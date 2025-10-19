https://sarabic.ae/20251019/الخارجية-القطرية-باكستان-وأفغانستان-اتفقتا-على-وقف-فوري-لإطلاق-النار-1106163026.html
الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار.
الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار
00:00 GMT 19.10.2025 (تم التحديث: 00:18 GMT 19.10.2025)
القاهرة – سبوتنيك. وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "عُقدت في الدوحة، جولة مفاوضات بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، بوساطة دولة قطر والجمهورية التركية".
وأضافت، "اتفق الجانبان خلال الجولة على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام
والاستقرار الدائمين بين البلدين".
وتابعت، "كما توافق الطرفان على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة القادمة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين".
وأعربت، "عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه الخطوة المهمة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين الشقيقين، وأن تشكل أساسًا متينًا للسلام المستدام في المنطقة".
وقبل أيام اندلعت اشتباكات مسلحة بين باكستان وأفغانستان في أكثر من نقطة في المناطق الحدودية، بعد اتهامات الحكومة الأفغانية بتنفيذ باكستان هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية فجر يوم الجمعة الماضي 10 تشرين الأول/أكتوبر، وقد استمرت الاشتباكات لأيام وراح ضحيتها العشرات من الجانبين.
وقد شهدت المناطق الغربية من باكستان تصاعداً للأعمال المسلحة، نظراً لانتشار عدد من الجماعات المسلحة المناهضة للدولة الباكستانية على غرار حركة طالبان الباكستانية المنتشرة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان وحركات انفصالية بلوشية بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.
وتتهم باكستان جارتها أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان الأفغانية بعدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد حركة طالبان الباكستانية، وتوفير الملاذ الآمن لها لمهاجمة الأراضي الباكستانية، كما تتهم باكستان جارتها الأخرى، الهند، بتمويل ودعم تلك الجماعات، من خلال وكلاء أفغان.