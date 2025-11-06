https://sarabic.ae/20251106/إعلام-أفغانستان-وباكستان-تستأنفان-محادثات-السلام-في-إسطنبول-1106796398.html

إعلام: أفغانستان وباكستان تستأنفان محادثات السلام في إسطنبول

إعلام: أفغانستان وباكستان تستأنفان محادثات السلام في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أعلنت أفغانستان وباكستان، اليوم الخميس، عودتهما إلى طاولة المفاوضات في إسطنبول لاستكمال محادثات السلام، بعد أن انتهت جولة سابقة دون التوصل إلى هدنة مستدامة. 06.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-06T11:12+0000

2025-11-06T11:12+0000

2025-11-06T11:12+0000

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

أخبار تركيا اليوم

أخبار العالم الآن

باكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100368554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d97c2770ee6b1b2c2248820319149aaf.jpg

ويأتي هذا الاستئناف في أعقاب اشتباك عنيف بين جيشي البلدين الشهر الماضي، أسفر عن مقتل العشرات في أشد أعمال العنف دموية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، وفقا لوسائل إعلام غربية. وكان الجانبان قد وقعا اتفاق وقف إطلاق نار في الدوحة يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي فشلت في إنتاج اتفاق طويل الأمد، بسبب خلافات حول جماعات مسلحة معادية لباكستان تنشط من داخل الأراضي الأفغانية. وأضاف آصف أن "نقطة واحدة" في أجندة إسلام آباد هي إقناع أفغانستان بكبح جماح المسلحين الذين يشنون هجمات على القوات الباكستانية عبر الحدود المشتركة، مشيراً إلى أن هذا الأمر معروف لدى طالبان. وأكد مصدران حكوميان أن رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية عاصم مالك سيقود الوفد الباكستاني في هذه الجولة. وكان الصراع بين البلدين قد اندلع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.وقد توصلت باكستان وأفغانستان في 19 تشرين الأول/أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، بعد اشتباكات استمرت لأيام بين البلدين، قُتل خلالها العشرات من القوات العسكرية والأمنية لكلا الطرفين، بالإضافة إلى عدد من المدنيين.

https://sarabic.ae/20251104/باكستان-توضح-حقيقة-مزاعم-استخدام-أراضيها-لانتهاك-أجواء-أفغانستان-بمسيرات-أمريكية-1106732244.html

https://sarabic.ae/20251030/أفغانستان-وباكستان-تتفقان-على-وقف-إطلاق-النار-ومواصلة-المفاوضات-في-إسطنبول-1106573050.html

أخبار أفغانستان اليوم

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, باكستان