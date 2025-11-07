باكستان تؤكد عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن نشر قواتها في غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/باكستان-تؤكد-عدم-اتخاذ-قرار-نهائي-بشأن-نشر-قواتها-في-غزة-ضمن-قوة-الاستقرار-الدولية-1106850805.html
باكستان تؤكد عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن نشر قواتها في غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية
باكستان تؤكد عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن نشر قواتها في غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، السفير طاهر حسين أندرابي، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن نشر قوات في غزة ضمن قوة تحقيق... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T16:02+0000
2025-11-07T16:02+0000
غزة
باكستان
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أفغانستان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103025/60/1030256040_174:0:3920:2107_1920x0_80_0_0_bfb6de1d05cfdb028354d8ee52654852.jpg
وقال خلال الملخص الأسبوعي للخارجية الباكستانية وردا على أسئلة الصحفيين: "فيما يتعلق بنشر القوات الباكستانية في غزة كجزء من قوة تحقيق الاستقرار الدولية، فسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وحسب الضرورة. وقد صرحت بعض الجهات الحكومية بأن القرار سيتخذه البرلمان. هذه نقطة مهمة أيضا".وبخصوص محادثات اسطنبول مع أفغانستان، أفاد السفير طاهر حسين أندرابي، بأن الوفد الباكستاني قدم مطالبه المدعومة بالأدلة إلى الوسطاء لوضع حد للإرهاب العابر للحدود، وأن الوسطاء يؤيدون موقف باكستان ويبحثونه مع وفد طالبان الأفغاني بندًا بندًا، دون إصدار تعليق نهائي حول نتائج الجولة الحالية.وأشار أندرابي إلى أن مسألة وقف إطلاق النار كانت محورا في محادثات الجولة الثالثة بين باكستان وأفغانستان، التي بدأت أمس الخميس في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدا استمرار الاتفاق السابق على وقف إطلاق النار ومناقشة تفاصيل تنفيذه على مستوى كبار المسؤولين.يشار إلى أن الجولة الثالثة تأتي بعد عقد جولتين سابقتين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في قطر، في ظل اتهامات باكستان للحكومة الأفغانية بتوفير ملاذ لحركة طالبان الباكستانية ومنعها من تنفيذ هجمات على الأراضي الباكستانية.
https://sarabic.ae/20251107/ترامب-القوة-الدولية-لحفظ-السلام-ستكون-على-الأرض-في-غزة-قريبا-جدا-1106823143.html
https://sarabic.ae/20251107/خمسة-قتلى-في-تبادل-لإطلاق-النار-على-الحدود-بين-باكستان-وأفغانستان-1106824412.html
غزة
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103025/60/1030256040_642:0:3451:2107_1920x0_80_0_0_32a0b1166f1e4a27c31e363ea524575c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
غزة, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم

باكستان تؤكد عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن نشر قواتها في غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية

16:02 GMT 07.11.2025
© AP Photo / Anjum Naveedالجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، السفير طاهر حسين أندرابي، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن نشر قوات في غزة ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية.
وقال خلال الملخص الأسبوعي للخارجية الباكستانية وردا على أسئلة الصحفيين: "فيما يتعلق بنشر القوات الباكستانية في غزة كجزء من قوة تحقيق الاستقرار الدولية، فسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وحسب الضرورة. وقد صرحت بعض الجهات الحكومية بأن القرار سيتخذه البرلمان. هذه نقطة مهمة أيضا".
كما نفى أندرابي صحة تقارير وسائل الإعلام الهندية، حول اجتماع استخباراتي بين باكستان وأمريكا وإسرائيل أو أي مطالب مالية، مؤكدا أن "أرواح الفلسطينيين لا تُقدر بثمن".
وبخصوص محادثات اسطنبول مع أفغانستان، أفاد السفير طاهر حسين أندرابي، بأن الوفد الباكستاني قدم مطالبه المدعومة بالأدلة إلى الوسطاء لوضع حد للإرهاب العابر للحدود، وأن الوسطاء يؤيدون موقف باكستان ويبحثونه مع وفد طالبان الأفغاني بندًا بندًا، دون إصدار تعليق نهائي حول نتائج الجولة الحالية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
ترامب: القوة الدولية لحفظ السلام ستكون على الأرض في غزة "قريبا جدا"
01:57 GMT
ونفى المتحدث وجود عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في باكستان، واعتبر الادعاءات بهذا الصدد كاذبة، مشددا على أن "باكستان ضحية الإرهاب، وانتقد تصريحات الحكومة الأفغانية حول التنظيم باعتبارها غير صحيحة".
وأشار أندرابي إلى أن مسألة وقف إطلاق النار كانت محورا في محادثات الجولة الثالثة بين باكستان وأفغانستان، التي بدأت أمس الخميس في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدا استمرار الاتفاق السابق على وقف إطلاق النار ومناقشة تفاصيل تنفيذه على مستوى كبار المسؤولين.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين باكستان وأفغانستان
04:50 GMT
يشار إلى أن الجولة الثالثة تأتي بعد عقد جولتين سابقتين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في قطر، في ظل اتهامات باكستان للحكومة الأفغانية بتوفير ملاذ لحركة طالبان الباكستانية ومنعها من تنفيذ هجمات على الأراضي الباكستانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала