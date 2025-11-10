https://sarabic.ae/20251110/مباحثات-إسرائيلية-أمريكية-حول-رفح-وخطة-واشنطن-لغزة-1106940978.html
مباحثات إسرائيلية أمريكية حول رفح وخطة واشنطن لغزة
مباحثات إسرائيلية أمريكية حول رفح وخطة واشنطن لغزة
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في القدس، لبحث ملف المحاصرين في رفح والخطوات المقبلة ضمن الخطة... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T15:13+0000
2025-11-10T15:13+0000
2025-11-10T15:13+0000
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096946929_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ab1d6cc5fcc58fcd18013a74dba2ae8.jpg
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن "المباحثات بين نتنياهو وكوشنر، تطرقت إلى قضية نزع سلاح حماس وضمان عدم عودة الحركة لممارسة أي دور في غزة"، مشيرًا إلى أن "أي قرار يخصّ عناصر حماس المحاصرين سيتم اتخاذه بالتنسيق الكامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وكشفت المصادر أن "نتنياهو يسعى خلال محادثاته مع كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى الحصول على ضمانات من واشنطن تتيح لإسرائيل حرية التحرك الأمني في غزة عند الضرورة"، مضيفةً أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يرغب في تضمين هذه التفاهمات ضمن نص القرار الأممي المرتقب بشأن مستقبل القطاع".وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "كوشنر، سيبحث مع نتنياهو، سبل حل أزمة مقاتلي"حماس" المحاصرين في رفح"، مشيرة إلى أن "المبعوث الأمريكي سيقترح ترحيل هؤلاء المقاتلين مؤقتًا إلى دولة ثالثة مقابل تخليهم عن السلاح ووقف أنشطتهم العسكرية". ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، أن "واشنطن تعتبر هذا المقترح تجربة أولى نحو نزع سلاح حركة حماس تدريجيًا في غزة".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
https://sarabic.ae/20251110/الإمارات-ترجح-عدم-مشاركتها-في-قوة-حفظ-الاستقرار-في-غزة-1106921964.html
https://sarabic.ae/20251107/باكستان-تؤكد-عدم-اتخاذ-قرار-نهائي-بشأن-نشر-قواتها-في-غزة-ضمن-قوة-الاستقرار-الدولية-1106850805.html
https://sarabic.ae/20251107/ويتكوف-حماس-مستعدة-لتسليم-سلاحها-إلى-قوة-دولية-1106825775.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096946929_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ef6094f1bf169bac5f9f3f013744d053.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
مباحثات إسرائيلية أمريكية حول رفح وخطة واشنطن لغزة
استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في القدس، لبحث ملف المحاصرين في رفح والخطوات المقبلة ضمن الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، في وقت أعلنت فيه حركة حماس الفلسطينية، استعدادها للتعاون الإيجابي لمعالجة أزمة المحاصرين في رفح.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن "المباحثات بين نتنياهو وكوشنر، تطرقت إلى قضية نزع سلاح حماس وضمان عدم عودة الحركة لممارسة أي دور في غزة"، مشيرًا إلى أن "أي قرار يخصّ عناصر حماس المحاصرين سيتم اتخاذه بالتنسيق الكامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وكانت وسائل إعلام عربية، قد أفادت نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن ملفات مقاتلي "حماس" المحاصرين في رفح، وآليات تنفيذ اتفاق غزة، تتصدر أجندة اللقاء بين الجانبين.
وكشفت المصادر أن "نتنياهو يسعى خلال محادثاته مع كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى الحصول على ضمانات من واشنطن تتيح لإسرائيل حرية التحرك الأمني في غزة
عند الضرورة"، مضيفةً أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يرغب في تضمين هذه التفاهمات ضمن نص القرار الأممي المرتقب بشأن مستقبل القطاع".
وكان القضاء الإسرائيلي قد وافق على تأجيل جلسة محاكمة نتنياهو، التي كانت مقررة اليوم، لإتاحة المجال أمامه للقاء كوشنر.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "كوشنر، سيبحث مع نتنياهو، سبل حل أزمة مقاتلي"حماس" المحاصرين في رفح"، مشيرة إلى أن "المبعوث الأمريكي
سيقترح ترحيل هؤلاء المقاتلين مؤقتًا إلى دولة ثالثة مقابل تخليهم عن السلاح ووقف أنشطتهم العسكرية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، أن "واشنطن تعتبر هذا المقترح تجربة أولى نحو نزع سلاح حركة حماس
تدريجيًا في غزة".
كما أفادت الصحيفة بأن "تركيا تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر على تأمين ممر آمن لنحو 200 من عناصر "حماس" المحاصرين في رفح، ضمن اتفاق إنساني مؤقت قيد البحث".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.