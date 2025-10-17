عربي
https://sarabic.ae/20251017/نيوزيلندا-تعيد-فرض-عقوبات-على-إيران-بسبب-برنامجها-النووي-1106099534.html
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، اليوم الجمعة، أن بلاده ستعيد فرض عقوبات أممية على إيران، "نتيجة عدم التزامها بالتعهدات النووية المنصوص عليها في... 17.10.2025
2025-10-17T06:02+0000
2025-10-17T06:02+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102003/98/1020039822_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_6bac9fa87eff3e0676070e734d167c7a.jpg
وأكد بيترز، في بيان، أن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ غدًا السبت، 18 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأوضح البيان أن "العقوبات تشمل تجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، وحظر السفر عليهم، إلى جانب قيود على استيراد وتصدير السلع النووية والعسكرية". كما دعت نيوزيلندا مواطنيها إلى توخي الحذر في التعاملات التجارية مع إيران. وشدد على "دعم نيوزيلندا الثابت للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية"، داعيًا إيران إلى "استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى طاولة المفاوضات".وكشف الوزير النيوزيلندي عن إطلاق نظام تسجيل إلزامي للنيوزيلنديين الراغبين في إقامة تعاملات تجارية مع إيران، على أن يبدأ تطبيقه في الأول من فبراير/ شباط 2026.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت الاثنين الماضي، أن "البيان الأخير للدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) مكرّر ويفتقر إلى المصداقية وحسن النية، ولا يحمل أي جديد سوى تكرار مواقف قديمة وبعض العبارات التي لا معنى لها". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "تكرار الحديث عن منع إيران من امتلاك السلاح النووي لا أساس له"، مؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية لم تسعَ يوما لامتلاك هذا السلاح ولا تمتلكه أساسا".ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين الماضي، اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن طهران "تسعى لامتلاك أسلحة نووية" لتبرير هجوم استمر 12 يومًا، متهمًا إسرائيل بـ"خداع الولايات المتحدة لشن العدوان على إيران". وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال عراقجي: "في الجولة الخامسة من المحادثات مع ستيف ويتكوف في 23 مايو/أيار، أكدت: صفر أسلحة نووية يعني اتفاقًا، لكن صفر تخصيب يعني لا اتفاق". وأكد أنه "بالمثل، لا توجد أدلة على أن إيران كانت على بعد شهر من تطوير سلاح نووي، كما زُعم لتبرير الهجوم. وبعد فشل العدوان، تحاول إسرائيل اختلاق تهديد من قدراتنا الدفاعية، بينما سئم الأمريكيون حروب إسرائيل الدائمة".
https://sarabic.ae/20251016/بزشكيان-أبناء-إيران-هم-من-صنعوا-الصواريخ-والطاقة-النووية-1106073983.html
https://sarabic.ae/20251016/ترامب-تلقيت-قبل-أسبوعين-تقريرا-بأن-إيران-تسعى-لصنع-سلاح-نووي-1106061278.html
https://sarabic.ae/20251015/إيران-لا-يمكن-لمفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-زيارة-مواقع-النووي-إلا-بموافقة-أعلى-هيئة-أمنية-1106025367.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102003/98/1020039822_0:448:1537:1600_1920x0_80_0_0_7da594e0c08916d7bd533d45038a79c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي

06:02 GMT 17.10.2025
© Sputnik . Andrey Reznitshenko  / الانتقال إلى بنك الصورمحطة بوشهر في إيران
محطة بوشهر في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Sputnik . Andrey Reznitshenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، اليوم الجمعة، أن بلاده ستعيد فرض عقوبات أممية على إيران، "نتيجة عدم التزامها بالتعهدات النووية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015"، وفق تعبيره.
وأكد بيترز، في بيان، أن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ غدًا السبت، 18 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأوضح البيان أن "العقوبات تشمل تجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، وحظر السفر عليهم، إلى جانب قيود على استيراد وتصدير السلع النووية والعسكرية".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
بزشكيان: أبناء إيران هم من صنعوا الصواريخ والطاقة النووية
أمس, 11:11 GMT
كما دعت نيوزيلندا مواطنيها إلى توخي الحذر في التعاملات التجارية مع إيران.

وأكد وزير الخارجية النيوزيلندي أن "إعادة تفعيل العقوبات الأممية تعبّر عن قلق المجتمع الدولي إزاء استمرار إيران في تجاوز التزاماتها النووية وتخصيب اليورانيوم بمستويات غير مبررة".

وشدد على "دعم نيوزيلندا الثابت للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية"، داعيًا إيران إلى "استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى طاولة المفاوضات".
وكشف الوزير النيوزيلندي عن إطلاق نظام تسجيل إلزامي للنيوزيلنديين الراغبين في إقامة تعاملات تجارية مع إيران، على أن يبدأ تطبيقه في الأول من فبراير/ شباط 2026.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
ترامب: تلقيت قبل أسبوعين تقريرا بأن إيران تسعى لصنع سلاح نووي
أمس, 07:46 GMT
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت الاثنين الماضي، أن "البيان الأخير للدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) مكرّر ويفتقر إلى المصداقية وحسن النية، ولا يحمل أي جديد سوى تكرار مواقف قديمة وبعض العبارات التي لا معنى لها".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "تكرار الحديث عن منع إيران من امتلاك السلاح النووي لا أساس له"، مؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية لم تسعَ يوما لامتلاك هذا السلاح ولا تمتلكه أساسا".
وتابع: "الدول الأوروبية هي التي عطّلت المسار الدبلوماسي باستغلالها آلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي"، مردفا: "حان الوقت لتُظهر هذه الدول استقلال قرارها وجدّيتها، وتستعيد مصداقيتها الدبلوماسية أمام الرأي العام والدول الأخرى".
ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين الماضي، اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن طهران "تسعى لامتلاك أسلحة نووية" لتبرير هجوم استمر 12 يومًا، متهمًا إسرائيل بـ"خداع الولايات المتحدة لشن العدوان على إيران".
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
إيران: لا يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة مواقع النووي إلا بموافقة أعلى هيئة أمنية
15 أكتوبر, 10:04 GMT
وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال عراقجي: "في الجولة الخامسة من المحادثات مع ستيف ويتكوف في 23 مايو/أيار، أكدت: صفر أسلحة نووية يعني اتفاقًا، لكن صفر تخصيب يعني لا اتفاق".
وأشار عراقجي إلى أن "مزاعم إخفاء العراق لأسلحة دمار شامل لم تستند إلى دليل، بل أدت إلى دمار هائل، ومقتل آلاف الجنود الأمريكيين، وإهدار 7 تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب".
وأكد أنه "بالمثل، لا توجد أدلة على أن إيران كانت على بعد شهر من تطوير سلاح نووي، كما زُعم لتبرير الهجوم. وبعد فشل العدوان، تحاول إسرائيل اختلاق تهديد من قدراتنا الدفاعية، بينما سئم الأمريكيون حروب إسرائيل الدائمة".
