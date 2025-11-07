https://sarabic.ae/20251107/باكستان-تؤكد-عدم-اتخاذ-قرار-نهائي-بشأن-نشر-قواتها-في-غزة-ضمن-قوة-الاستقرار-الدولية-1106850805.html
باكستان تؤكد عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن نشر قواتها في غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية
وقال خلال الملخص الأسبوعي للخارجية الباكستانية وردا على أسئلة الصحفيين: "فيما يتعلق بنشر القوات الباكستانية في غزة كجزء من قوة تحقيق الاستقرار الدولية، فسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وحسب الضرورة. وقد صرحت بعض الجهات الحكومية بأن القرار سيتخذه البرلمان. هذه نقطة مهمة أيضا".

كما نفى أندرابي صحة تقارير وسائل الإعلام الهندية، حول اجتماع استخباراتي بين باكستان وأمريكا وإسرائيل أو أي مطالب مالية، مؤكدا أن "أرواح الفلسطينيين لا تُقدر بثمن".

وبخصوص محادثات اسطنبول مع أفغانستان، أفاد السفير طاهر حسين أندرابي، بأن الوفد الباكستاني قدم مطالبه المدعومة بالأدلة إلى الوسطاء لوضع حد للإرهاب العابر للحدود، وأن الوسطاء يؤيدون موقف باكستان ويبحثونه مع وفد طالبان الأفغاني بندًا بندًا، دون إصدار تعليق نهائي حول نتائج الجولة الحالية.

ونفى المتحدث وجود عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في باكستان، واعتبر الادعاءات بهذا الصدد كاذبة، مشددا على أن "باكستان ضحية الإرهاب، وانتقد تصريحات الحكومة الأفغانية حول التنظيم باعتبارها غير صحيحة".

وأشار أندرابي إلى أن مسألة وقف إطلاق النار كانت محورا في محادثات الجولة الثالثة بين باكستان وأفغانستان، التي بدأت أمس الخميس في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدا استمرار الاتفاق السابق على وقف إطلاق النار ومناقشة تفاصيل تنفيذه على مستوى كبار المسؤولين.

يشار إلى أن الجولة الثالثة تأتي بعد عقد جولتين سابقتين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في قطر، في ظل اتهامات باكستان للحكومة الأفغانية بتوفير ملاذ لحركة طالبان الباكستانية ومنعها من تنفيذ هجمات على الأراضي الباكستانية.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، السفير طاهر حسين أندرابي، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن نشر قوات في غزة ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية.
وقال خلال الملخص الأسبوعي
للخارجية الباكستانية وردا على أسئلة الصحفيين: "فيما يتعلق بنشر القوات الباكستانية في غزة كجزء من قوة تحقيق الاستقرار الدولية، فسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وحسب الضرورة. وقد صرحت بعض الجهات الحكومية بأن القرار سيتخذه البرلمان. هذه نقطة مهمة أيضا".
كما نفى أندرابي صحة تقارير وسائل الإعلام الهندية، حول اجتماع استخباراتي بين باكستان وأمريكا وإسرائيل أو أي مطالب مالية، مؤكدا أن "أرواح الفلسطينيين لا تُقدر بثمن".
وبخصوص محادثات اسطنبول مع أفغانستان، أفاد السفير طاهر حسين أندرابي، بأن الوفد الباكستاني قدم مطالبه المدعومة بالأدلة إلى الوسطاء لوضع حد للإرهاب العابر للحدود، وأن الوسطاء يؤيدون موقف باكستان ويبحثونه مع وفد طالبان الأفغاني بندًا بندًا، دون إصدار تعليق نهائي حول نتائج الجولة الحالية.
ونفى المتحدث وجود عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في باكستان، واعتبر الادعاءات بهذا الصدد كاذبة، مشددا على أن "باكستان ضحية الإرهاب، وانتقد تصريحات الحكومة الأفغانية حول التنظيم باعتبارها غير صحيحة".
وأشار أندرابي إلى أن مسألة وقف إطلاق النار كانت محورا في محادثات الجولة الثالثة بين باكستان وأفغانستان، التي بدأت أمس الخميس في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدا استمرار الاتفاق السابق على وقف إطلاق النار ومناقشة تفاصيل تنفيذه على مستوى كبار المسؤولين.
يشار إلى أن الجولة الثالثة تأتي بعد عقد جولتين سابقتين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في قطر، في ظل اتهامات باكستان للحكومة الأفغانية بتوفير ملاذ لحركة طالبان الباكستانية ومنعها من تنفيذ هجمات على الأراضي الباكستانية.