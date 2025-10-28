https://sarabic.ae/20251028/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-نطالب-بلقاء-عاجل-مع-نتنياهو-1106484746.html

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب بلقاء عاجل مع نتنياهو

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب بلقاء عاجل مع نتنياهو

سبوتنيك عربي

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، بلقاء عاجل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 28.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-28T14:47+0000

2025-10-28T14:47+0000

2025-10-28T14:47+0000

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105925243_0:50:1597:948_1920x0_80_0_0_c049509d2b6ef0b4aa8c26ecb02e2001.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين مطالبتهم بعقد لقاء عاجل مع نتنياهو، لبحث كيفية إعادة باقي جثامين أسراهم المحتجزة لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.وقالت الهيئة: "نطالب بعقد لقاء عاجل اليوم مع نتنياهو ليعرض فيه الخطة الكاملة لإعادة جثث ذوينا".فيما دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بضرورة التحرك بحزم ضد حركة "حماس" وما وصفته بـ"انتهاكات حماس".وفي سياق متصل، قررت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وقف جولات حركة حماس الفلسطينية، مع الصليب الأحمر الدولي، التي تجري في "المنطقة الصفراء"، التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية: "قد تكون هناك خطوات إضافية يتم الاتفاق عليها في نقاش مع نتنياهو، من المتوقع أن تجري في وقت لاحق اليوم"، وأفادت بأن "إسرائيل سمحت لممثل عن حركة حماس بدخول المنطقة الصفراء، برفقة فريق من الصليب الأحمر، وذلك للبحث عن جثث رهائن".وأكد مصدر إسرائيلي للقناة "12" الإسرائيلية، أن "الصليب الأحمر يعمل مع حماس لتحديد أماكن جثامين الرهائن في المناطق، التي يسيطر عليها الجيش في مدينة رفح في قطاع غزة".وقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، إن "فرق البحث الخاصة بها ستدخل، اليوم الأحد (أول أمس)، مناطق جديدة للعثور على جثامين المحتجزين الإسرائيليين"، مضيفا في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، أن "الحركة سلّمت 20 محتجزا إسرائيليا بعد مرور 72 ساعة على وقف إطلاق النار".وأكد الحية أن "إسرائيل أخفقت في تحقيق أهدافها رغم عامين من الحرب"، مشددا بالقول: "لن نمنح الاحتلال أي ذريعة لاستئناف القتال".وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة، قال في مقابلته إن "الحركة لا تتحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع"، مؤكدًا استعدادها لتسليم جميع مقاليد الإدارة، بما فيها الملف الأمني، للجنة إدارة وطنية.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

https://sarabic.ae/20251028/نتنياهو-حماس-تنتهك-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106475722.html

https://sarabic.ae/20251028/نتنياهو-حماس-تنتهك-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106475722.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار