، نتيجة نقص الغذاء والرعاية الطبية، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون الفئة الأكثر تضررًا من تداعيات الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وفقا لما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.
ودعت المنظمة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لضمان وصول الغذاء والمستلزمات الطبية إلى السكان، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من الوفيات، خاصة بين الفئات الضعيفة.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
"أونروا" تطالب بفتح جميع معابر غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة
24 أكتوبر, 06:01 GMT
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) دعت في وقت سابق إلى فتح جميع المعابر البرية الخمسة بين إسرائيل وقطاع غزة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبسرعة تلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، الذين يعانون من أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وأفاد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم "أونروا"، في مقابلة على قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، بأن عدد الشاحنات التي تدخل غزة ارتفع مؤخرًا إلى ما بين 200 و250 شاحنة يوميًا، مقارنة بـ60 إلى 70 شاحنة قبل وقف إطلاق النار، وفقا لجريدة "الشروق" المصرية.
ورغم هذا التحسن، أكد أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين يعانون من دمار شامل بعد أربعة أسابيع من القصف المكثف قبل وقف إطلاق النار.
أطفال غزة يتحملون العمل الشاق في ظل التجويع والحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
الأمم المتحدة: أطفال غزة يواجهون تبعات الجوع مدى الحياة
23 أكتوبر, 05:36 GMT
وأشار أبو حسنة إلى أن نقل المساعدات إلى شمال القطاع ومدينة غزة لا يزال محدودًا للغاية، مؤكدًا أن فتح معبري زيكيم وإيريز أمر ضروري لإيصال الإغاثة إلى نحو مليون فلسطيني يعيشون في تلك المناطق.
وأوضح أن إغلاق الطرق وتراكم الركام يعيقان حركة الشاحنات، مشددًا على ضرورة استخدام آليات ثقيلة لإزالة العوائق وفتح الممرات.
وأكد أبو حسنة أن الأزمة الإنسانية تمتد إلى جميع أنحاء القطاع، وليست محصورة في جنوبه ووسطه، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات السكان تتطلب تدفقًا مستمرًا للمساعدات عبر فتح جميع المعابر، وليس الاكتفاء بمعبر كرم أبو سالم.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
29 يوليو, 11:00 GMT
وفي سياق متصل، رحّب أبو حسنة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد حياد الأونروا والتزامها بقوانين الأمم المتحدة، ردًا على الاتهامات الإسرائيلية ضدها.
واعتبر القرار خطوة مهمة ذات تداعيات سياسية وقانونية، رغم إعلان إسرائيل رفضها الالتزام به بعد دقائق من صدوره.
وأضاف أن هذا القرار يعزز الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة في ظل تأكيدات المحكمة على ضرورة عدم استخدام التجويع كسلاح في الصراع لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
منظمة الصحة العالمية: وفيات الجوع بلغت ذروتها في غزة خلال يوليو
27 يوليو, 21:45 GMT
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/أيلول، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
