الجيش الإسرائيلي يعلن تسلم جثماني محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة

جنود إسرائيليون يحملون نعش مغطى بالعلم الإسرائيلي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسلّم جثماني محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، بوساطة من الصليب الأحمر.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر "تلغرام": "عبر نعشان لرهينتين متوفيين، برفقة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي، الحدود إلى دولة إسرائيل قبل قليل، وهما في طريقهما إلى المعهد الوطني للطب الشرعي، حيث ستُجرى إجراءات التعرف على هويتهما".
وكانت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، عزمها تسليم جثماني محتجزين إسرائيليين.
عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
إعلام إسرائيلي: السماح لممثل عن حماس بدخول "المنطقة الصفراء" برفح بحثا عن جثث رهائن
26 أكتوبر, 13:36 GMT
وأعلنت "القسام، الثلاثاء الماضي، أنها تمكنت من انتشال جثتي أسيرين إسرائيليين خلال عمليات البحث التي جرت في قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان لها عبر تطبيق "تلغرام": "كتائب القسام تتمكن من انتشال جثتي الأسيرين الصهيونيين "أميرام كوبر" و "ساهر باروخ" خلال عمليات البحث التي جرت الثلاثاء الماضي ".
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
إسرائيل ترجح وجود جثامين رهائن في مناطق تحت سيطرة جيشها
26 أكتوبر, 10:55 GMT
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب بلقاء عاجل مع نتنياهو
28 أكتوبر, 14:47 GMT
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
