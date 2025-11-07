خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين باكستان وأفغانستان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
• ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/خمسة-قتلى-في-تبادل-لإطلاق-النار-على-الحدود-بين-باكستان-وأفغانستان-1106824412.html
خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين باكستان وأفغانستان
خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين باكستان وأفغانستان
سبوتنيك عربي
قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في تبادل لإطلاق النار وقع على الحدود بين أفغانستان وباكستان. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T04:50+0000
2025-11-07T04:51+0000
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/14/1039431445_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_e068c7ee5f17ab7d1d755eedfa2fb6bd.jpg
وقالت السلطات الأفغانية، في بيان لها، إن "الضحايا الخمسة هم أربع نساء ورجل، بينما أصيب ستة آخرون في الحادثة"، مؤكدة أن "القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا على منطقة سبين بولدك الحدودية".من جهتها، حملت باكستان، أفغانستان مسؤولية إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها ردت عليه بشكل مدروس.وأعلنت أفغانستان وباكستان، أمس الخميس، عودتهما إلى طاولة المفاوضات في إسطنبول لاستكمال محادثات السلام، بعد أن انتهت جولة سابقة دون التوصل إلى هدنة مستدامة.ويأتي هذا الاستئناف في أعقاب اشتباك عنيف بين جيشي البلدين الشهر الماضي، أسفر عن مقتل العشرات في أشد أعمال العنف دموية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكان الجانبان قد وقعا اتفاق وقف إطلاق نار في الدوحة يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي فشلت في إنتاج اتفاق طويل الأمد، بسبب خلافات حول جماعات مسلحة معادية لباكستان تنشط من داخل الأراضي الأفغانية.وفي تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء، أعرب وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف عن تفاؤله قائلاً: "نأمل أن تسود الحكمة ويعود السلام في المنطقة".وأضاف آصف أن "نقطة واحدة" في أجندة إسلام آباد هي إقناع أفغانستان بكبح جماح المسلحين الذين يشنون هجمات على القوات الباكستانية عبر الحدود المشتركة، مشيراً إلى أن هذا الأمر معروف لدى طالبان.وأكد مصدران حكوميان أن رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية عاصم مالك سيقود الوفد الباكستاني في هذه الجولة.وأفاد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأفغانية، أن رئيس المخابرات الأفغاني عبد الحق واثق سيرأس الوفد الأفغاني.وكان الصراع بين البلدين قد اندلع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.وقد توصلت باكستان وأفغانستان في 19 تشرين الأول/أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، بعد اشتباكات استمرت لأيام بين البلدين، قُتل خلالها العشرات من القوات العسكرية والأمنية لكلا الطرفين، بالإضافة إلى عدد من المدنيين.
https://sarabic.ae/20251104/باكستان-توضح-حقيقة-مزاعم-استخدام-أراضيها-لانتهاك-أجواء-أفغانستان-بمسيرات-أمريكية-1106732244.html
https://sarabic.ae/20251030/أفغانستان-وباكستان-تتفقان-على-وقف-إطلاق-النار-ومواصلة-المفاوضات-في-إسطنبول-1106573050.html
https://sarabic.ae/20251028/الرئيس-الإيراني-مستعدون-لحل-الخلافات-بين-باكستان-وأفغانستان-1106494730.html
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/14/1039431445_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_6aaa4f8351e4659f9b7220887a3ea5ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين باكستان وأفغانستان

04:50 GMT 07.11.2025 (تم التحديث: 04:51 GMT 07.11.2025)
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2016
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
تابعنا عبر
قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في تبادل لإطلاق النار وقع على الحدود بين أفغانستان وباكستان.
وقالت السلطات الأفغانية، في بيان لها، إن "الضحايا الخمسة هم أربع نساء ورجل، بينما أصيب ستة آخرون في الحادثة"، مؤكدة أن "القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا على منطقة سبين بولدك الحدودية".
من جهتها، حملت باكستان، أفغانستان مسؤولية إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها ردت عليه بشكل مدروس.
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
باكستان توضح حقيقة مزاعم استخدام أراضيها لانتهاك أجواء أفغانستان بمسيرات أمريكية
4 نوفمبر, 14:57 GMT
وأعلنت أفغانستان وباكستان، أمس الخميس، عودتهما إلى طاولة المفاوضات في إسطنبول لاستكمال محادثات السلام، بعد أن انتهت جولة سابقة دون التوصل إلى هدنة مستدامة.
ويأتي هذا الاستئناف في أعقاب اشتباك عنيف بين جيشي البلدين الشهر الماضي، أسفر عن مقتل العشرات في أشد أعمال العنف دموية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وكان الجانبان قد وقعا اتفاق وقف إطلاق نار في الدوحة يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي فشلت في إنتاج اتفاق طويل الأمد، بسبب خلافات حول جماعات مسلحة معادية لباكستان تنشط من داخل الأراضي الأفغانية.
قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
أفغانستان وباكستان تتفقان على وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات في إسطنبول
30 أكتوبر, 20:17 GMT
وفي تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء، أعرب وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف عن تفاؤله قائلاً: "نأمل أن تسود الحكمة ويعود السلام في المنطقة".
وأضاف آصف أن "نقطة واحدة" في أجندة إسلام آباد هي إقناع أفغانستان بكبح جماح المسلحين الذين يشنون هجمات على القوات الباكستانية عبر الحدود المشتركة، مشيراً إلى أن هذا الأمر معروف لدى طالبان.
وأكد مصدران حكوميان أن رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية عاصم مالك سيقود الوفد الباكستاني في هذه الجولة.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
الرئيس الإيراني: مستعدون لحل الخلافات بين باكستان وأفغانستان
28 أكتوبر, 19:11 GMT
وأفاد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأفغانية، أن رئيس المخابرات الأفغاني عبد الحق واثق سيرأس الوفد الأفغاني.
وكان الصراع بين البلدين قد اندلع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.
وقد توصلت باكستان وأفغانستان في 19 تشرين الأول/أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، بعد اشتباكات استمرت لأيام بين البلدين، قُتل خلالها العشرات من القوات العسكرية والأمنية لكلا الطرفين، بالإضافة إلى عدد من المدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала