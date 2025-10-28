عربي
https://sarabic.ae/20251028/إعلام-أفغاني-انتهاء-مفاوضات-السلام-في-إسطنبول-دون-صدور-قرار-1106464551.html
إعلام أفغاني: انتهاء مفاوضات السلام في إسطنبول دون صدور قرار
إعلام أفغاني: انتهاء مفاوضات السلام في إسطنبول دون صدور قرار
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المفاوضات بين أفغانستان وباكستان في مدينة إسطنبول التركية. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T06:47+0000
2025-10-28T06:47+0000
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101272477_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_5f2bad6f42e864e58be0a3574e0a0e2d.jpg
وذكرت وسائل إعلام أفغانية رسمية ومصدر أمني باكستاني، أن "المفاوضات بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول، للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد، انتهت دون صدور قرار".وكانت وزارة الخارجية القطرية، أكدت أن باكستان وأفغانستان، اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار خلال مفاوضات في الدوحة.ولضمان استدامة وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، قرر البلدان المتجاوران عقد اجتماعات إضافية في الأيام المقبلة.واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.
https://sarabic.ae/20251020/روسيا-ترحب-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-بين-أفغانستان-وباكستان-1106207381.html
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101272477_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_84f9c5ee9c80f9c6727c32350e77cc62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

إعلام أفغاني: انتهاء مفاوضات السلام في إسطنبول دون صدور قرار

06:47 GMT 28.10.2025
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورسفارة أفغانستان في موسكو
سفارة أفغانستان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المفاوضات بين أفغانستان وباكستان في مدينة إسطنبول التركية.
وذكرت وسائل إعلام أفغانية رسمية ومصدر أمني باكستاني، أن "المفاوضات بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول، للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد، انتهت دون صدور قرار".
وكانت وزارة الخارجية القطرية، أكدت أن باكستان وأفغانستان، اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار خلال مفاوضات في الدوحة.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
روسيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان
20 أكتوبر, 12:55 GMT
ولضمان استدامة وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، قرر البلدان المتجاوران عقد اجتماعات إضافية في الأيام المقبلة.
وصرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، بأن "الوفدين الباكستاني والأفغاني، سيواصلان مفاوضاتهما بشأن تفاصيل وقف إطلاق النار المتفق عليه في إسطنبول يوم السبت (الماضي)".
واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.
واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.
واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.
