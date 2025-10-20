https://sarabic.ae/20251020/روسيا-ترحب-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-بين-أفغانستان-وباكستان-1106207381.html

روسيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان

روسيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان

سبوتنيك عربي

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، عن ترحيب روسيا باتفاق وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان، مشيرة إلى أن موسكو تدعو... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T12:55+0000

2025-10-20T12:55+0000

2025-10-20T12:55+0000

روسيا

باكستان

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار أفغانستان اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كابول وإسلام آباد، بوساطة السلطات القطرية والتركية، بشأن وقف إطلاق نار متبادل في منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية".وأضافت: "ندعو كابول وإسلام آباد إلى توسيع شراكتهما، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب".وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أكدت، أمس الأحد، أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار خلال محادثات في الدوحة.وصرح وزير الدفاع الباكستاني بأن الوفدين الباكستاني والأفغاني سيواصلان محادثاتهما بشأن تفاصيل وقف إطلاق النار المتفق عليه في إسطنبول يوم السبت المقبل.واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي على طول خط دوراند، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.

https://sarabic.ae/20251019/السعودية-تثمن-جهود-تركيا-وقطر-في-توقيع-اتفاق-وقف-النار-بين-باكستان-وأفغانستان-1106190944.html

https://sarabic.ae/20251019/أنقرة-نواصل-دعم-وقف-إطلاق-النار-بين-أفغانستان-وباكستان-بوساطة-تركية-قطرية-1106175595.html

باكستان

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم