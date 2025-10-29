https://sarabic.ae/20251029/الصحة-العالمية-توثق-421-وفاة-بـحرب-التجويع-على-غزة-خلال-2025-1106537355.html

الصحة العالمية توثق 421 وفاة بـ"حرب التجويع" على غزة خلال 2025

الصحة العالمية توثق 421 وفاة بـ"حرب التجويع" على غزة خلال 2025

سبوتنيك عربي

أفادت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، بوفاة 421 شخصا في قطاع غزة بسبب سوء التغذية خلال "حرب التجويع" الإسرائيلية في غزة عام 2025، من بينهم 113 طفلًا، في... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-29T20:07+0000

2025-10-29T20:07+0000

2025-10-29T20:07+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099793380_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6f21f38c06f896d1def6cdecca0b373.jpg

وأوضحت المنظمة، أن هذه الأرقام تعكس تدهورًا غير مسبوق في الوضع الصحي، نتيجة نقص الغذاء والرعاية الطبية، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون الفئة الأكثر تضررًا من تداعيات الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وفقا لما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) دعت في وقت سابق إلى فتح جميع المعابر البرية الخمسة بين إسرائيل وقطاع غزة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبسرعة تلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، الذين يعانون من أزمة إنسانية غير مسبوقة.ورغم هذا التحسن، أكد أن هذه الكميات لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين يعانون من دمار شامل بعد أربعة أسابيع من القصف المكثف قبل وقف إطلاق النار.وأشار أبو حسنة إلى أن نقل المساعدات إلى شمال القطاع ومدينة غزة لا يزال محدودًا للغاية، مؤكدًا أن فتح معبري زيكيم وإيريز أمر ضروري لإيصال الإغاثة إلى نحو مليون فلسطيني يعيشون في تلك المناطق.وأكد أبو حسنة أن الأزمة الإنسانية تمتد إلى جميع أنحاء القطاع، وليست محصورة في جنوبه ووسطه، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات السكان تتطلب تدفقًا مستمرًا للمساعدات عبر فتح جميع المعابر، وليس الاكتفاء بمعبر كرم أبو سالم.وفي سياق متصل، رحّب أبو حسنة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد حياد الأونروا والتزامها بقوانين الأمم المتحدة، ردًا على الاتهامات الإسرائيلية ضدها.وأضاف أن هذا القرار يعزز الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة في ظل تأكيدات المحكمة على ضرورة عدم استخدام التجويع كسلاح في الصراع لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

https://sarabic.ae/20251024/أونروا-تطالب-بفتح-جميع-معابر-غزة-لتلبية-الاحتياجات-الإنسانية-العاجلة-1106339249.html

https://sarabic.ae/20251023/الأمم-المتحدة-أطفال-غزة-يواجهون-تبعات-الجوع-مدى-الحياة-1106301092.html

https://sarabic.ae/20250729/الحصول-على-كيس-الطحين-في-قطاع-غزة-مخاطرة-يدفعها-الجوع-قد-تنتهي-بالموت-1103118137.html

https://sarabic.ae/20250727/منظمة-الصحة-العالمية-وفيات-الجوع-بلغت-ذروتها-في-غزة-خلال-يوليو-1103096158.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة