أمساليوم
بث مباشر
أفغانستان وباكستان تتفقان على وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات في إسطنبول
أفغانستان وباكستان تتفقان على وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات في إسطنبول
سبوتنيك عربي
اتفقت أفغانستان وباكستان، اليوم الخميس، على مواصلة وقف إطلاق النار خلال محادثات في تركيا، وسيعقدان اجتماعهما المقبل في 6 نوفمبر/تشرين الثاني في إسطنبول.
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار تركيا اليوم
قطر
أخبار العالم الآن
كما اتفق الطرفان على وضع آلية لرصد انتهاكات وقف إطلاق النار، وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية التركية.وأشار البيان إلى أن جميع الأطراف اتفقوا على الحفاظ على وقف إطلاق النار.وأعربت تركيا وقطر، بصفتهما وسيطين عن تقديرهما للمساهمات الفعالة من كلا الجانبين، ومستعدتان لمواصلة التعاون معهما لضمان السلام والاستقرار الدائمين، بحسب البيان الصادر عن الخارجية التركية.وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله طرار، أعلن الأربعاء الماضي، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسلام آباد وكابول في مدينة إسطنبول التركية، "فشلت في التوصل إلى أي حل عملي"، وفق تعبيره.ووجّه الوزير الباكستاني، الشكر إلى قطر وتركيا على "تسهيل الحوار وجهودهما في إقناع كابول، بالكف عن استخدام وكلاء الإرهاب كوسيلة ضغط على باكستان"، لكنه قال إن "الدولة المجاورة انحرفت، مرارًا وتكرارًا، عن القضية الجوهرية".واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/15/1105086946_108:0:1000:669_1920x0_80_0_0_0c1f175526db7a6e9c46dd9be6612ccf.jpg
أفغانستان وباكستان تتفقان على وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات في إسطنبول

20:17 GMT 30.10.2025
© AP Photo / AMIR SHAHقاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / AMIR SHAH
تابعنا عبر
اتفقت أفغانستان وباكستان، اليوم الخميس، على مواصلة وقف إطلاق النار خلال محادثات في تركيا، وسيعقدان اجتماعهما المقبل في 6 نوفمبر/تشرين الثاني في إسطنبول.
كما اتفق الطرفان على وضع آلية لرصد انتهاكات وقف إطلاق النار، وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية التركية.
وأضاف البيان: "اجتمعت كل من أفغانستان وباكستان وتركيا وقطر في إسطنبول، من 25 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لتعزيز وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه أفغانستان وباكستان في الدوحة يومي 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بوساطة من تركيا وقطر".
جنديان في حالة تأهب على طريق بالقرب من ميناء كراتشي الباكستاني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري بين باكستان والهند - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
بعد فشل المفاوضات مع أفغانستان... باكستان تؤكد أنها ستتخذ الخطوات اللازمة
أمس, 06:25 GMT
وأشار البيان إلى أن جميع الأطراف اتفقوا على الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أن جميع الأطراف اتفقوا على إنشاء آلية للرصد والتحقق لضمان الحفاظ على السلام وفرض عقوبات على المخالفين.

وأعربت تركيا وقطر، بصفتهما وسيطين عن تقديرهما للمساهمات الفعالة من كلا الجانبين، ومستعدتان لمواصلة التعاون معهما لضمان السلام والاستقرار الدائمين، بحسب البيان الصادر عن الخارجية التركية.
حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
باكستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع أفغانستان
أمس, 02:10 GMT
وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله طرار، أعلن الأربعاء الماضي، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسلام آباد وكابول في مدينة إسطنبول التركية، "فشلت في التوصل إلى أي حل عملي"، وفق تعبيره.
وقال طرار، في تصريحات له، إن "باكستان ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية مواطنيها من الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "باكستان تواصلت، مرارا وتكرارا، مع حركة طالبان الأفغانية بشأن الإرهاب المستمر عبر الحدود من قبل فتنة الخوارج المدعومة من الهند وفتنة الهندوستان بالوكالة الهندية"، على حد قوله.
ووجّه الوزير الباكستاني، الشكر إلى قطر وتركيا على "تسهيل الحوار وجهودهما في إقناع كابول، بالكف عن استخدام وكلاء الإرهاب كوسيلة ضغط على باكستان"، لكنه قال إن "الدولة المجاورة انحرفت، مرارًا وتكرارًا، عن القضية الجوهرية".
حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
باكستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع أفغانستان
أمس, 02:10 GMT
واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.
واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.
واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.
