مقتل 34 شخصا وإصابة المئات في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان

عربي
الكرملين: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية الآن
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251016/مقتل-34-شخصا-وإصابة-المئات-في-الاشتباكات-بين-باكستان-وأفغانستان-1106087714.html
مقتل 34 شخصا وإصابة المئات في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
مقتل 34 شخصا وإصابة المئات في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
سبوتنيك عربي
أشارت تقارير إعلامية إلى أن حصيلة الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان بلغت 34 قتيلا وأكثر من 400 مصابا، بينما تم التوصل إلى هدنة مؤقتة من المفترض أن تستمر يومين. 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T15:44+0000
2025-10-16T15:44+0000
العالم
أخبار العالم الآن
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104280/13/1042801321_0:64:3073:1792_1920x0_80_0_0_6fd45927f1102cf9f904cda37df9bbf6.jpg
وبحسب صحيفة "داون" الباكستانية، فقد اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، في اليوم الثاني من الهدنة مع أفغانستان، أنه إذا كانت حكومة "طالبان" تريد استمرار الهدنة، فالكرة في ملعبهم، على حد وصفه.ودعت الأمم المتحدة طرفي الاشتباكات إلى وضع حد دائم للأعمال القتالية وحماية المدنيين، خاصة أن هذه الاشتباكات الدامية هي الأعنف بين الدولتين الجارتين منذ 2021، بعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو منها.وتقول باكستان إن أفغانستان تأوي مسلحين مناوئين لها، وهو ما تنفيه طالبان.
https://sarabic.ae/20251015/باكستان-وأفغانستان-تتفقان-على-وقف-مؤقت-لإطلاق-النار-1106036703.html
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104280/13/1042801321_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_c907b1f9c86a11c48c888dc4b9251b7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

مقتل 34 شخصا وإصابة المئات في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان

15:44 GMT 16.10.2025
© AP Photo / Rahmat Gulصورة أرشيفية لجندي أفغاني، ودخان متصاعد جراء حادث إرهابي.
صورة أرشيفية لجندي أفغاني، ودخان متصاعد جراء حادث إرهابي. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
تابعنا عبر
أشارت تقارير إعلامية إلى أن حصيلة الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان بلغت 34 قتيلا وأكثر من 400 مصابا، بينما تم التوصل إلى هدنة مؤقتة من المفترض أن تستمر يومين.
وبحسب صحيفة "داون" الباكستانية، فقد اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، في اليوم الثاني من الهدنة مع أفغانستان، أنه إذا كانت حكومة "طالبان" تريد استمرار الهدنة، فالكرة في ملعبهم، على حد وصفه.
حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف مؤقت لإطلاق النار
أمس, 13:46 GMT
ودعت الأمم المتحدة طرفي الاشتباكات إلى وضع حد دائم للأعمال القتالية وحماية المدنيين، خاصة أن هذه الاشتباكات الدامية هي الأعنف بين الدولتين الجارتين منذ 2021، بعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو منها.
وتقول باكستان إن أفغانستان تأوي مسلحين مناوئين لها، وهو ما تنفيه طالبان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала