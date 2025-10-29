https://sarabic.ae/20251029/بعد-فشل-المفاوضات-مع-أفغانستان-باكستان-تؤكد-أنها-ستتخذ-الخطوات-اللازمة-1106503514.html

بعد فشل المفاوضات مع أفغانستان... باكستان تؤكد أنها ستتخذ الخطوات اللازمة

بعد فشل المفاوضات مع أفغانستان... باكستان تؤكد أنها ستتخذ الخطوات اللازمة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله طرار، اليوم الأربعاء، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسلام آباد وكابول في مدينة إسطنبول التركية، "فشلت في التوصل إلى... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-29T06:25+0000

2025-10-29T06:25+0000

2025-10-29T06:25+0000

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100368554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d97c2770ee6b1b2c2248820319149aaf.jpg

وقال طرار، في تصريحات له، إن "باكستان ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية مواطنيها من الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "باكستان تواصلت، مرارا وتكرارا، مع حركة طالبان الأفغانية بشأن الإرهاب المستمر عبر الحدود من قبل فتنة الخوارج المدعومة من الهند وفتنة الهندوستان بالوكالة الهندية"، على حد قوله.ووجّه الوزير الباكستاني، الشكر إلى قطر وتركيا على "تسهيل الحوار وجهودهما في إقناع كابول بالكف عن استخدام وكلاء الإرهاب كوسيلة ضغط على باكستان"، لكنه قال إن "الدولة المجاورة انحرفت، مرارًا وتكرارًا، عن القضية الجوهرية".واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.

https://sarabic.ae/20251029/فشل-محادثات-السلام-بين-باكستان-وأفغانستان-1106500386.html

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, أخبار العالم الآن, العالم