https://sarabic.ae/20251030/أفغانستان-وباكستان-تتفقان-على-وقف-إطلاق-النار-ومواصلة-المفاوضات-في-إسطنبول-1106573050.html

أفغانستان وباكستان تتفقان على وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات في إسطنبول

أفغانستان وباكستان تتفقان على وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات في إسطنبول

سبوتنيك عربي

اتفقت أفغانستان وباكستان، اليوم الخميس، على مواصلة وقف إطلاق النار خلال محادثات في تركيا، وسيعقدان اجتماعهما المقبل في 6 نوفمبر/تشرين الثاني في إسطنبول. 30.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-30T20:17+0000

2025-10-30T20:17+0000

2025-10-30T20:17+0000

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

أخبار تركيا اليوم

قطر

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/15/1105086946_0:40:1000:603_1920x0_80_0_0_c07052d1065b33319dd827af2cd21b45.jpg

كما اتفق الطرفان على وضع آلية لرصد انتهاكات وقف إطلاق النار، وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية التركية.وأشار البيان إلى أن جميع الأطراف اتفقوا على الحفاظ على وقف إطلاق النار.وأعربت تركيا وقطر، بصفتهما وسيطين عن تقديرهما للمساهمات الفعالة من كلا الجانبين، ومستعدتان لمواصلة التعاون معهما لضمان السلام والاستقرار الدائمين، بحسب البيان الصادر عن الخارجية التركية.وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله طرار، أعلن الأربعاء الماضي، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسلام آباد وكابول في مدينة إسطنبول التركية، "فشلت في التوصل إلى أي حل عملي"، وفق تعبيره.ووجّه الوزير الباكستاني، الشكر إلى قطر وتركيا على "تسهيل الحوار وجهودهما في إقناع كابول، بالكف عن استخدام وكلاء الإرهاب كوسيلة ضغط على باكستان"، لكنه قال إن "الدولة المجاورة انحرفت، مرارًا وتكرارًا، عن القضية الجوهرية".واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.

https://sarabic.ae/20251029/بعد-فشل-المفاوضات-مع-أفغانستان-باكستان-تؤكد-أنها-ستتخذ-الخطوات-اللازمة-1106503514.html

https://sarabic.ae/20251029/فشل-محادثات-السلام-بين-باكستان-وأفغانستان-1106500386.html

https://sarabic.ae/20251029/فشل-محادثات-السلام-بين-باكستان-وأفغانستان-1106500386.html

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار تركيا اليوم, قطر, أخبار العالم الآن