باكستان تحذر "طالبان" من الهجمات على حدودها

أعربت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء اعتداءات حركة طالبان الأفغانية على أراضيها، مؤكدة أن هذه الهجمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار على...

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن "القوات الباكستانية صدت الهجمات على طول خط الحدود، وألحقت خسائر كبيرة بطالبان والجماعات الإرهابية التابعة لهم"، مشيرة إلى أنها "مارست أقصى درجات الحذر لتفادي الخسائر بين المدنيين".وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن "على نظام طالبان الالتزام بتعهداته بعدم السماح باستخدام أراضيه لشن هجمات إرهابية ضد دول أخرى، والتقيد بالوعود التي قدمها للمجتمع الدولي خلال اتفاق الدوحة".وأشارت إلى أن "الجانبين الباكستاني والأفغاني بذلا جهودا خلال وقف إطلاق النار المؤقت، للتوصل إلى حل بناء عبر الحوار".وأعلنت مصادر أمنية باكستانية، اليوم الجمعة، مقتل 7 جنود باكستانيين، إثر هجوم انتحاري استهدف موقعا عسكريا باكستانيا قرب الحدود الأفغانية.ووقع الهجوم في ظل هدنة هشة بين باكستان وأفغانستان، كانت قد أوقفت سلسلة من الاشتباكات العنيفة شهدها الشهر الجاري، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت، الأربعاء الماضي، توصلها إلى اتفاق مع أفغانستان، بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 48 ساعة، عقب الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين.وقالت الخارجية الباكستانية في بيان: "اتفقت الحكومة الباكستانية ونظام طالبان الأفغاني، بموافقة الطرفين، على وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 48 ساعة قادمة، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً الأربعاء (الرابعة مساءً بتوقيت موسكو)، بناءً على طلب طالبان".وأضافت: "خلال هذه الفترة، سيبذل الجانبان جهودًا صادقة لإيجاد حل إيجابي لهذه القضية المعقدة، وإن كانت قابلة للحل، من خلال الحوار البنّاء".وسيتوجه وفد أفغاني إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، لبحث تمديد وقف إطلاق النار مع باكستان وتسوية القضايا العالقة بين البلدين على الحدود، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.وبدأ القتال بين باكستان وأفغانستان، ليلة 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، وتصاعد على طول خط "دوراند"، وهو خط الحدود غير المعترف بها بين البلدين.لاحقًا، هاجم الجيش الباكستاني "مواقع إرهابية" داخل أفغانستان، ردًا على هجوم على نقاط تفتيش في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي.يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.من جهتها، أعلنت حركة طالبان في أفغانستان، أنها حيّدت 58 جنديا باكستانيا في عمليات حدودية الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود أصبح طبيعيا.وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أصدرته في ساعة مبكرة من يوم الأحد الماضي، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.ووفقا للوزارة الأفغانية، "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند"، وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة".وكانت الطائرات المسيرة والمقاتلات الباكستانية، نفذت مطلع هذا الأسبوع، هجمات عدة في أفغانستان، بما في ذلك هجوم في كابول، استهدفت مسلحين يعتقد أنهم وراء تصاعد الهجمات.وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بـ"دعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة".

