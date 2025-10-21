https://sarabic.ae/20251021/بزشكيان-هدف-الغرب-من-تفعيل-آلية-الزناد-التضييق-على-التجارة-الإيرانية-1106253145.html

بزشكيان: هدف الغرب من تفعيل "آلية الزناد" التضييق على التجارة الإيرانية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أن هدف الأطراف الغربية من تفعيل "آلية الزناد" على بلاده هو تقييد مبيعات النفط وتقليل حجم التجارة للإيرانيين. 21.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات الرئيس بزشكيان جاءت خلال اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الإيرانية، أوضح خلالها أن "الهدف من تفعيل هذه الآلية يكمن في تقييد مبيعات النفط وتقليل التجارة الإيرانية"، مشيرا إلى أنه "وفي ظل امتلاك إيران لمصادر الطاقة الهائلة، يجب أن تكون وتيرة تقدم البلاد متسارعة".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا، الأسبوع الماضي، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.وأوضح البيان أن "التحركات غير القانونية للترويكا الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بدافع الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018"، مؤكدًا أن تلك المحاولات "لا تؤثر على الترتيبات القانونية للقرار 2231، ولا على موعد انتهاء صلاحيته".ولفت البيان إلى أن "ست دول أعضاء في مجلس الأمن، بما فيها عضوان دائمان، رفضت التحركات غير القانونية، وأرسلت إيران مع الصين وروسيا رسائل مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتأكيد هذا الموقف".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في تغريدة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، يجب اعتباره منتهيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 20 يوليو/ تموز 2015، ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.

