باكستان وأفغانستان تتفقان على تمديد وقف إطلاق النار
أفادت وكالة بريطانية نقلاً عن ثلاثة مصادر أمنية باكستانية ومصدر من حركة طالبان الأفغانية، أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار حتى انتهاء... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T14:22+0000
2025-10-17T14:22+0000
العالم
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/14/1039431445_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_e068c7ee5f17ab7d1d755eedfa2fb6bd.jpg
وأفادت الوكالة أن "باكستان وأفغانستان اتفقتا، يوم الجمعة، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة حتى انتهاء المحادثات المقررة في الدوحة".أعربت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء اعتداءات حركة طالبان الأفغانية على أراضيها، مؤكدة أن هذه الهجمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار على الحدود مع أفغانستان وتقويض روح حسن الجوار بين البلدين.وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن "القوات الباكستانية صدت الهجمات على طول خط الحدود، وألحقت خسائر كبيرة بطالبان والجماعات الإرهابية التابعة لهم"، مشيرة إلى أنها "مارست أقصى درجات الحذر لتفادي الخسائر بين المدنيين".وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن "على نظام طالبان الالتزام بتعهداته بعدم السماح باستخدام أراضيه لشن هجمات إرهابية ضد دول أخرى، والتقيد بالوعود التي قدمها للمجتمع الدولي خلال اتفاق الدوحة".وأشارت إلى أن "الجانبين الباكستاني والأفغاني بذلا جهودا خلال وقف إطلاق النار المؤقت، للتوصل إلى حل بناء عبر الحوار".ووقع الهجوم في ظل هدنة هشة بين باكستان وأفغانستان، كانت قد أوقفت سلسلة من الاشتباكات العنيفة شهدها الشهر الجاري، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت، الأربعاء الماضي، توصلها إلى اتفاق مع أفغانستان، بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 48 ساعة، عقب الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين.
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
14:22 GMT 17.10.2025
أفادت وكالة بريطانية نقلاً عن ثلاثة مصادر أمنية باكستانية ومصدر من حركة طالبان الأفغانية، أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار حتى انتهاء المحادثات المقررة في الدوحة.
وأفادت الوكالة أن "باكستان وأفغانستان اتفقتا، يوم الجمعة، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة حتى انتهاء المحادثات المقررة في الدوحة".
وأضافت المصادر أن الوفد الباكستاني وصل بالفعل إلى الدوحة، ومن المتوقع أن يصل الوفد الأفغاني إلى العاصمة القطرية يوم السبت.
أعربت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء اعتداءات حركة طالبان الأفغانية على أراضيها، مؤكدة أن هذه الهجمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار على الحدود مع أفغانستان وتقويض روح حسن الجوار بين البلدين.
وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن "القوات الباكستانية صدت الهجمات على طول خط الحدود، وألحقت خسائر كبيرة بطالبان والجماعات الإرهابية التابعة لهم"، مشيرة إلى أنها "مارست أقصى درجات الحذر لتفادي الخسائر بين المدنيين".
حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
باكستان تحذر "طالبان" من الهجمات على حدودها
11:38 GMT
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن "على نظام طالبان الالتزام بتعهداته بعدم السماح باستخدام أراضيه لشن هجمات إرهابية ضد دول أخرى، والتقيد بالوعود التي قدمها للمجتمع الدولي خلال اتفاق الدوحة".
وأشارت إلى أن "الجانبين الباكستاني والأفغاني بذلا جهودا خلال وقف إطلاق النار المؤقت، للتوصل إلى حل بناء عبر الحوار".
وأعلنت مصادر أمنية باكستانية، اليوم الجمعة، مقتل 7 جنود باكستانيين، إثر هجوم انتحاري استهدف موقعا عسكريا باكستانيا قرب الحدود الأفغانية.
ووقع الهجوم في ظل هدنة هشة بين باكستان وأفغانستان، كانت قد أوقفت سلسلة من الاشتباكات العنيفة شهدها الشهر الجاري، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت، الأربعاء الماضي، توصلها إلى اتفاق مع أفغانستان، بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 48 ساعة، عقب الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين.
