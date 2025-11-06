إعلام: أفغانستان وباكستان تستأنفان محادثات السلام في إسطنبول

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
إعلام: أفغانستان وباكستان تستأنفان محادثات السلام في إسطنبول
إعلام: أفغانستان وباكستان تستأنفان محادثات السلام في إسطنبول
إعلام: أفغانستان وباكستان تستأنفان محادثات السلام في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلنت أفغانستان وباكستان، اليوم الخميس، عودتهما إلى طاولة المفاوضات في إسطنبول لاستكمال محادثات السلام، بعد أن انتهت جولة سابقة دون التوصل إلى هدنة مستدامة.
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
باكستان
ويأتي هذا الاستئناف في أعقاب اشتباك عنيف بين جيشي البلدين الشهر الماضي، أسفر عن مقتل العشرات في أشد أعمال العنف دموية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، وفقا لوسائل إعلام غربية. وكان الجانبان قد وقعا اتفاق وقف إطلاق نار في الدوحة يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي فشلت في إنتاج اتفاق طويل الأمد، بسبب خلافات حول جماعات مسلحة معادية لباكستان تنشط من داخل الأراضي الأفغانية. وأضاف آصف أن "نقطة واحدة" في أجندة إسلام آباد هي إقناع أفغانستان بكبح جماح المسلحين الذين يشنون هجمات على القوات الباكستانية عبر الحدود المشتركة، مشيراً إلى أن هذا الأمر معروف لدى طالبان. وأكد مصدران حكوميان أن رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية عاصم مالك سيقود الوفد الباكستاني في هذه الجولة. وكان الصراع بين البلدين قد اندلع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.وقد توصلت باكستان وأفغانستان في 19 تشرين الأول/أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، بعد اشتباكات استمرت لأيام بين البلدين، قُتل خلالها العشرات من القوات العسكرية والأمنية لكلا الطرفين، بالإضافة إلى عدد من المدنيين.
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
إعلام: أفغانستان وباكستان تستأنفان محادثات السلام في إسطنبول

© AP Photo / Fareed Khanجنديان في حالة تأهب على طريق بالقرب من ميناء كراتشي الباكستاني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري بين باكستان والهند
جنديان في حالة تأهب على طريق بالقرب من ميناء كراتشي الباكستاني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري بين باكستان والهند
أعلنت أفغانستان وباكستان، اليوم الخميس، عودتهما إلى طاولة المفاوضات في إسطنبول لاستكمال محادثات السلام، بعد أن انتهت جولة سابقة دون التوصل إلى هدنة مستدامة.
ويأتي هذا الاستئناف في أعقاب اشتباك عنيف بين جيشي البلدين الشهر الماضي، أسفر عن مقتل العشرات في أشد أعمال العنف دموية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، وفقا لوسائل إعلام غربية.
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
باكستان توضح حقيقة مزاعم استخدام أراضيها لانتهاك أجواء أفغانستان بمسيرات أمريكية
4 نوفمبر, 14:57 GMT
وكان الجانبان قد وقعا اتفاق وقف إطلاق نار في الدوحة يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي فشلت في إنتاج اتفاق طويل الأمد، بسبب خلافات حول جماعات مسلحة معادية لباكستان تنشط من داخل الأراضي الأفغانية.
وفي تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء، أعرب وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف عن تفاؤله قائلاً: "نأمل أن تسود الحكمة ويعود السلام في المنطقة".
وأضاف آصف أن "نقطة واحدة" في أجندة إسلام آباد هي إقناع أفغانستان بكبح جماح المسلحين الذين يشنون هجمات على القوات الباكستانية عبر الحدود المشتركة، مشيراً إلى أن هذا الأمر معروف لدى طالبان.
قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
أفغانستان وباكستان تتفقان على وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات في إسطنبول
30 أكتوبر, 20:17 GMT
وأكد مصدران حكوميان أن رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية عاصم مالك سيقود الوفد الباكستاني في هذه الجولة.
وأفاد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأفغانية، أن رئيس المخابرات الأفغاني عبد الحق واثق سيرأس الوفد الأفغاني.
وكان الصراع بين البلدين قد اندلع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.
وقد توصلت باكستان وأفغانستان في 19 تشرين الأول/أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، بعد اشتباكات استمرت لأيام بين البلدين، قُتل خلالها العشرات من القوات العسكرية والأمنية لكلا الطرفين، بالإضافة إلى عدد من المدنيين.
