روسيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، عن ترحيب روسيا باتفاق وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان، مشيرة إلى أن موسكو تدعو كابول وإسلام آباد إلى توسيع شراكتهما، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كابول وإسلام آباد، بوساطة السلطات القطرية والتركية، بشأن وقف إطلاق نار متبادل في منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية".
وتابعت: "التزام أفغانستان وباكستان بالحوار وحل الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية هو أساس الحفاظ على السلام بين البلدين الصديقين، وعامل مهم في ضمان الأمن الإقليمي".
وأضافت: "ندعو كابول وإسلام آباد إلى توسيع شراكتهما، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب".
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أكدت، أمس الأحد، أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار خلال محادثات في الدوحة.
ولضمان استدامة وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، قرر البلدان المتجاوران عقد اجتماعات إضافية في الأيام المقبلة.
وصرح وزير الدفاع الباكستاني بأن الوفدين الباكستاني والأفغاني
سيواصلان محادثاتهما بشأن تفاصيل وقف إطلاق النار المتفق عليه في إسطنبول يوم السبت المقبل.
واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي على طول خط دوراند، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.
واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان بانتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.
واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.