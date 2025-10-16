https://sarabic.ae/20251016/مقتل-34-شخصا-وإصابة-المئات-في-الاشتباكات-بين-باكستان-وأفغانستان-1106087714.html
مقتل 34 شخصا وإصابة المئات في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
مقتل 34 شخصا وإصابة المئات في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
سبوتنيك عربي
أشارت تقارير إعلامية إلى أن حصيلة الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان بلغت 34 قتيلا وأكثر من 400 مصابا، بينما تم التوصل إلى هدنة مؤقتة من المفترض أن تستمر يومين. 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T15:44+0000
2025-10-16T15:44+0000
2025-10-16T15:44+0000
العالم
أخبار العالم الآن
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104280/13/1042801321_0:64:3073:1792_1920x0_80_0_0_6fd45927f1102cf9f904cda37df9bbf6.jpg
وبحسب صحيفة "داون" الباكستانية، فقد اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، في اليوم الثاني من الهدنة مع أفغانستان، أنه إذا كانت حكومة "طالبان" تريد استمرار الهدنة، فالكرة في ملعبهم، على حد وصفه.ودعت الأمم المتحدة طرفي الاشتباكات إلى وضع حد دائم للأعمال القتالية وحماية المدنيين، خاصة أن هذه الاشتباكات الدامية هي الأعنف بين الدولتين الجارتين منذ 2021، بعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو منها.وتقول باكستان إن أفغانستان تأوي مسلحين مناوئين لها، وهو ما تنفيه طالبان.
https://sarabic.ae/20251015/باكستان-وأفغانستان-تتفقان-على-وقف-مؤقت-لإطلاق-النار-1106036703.html
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104280/13/1042801321_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_c907b1f9c86a11c48c888dc4b9251b7a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
مقتل 34 شخصا وإصابة المئات في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
أشارت تقارير إعلامية إلى أن حصيلة الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان بلغت 34 قتيلا وأكثر من 400 مصابا، بينما تم التوصل إلى هدنة مؤقتة من المفترض أن تستمر يومين.
وبحسب صحيفة
"داون" الباكستانية، فقد اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، في اليوم الثاني من الهدنة مع أفغانستان، أنه إذا كانت حكومة "طالبان" تريد استمرار الهدنة، فالكرة في ملعبهم، على حد وصفه.
ودعت الأمم المتحدة طرفي الاشتباكات إلى وضع حد دائم للأعمال القتالية
وحماية المدنيين، خاصة أن هذه الاشتباكات الدامية هي الأعنف بين الدولتين الجارتين منذ 2021، بعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو منها.
وتقول باكستان إن أفغانستان تأوي مسلحين مناوئين لها، وهو ما تنفيه طالبان.