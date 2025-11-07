https://sarabic.ae/20251107/باكستان-تؤكد-عدم-اتخاذ-قرار-نهائي-بشأن-نشر-قواتها-في-غزة-ضمن-قوة-الاستقرار-الدولية-1106850805.html

باكستان تؤكد عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن نشر قواتها في غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية

باكستان تؤكد عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن نشر قواتها في غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، السفير طاهر حسين أندرابي، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن نشر قوات في غزة ضمن قوة تحقيق...

وقال خلال الملخص الأسبوعي للخارجية الباكستانية وردا على أسئلة الصحفيين: "فيما يتعلق بنشر القوات الباكستانية في غزة كجزء من قوة تحقيق الاستقرار الدولية، فسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وحسب الضرورة. وقد صرحت بعض الجهات الحكومية بأن القرار سيتخذه البرلمان. هذه نقطة مهمة أيضا".وبخصوص محادثات اسطنبول مع أفغانستان، أفاد السفير طاهر حسين أندرابي، بأن الوفد الباكستاني قدم مطالبه المدعومة بالأدلة إلى الوسطاء لوضع حد للإرهاب العابر للحدود، وأن الوسطاء يؤيدون موقف باكستان ويبحثونه مع وفد طالبان الأفغاني بندًا بندًا، دون إصدار تعليق نهائي حول نتائج الجولة الحالية.وأشار أندرابي إلى أن مسألة وقف إطلاق النار كانت محورا في محادثات الجولة الثالثة بين باكستان وأفغانستان، التي بدأت أمس الخميس في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدا استمرار الاتفاق السابق على وقف إطلاق النار ومناقشة تفاصيل تنفيذه على مستوى كبار المسؤولين.يشار إلى أن الجولة الثالثة تأتي بعد عقد جولتين سابقتين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في قطر، في ظل اتهامات باكستان للحكومة الأفغانية بتوفير ملاذ لحركة طالبان الباكستانية ومنعها من تنفيذ هجمات على الأراضي الباكستانية.

