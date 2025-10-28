https://sarabic.ae/20251028/الرئيس-الإيراني-مستعدون-لحل-الخلافات-بين-باكستان-وأفغانستان-1106494730.html
الرئيس الإيراني: مستعدون لحل الخلافات بين باكستان وأفغانستان
وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات بزشكيان جاءت خلال استقباله وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، على هامش الاجتماع الرابع لوزراء داخلية منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).ووصف الرئيس بزشكيان العلاقات بين البلدين بأنها ودية ومتميزة، موضحا أن العلاقات الثنائية قائمة على الأخوة والثقة المتبادلة، وتطوير العلاقات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية بين البلدين سيعزز هذه الروابط أكثر فأكثر.وأضاف الرئيس الإيراني "نؤمن بضرورة السعي جاهدين لتخفيف التوترات وتجنب أي صراع، واليوم، أكثر من أي وقت مضى، من الضروري للدول الإسلامية أن تقف في وجه الأعداء المشتركين من خلال الحفاظ على الوحدة والأخوة".وأعرب عن ترحب باكستان بدور إيران الفعال في تخفيف التوترات بين دول المنطقة، وخاصة في العلاقات بين إسلام آباد وكابول، مؤكدا على استمرار التعاون الوثيق في هذا الصدد.واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.
ar_EG
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، ضرورة تخفيف التوترات وتجنب أي صراع في المنطقة، واستعداد بلاده لأي تعاون ومساعدة لحل الخلافات بين باكستان وأفغانستان.
وأفادت وكالة
"فارس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات بزشكيان جاءت خلال استقباله وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، على هامش الاجتماع الرابع لوزراء داخلية منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).
ووصف الرئيس بزشكيان العلاقات بين البلدين بأنها ودية ومتميزة، موضحا أن العلاقات الثنائية قائمة على الأخوة والثقة المتبادلة، وتطوير العلاقات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية بين البلدين سيعزز هذه الروابط أكثر فأكثر.
وحول القواسم التاريخية والدينية العميقة بين الدولتين، قال: "نعتبر الشعب الباكستاني أخوة لنا، ونشعر بالسرور من التفاعلات الوثيقة والصادقة بين البلدين. آمل أن يُسرّع حضوركم في طهران وعقد هذا الاجتماع عملية تنفيذ الاتفاقات السابقة، وأن يُحقق نتائج إيجابية للبلدين".
وأضاف الرئيس الإيراني
"نؤمن بضرورة السعي جاهدين لتخفيف التوترات وتجنب أي صراع، واليوم، أكثر من أي وقت مضى، من الضروري للدول الإسلامية أن تقف في وجه الأعداء المشتركين من خلال الحفاظ على الوحدة والأخوة".
ومن جهته، وصف وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، العلاقات بين وزارتي البلدين بأنها في أفضل حالاتها، مضيفا: "نأمل أن تُفضي الاتفاقيات التي تم التوصل إليها إلى نتائج عملية وملموسة في المستقبل القريب. إن التعاون الحدودي والإجراءات المشتركة في مكافحة الإرهاب تسير في اتجاه إيجابي، وقد تم إحراز تقدم كبير".
وأعرب عن ترحب باكستان بدور إيران الفعال في تخفيف التوترات
بين دول المنطقة، وخاصة في العلاقات بين إسلام آباد وكابول، مؤكدا على استمرار التعاون الوثيق في هذا الصدد.
واندلعت معارك عنيفة الأسبوع الماضي، على طول خط "دوراند"، وهو الخط الحدودي بين باكستان وأفغانستان، والذي لا تعترف به كابول.
واندلع الصراع بعد أن اتهمت أفغانستان باكستان، بـ"انتهاك مجالها الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية"، وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية
أنها نفذت بنجاح "عملية انتقامية" ضد باكستان.
واستؤنفت الاشتباكات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وعقب الغارات الجوية، وضعت أفغانستان قوات الأمن في حالة تأهب قصوى على طول خط دوراند.