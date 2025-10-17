https://sarabic.ae/20251017/باكستان-وأفغانستان-تتفقان-على-تمديد-وقف-إطلاق-النار-1106126586.html

باكستان وأفغانستان تتفقان على تمديد وقف إطلاق النار

باكستان وأفغانستان تتفقان على تمديد وقف إطلاق النار

أفادت وكالة بريطانية نقلاً عن ثلاثة مصادر أمنية باكستانية ومصدر من حركة طالبان الأفغانية، أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار حتى انتهاء... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت الوكالة أن "باكستان وأفغانستان اتفقتا، يوم الجمعة، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة حتى انتهاء المحادثات المقررة في الدوحة".أعربت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء اعتداءات حركة طالبان الأفغانية على أراضيها، مؤكدة أن هذه الهجمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار على الحدود مع أفغانستان وتقويض روح حسن الجوار بين البلدين.وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن "القوات الباكستانية صدت الهجمات على طول خط الحدود، وألحقت خسائر كبيرة بطالبان والجماعات الإرهابية التابعة لهم"، مشيرة إلى أنها "مارست أقصى درجات الحذر لتفادي الخسائر بين المدنيين".وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن "على نظام طالبان الالتزام بتعهداته بعدم السماح باستخدام أراضيه لشن هجمات إرهابية ضد دول أخرى، والتقيد بالوعود التي قدمها للمجتمع الدولي خلال اتفاق الدوحة".وأشارت إلى أن "الجانبين الباكستاني والأفغاني بذلا جهودا خلال وقف إطلاق النار المؤقت، للتوصل إلى حل بناء عبر الحوار".ووقع الهجوم في ظل هدنة هشة بين باكستان وأفغانستان، كانت قد أوقفت سلسلة من الاشتباكات العنيفة شهدها الشهر الجاري، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت، الأربعاء الماضي، توصلها إلى اتفاق مع أفغانستان، بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 48 ساعة، عقب الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين.

