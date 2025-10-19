الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251019/الخارجية-القطرية-باكستان-وأفغانستان-اتفقتا-على-وقف-فوري-لإطلاق-النار-1106163026.html
الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار
الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T00:00+0000
2025-10-19T00:18+0000
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
قطر
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/15/1105086946_0:40:1000:603_1920x0_80_0_0_c07052d1065b33319dd827af2cd21b45.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "عُقدت في الدوحة، جولة مفاوضات بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، بوساطة دولة قطر والجمهورية التركية".وأضافت، "اتفق الجانبان خلال الجولة على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين".وأعربت، "عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه الخطوة المهمة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين الشقيقين، وأن تشكل أساسًا متينًا للسلام المستدام في المنطقة".وقبل أيام اندلعت اشتباكات مسلحة بين باكستان وأفغانستان في أكثر من نقطة في المناطق الحدودية، بعد اتهامات الحكومة الأفغانية بتنفيذ باكستان هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية فجر يوم الجمعة الماضي 10 تشرين الأول/أكتوبر، وقد استمرت الاشتباكات لأيام وراح ضحيتها العشرات من الجانبين.وقد شهدت المناطق الغربية من باكستان تصاعداً للأعمال المسلحة، نظراً لانتشار عدد من الجماعات المسلحة المناهضة للدولة الباكستانية على غرار حركة طالبان الباكستانية المنتشرة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان وحركات انفصالية بلوشية بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.وتتهم باكستان جارتها أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان الأفغانية بعدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد حركة طالبان الباكستانية، وتوفير الملاذ الآمن لها لمهاجمة الأراضي الباكستانية، كما تتهم باكستان جارتها الأخرى، الهند، بتمويل ودعم تلك الجماعات، من خلال وكلاء أفغان.
https://sarabic.ae/20251017/باكستان-وأفغانستان-تتفقان-على-تمديد-وقف-إطلاق-النار-1106126586.html
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/15/1105086946_108:0:1000:669_1920x0_80_0_0_0c1f175526db7a6e9c46dd9be6612ccf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم, باكستان, قطر, العالم
أخبار أفغانستان اليوم, باكستان, قطر, العالم

الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار

00:00 GMT 19.10.2025 (تم التحديث: 00:18 GMT 19.10.2025)
© AP Photo / AMIR SHAHقاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / AMIR SHAH
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "عُقدت في الدوحة، جولة مفاوضات بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، بوساطة دولة قطر والجمهورية التركية".
وأضافت، "اتفق الجانبان خلال الجولة على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين".
وتابعت، "كما توافق الطرفان على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة القادمة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين".
وأعربت، "عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه الخطوة المهمة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين الشقيقين، وأن تشكل أساسًا متينًا للسلام المستدام في المنطقة".
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
باكستان وأفغانستان تتفقان على تمديد وقف إطلاق النار
17 أكتوبر, 14:22 GMT
وقبل أيام اندلعت اشتباكات مسلحة بين باكستان وأفغانستان في أكثر من نقطة في المناطق الحدودية، بعد اتهامات الحكومة الأفغانية بتنفيذ باكستان هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية فجر يوم الجمعة الماضي 10 تشرين الأول/أكتوبر، وقد استمرت الاشتباكات لأيام وراح ضحيتها العشرات من الجانبين.
وقد شهدت المناطق الغربية من باكستان تصاعداً للأعمال المسلحة، نظراً لانتشار عدد من الجماعات المسلحة المناهضة للدولة الباكستانية على غرار حركة طالبان الباكستانية المنتشرة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان وحركات انفصالية بلوشية بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.
وتتهم باكستان جارتها أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان الأفغانية بعدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد حركة طالبان الباكستانية، وتوفير الملاذ الآمن لها لمهاجمة الأراضي الباكستانية، كما تتهم باكستان جارتها الأخرى، الهند، بتمويل ودعم تلك الجماعات، من خلال وكلاء أفغان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала