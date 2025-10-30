https://sarabic.ae/20251030/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تسلم-جثماني-محتجزين-إسرائيليين-من-قطاع-غزة-1106577113.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تسلم جثماني محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسلّم جثماني محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، بوساطة من الصليب الأحمر. 30.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر "تلغرام": "عبر نعشان لرهينتين متوفيين، برفقة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي، الحدود إلى دولة إسرائيل قبل قليل، وهما في طريقهما إلى المعهد الوطني للطب الشرعي، حيث ستُجرى إجراءات التعرف على هويتهما".وأعلنت "القسام، الثلاثاء الماضي، أنها تمكنت من انتشال جثتي أسيرين إسرائيليين خلال عمليات البحث التي جرت في قطاع غزة.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

