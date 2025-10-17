https://sarabic.ae/20251017/نيوزيلندا-تعيد-فرض-عقوبات-على-إيران-بسبب-برنامجها-النووي-1106099534.html

نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي

نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي

أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، اليوم الجمعة، أن بلاده ستعيد فرض عقوبات أممية على إيران، "نتيجة عدم التزامها بالتعهدات النووية المنصوص عليها في...

وأكد بيترز، في بيان، أن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ غدًا السبت، 18 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأوضح البيان أن "العقوبات تشمل تجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، وحظر السفر عليهم، إلى جانب قيود على استيراد وتصدير السلع النووية والعسكرية". كما دعت نيوزيلندا مواطنيها إلى توخي الحذر في التعاملات التجارية مع إيران. وشدد على "دعم نيوزيلندا الثابت للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية"، داعيًا إيران إلى "استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى طاولة المفاوضات".وكشف الوزير النيوزيلندي عن إطلاق نظام تسجيل إلزامي للنيوزيلنديين الراغبين في إقامة تعاملات تجارية مع إيران، على أن يبدأ تطبيقه في الأول من فبراير/ شباط 2026.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت الاثنين الماضي، أن "البيان الأخير للدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) مكرّر ويفتقر إلى المصداقية وحسن النية، ولا يحمل أي جديد سوى تكرار مواقف قديمة وبعض العبارات التي لا معنى لها". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "تكرار الحديث عن منع إيران من امتلاك السلاح النووي لا أساس له"، مؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية لم تسعَ يوما لامتلاك هذا السلاح ولا تمتلكه أساسا".ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين الماضي، اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن طهران "تسعى لامتلاك أسلحة نووية" لتبرير هجوم استمر 12 يومًا، متهمًا إسرائيل بـ"خداع الولايات المتحدة لشن العدوان على إيران". وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال عراقجي: "في الجولة الخامسة من المحادثات مع ستيف ويتكوف في 23 مايو/أيار، أكدت: صفر أسلحة نووية يعني اتفاقًا، لكن صفر تخصيب يعني لا اتفاق". وأكد أنه "بالمثل، لا توجد أدلة على أن إيران كانت على بعد شهر من تطوير سلاح نووي، كما زُعم لتبرير الهجوم. وبعد فشل العدوان، تحاول إسرائيل اختلاق تهديد من قدراتنا الدفاعية، بينما سئم الأمريكيون حروب إسرائيل الدائمة".

