أنقرة: نواصل دعم وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان بوساطة تركية قطرية
أنقرة: نواصل دعم وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان بوساطة تركية قطرية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن أنقرة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان بوساطة تركية وقطرية. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
أنقرة: نواصل دعم وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان بوساطة تركية قطرية

11:25 GMT 19.10.2025
حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن أنقرة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان بوساطة تركية وقطرية.
وأضافت في بيان لها: "نرحب بموافقة أفغانستان وباكستان على وقف إطلاق النار بوساطة تركيا وقطر، وقرارهما وضع آليات لتعزيز السلام والاستقرار بين البلدين خلال المحادثات التي عُقدت في الدوحة".
وتابعت: "نشيد بجهود قطر، التي استضافت المحادثات أيضا، وستواصل تركيا دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار دائمين بين البلدين الشقيقين وفي المنطقة".
وذكرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار خلال محادثات في الدوحة.
ولضمان استدامة وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، قرر البلدان المتجاوران عقد اجتماعات إضافية في الأيام المقبلة.
وصرح وزير الدفاع الباكستاني بأن الوفدين الباكستاني والأفغاني سيواصلان محادثاتهما بشأن تفاصيل وقف إطلاق النار المتفق عليه في إسطنبول يوم السبت المقبل.
قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار
00:00 GMT
واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي على طول خط دوراند، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.
واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان بانتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.
واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.
