https://sarabic.ae/20251029/بعد-فشل-المفاوضات-مع-أفغانستان-باكستان-تؤكد-أنها-ستتخذ-الخطوات-اللازمة-1106503514.html
بعد فشل المفاوضات مع أفغانستان... باكستان تؤكد أنها ستتخذ الخطوات اللازمة
بعد فشل المفاوضات مع أفغانستان... باكستان تؤكد أنها ستتخذ الخطوات اللازمة
سبوتنيك عربي
29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T06:25+0000
2025-10-29T06:25+0000
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100368554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d97c2770ee6b1b2c2248820319149aaf.jpg
وقال طرار، في تصريحات له، إن "باكستان ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية مواطنيها من الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "باكستان تواصلت، مرارا وتكرارا، مع حركة طالبان الأفغانية بشأن الإرهاب المستمر عبر الحدود من قبل فتنة الخوارج المدعومة من الهند وفتنة الهندوستان بالوكالة الهندية"، على حد قوله.ووجّه الوزير الباكستاني، الشكر إلى قطر وتركيا على "تسهيل الحوار وجهودهما في إقناع كابول بالكف عن استخدام وكلاء الإرهاب كوسيلة ضغط على باكستان"، لكنه قال إن "الدولة المجاورة انحرفت، مرارًا وتكرارًا، عن القضية الجوهرية".واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.
https://sarabic.ae/20251029/فشل-محادثات-السلام-بين-باكستان-وأفغانستان-1106500386.html
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100368554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a00c81364078aff53737311e46fe1ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, أخبار العالم الآن, العالم
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, أخبار العالم الآن, العالم

بعد فشل المفاوضات مع أفغانستان... باكستان تؤكد أنها ستتخذ الخطوات اللازمة

06:25 GMT 29.10.2025
© AP Photo / Fareed Khan جنديان في حالة تأهب على طريق بالقرب من ميناء كراتشي الباكستاني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري بين باكستان والهند
جنديان في حالة تأهب على طريق بالقرب من ميناء كراتشي الباكستاني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري بين باكستان والهند - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Fareed Khan
تابعنا عبر
أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله طرار، اليوم الأربعاء، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسلام آباد وكابول في مدينة إسطنبول التركية، "فشلت في التوصل إلى أي حل عملي"، وفق تعبيره.
وقال طرار، في تصريحات له، إن "باكستان ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية مواطنيها من الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "باكستان تواصلت، مرارا وتكرارا، مع حركة طالبان الأفغانية بشأن الإرهاب المستمر عبر الحدود من قبل فتنة الخوارج المدعومة من الهند وفتنة الهندوستان بالوكالة الهندية"، على حد قوله.
ووجّه الوزير الباكستاني، الشكر إلى قطر وتركيا على "تسهيل الحوار وجهودهما في إقناع كابول بالكف عن استخدام وكلاء الإرهاب كوسيلة ضغط على باكستان"، لكنه قال إن "الدولة المجاورة انحرفت، مرارًا وتكرارًا، عن القضية الجوهرية".
حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
باكستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع أفغانستان
02:10 GMT
واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.
واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.
واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.
