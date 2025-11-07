https://sarabic.ae/20251107/خمسة-قتلى-في-تبادل-لإطلاق-النار-على-الحدود-بين-باكستان-وأفغانستان-1106824412.html

خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين باكستان وأفغانستان

خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين باكستان وأفغانستان

سبوتنيك عربي

قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في تبادل لإطلاق النار وقع على الحدود بين أفغانستان وباكستان. 07.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-07T04:50+0000

2025-11-07T04:50+0000

2025-11-07T04:51+0000

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/14/1039431445_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_e068c7ee5f17ab7d1d755eedfa2fb6bd.jpg

وقالت السلطات الأفغانية، في بيان لها، إن "الضحايا الخمسة هم أربع نساء ورجل، بينما أصيب ستة آخرون في الحادثة"، مؤكدة أن "القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا على منطقة سبين بولدك الحدودية".من جهتها، حملت باكستان، أفغانستان مسؤولية إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها ردت عليه بشكل مدروس.وأعلنت أفغانستان وباكستان، أمس الخميس، عودتهما إلى طاولة المفاوضات في إسطنبول لاستكمال محادثات السلام، بعد أن انتهت جولة سابقة دون التوصل إلى هدنة مستدامة.ويأتي هذا الاستئناف في أعقاب اشتباك عنيف بين جيشي البلدين الشهر الماضي، أسفر عن مقتل العشرات في أشد أعمال العنف دموية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكان الجانبان قد وقعا اتفاق وقف إطلاق نار في الدوحة يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي فشلت في إنتاج اتفاق طويل الأمد، بسبب خلافات حول جماعات مسلحة معادية لباكستان تنشط من داخل الأراضي الأفغانية.وفي تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء، أعرب وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف عن تفاؤله قائلاً: "نأمل أن تسود الحكمة ويعود السلام في المنطقة".وأضاف آصف أن "نقطة واحدة" في أجندة إسلام آباد هي إقناع أفغانستان بكبح جماح المسلحين الذين يشنون هجمات على القوات الباكستانية عبر الحدود المشتركة، مشيراً إلى أن هذا الأمر معروف لدى طالبان.وأكد مصدران حكوميان أن رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية عاصم مالك سيقود الوفد الباكستاني في هذه الجولة.وأفاد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأفغانية، أن رئيس المخابرات الأفغاني عبد الحق واثق سيرأس الوفد الأفغاني.وكان الصراع بين البلدين قد اندلع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.وقد توصلت باكستان وأفغانستان في 19 تشرين الأول/أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، بعد اشتباكات استمرت لأيام بين البلدين، قُتل خلالها العشرات من القوات العسكرية والأمنية لكلا الطرفين، بالإضافة إلى عدد من المدنيين.

https://sarabic.ae/20251104/باكستان-توضح-حقيقة-مزاعم-استخدام-أراضيها-لانتهاك-أجواء-أفغانستان-بمسيرات-أمريكية-1106732244.html

https://sarabic.ae/20251030/أفغانستان-وباكستان-تتفقان-على-وقف-إطلاق-النار-ومواصلة-المفاوضات-في-إسطنبول-1106573050.html

https://sarabic.ae/20251028/الرئيس-الإيراني-مستعدون-لحل-الخلافات-بين-باكستان-وأفغانستان-1106494730.html

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم