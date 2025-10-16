https://sarabic.ae/20251016/ترامب-تلقيت-قبل-أسبوعين-تقريرا-بأن-إيران-تسعى-لصنع-سلاح-نووي-1106061278.html

ترامب: تلقيت قبل أسبوعين تقريرا بأن إيران تسعى لصنع سلاح نووي

وقال ترامب أمام الصحفيين: "تعرفون، عندما سمعت قبل أسبوعين تقارير تفيد بأن إيران تسعى لصنع سلاح نووي، قلت: لا تقلقوا. لديهم الكثير من الأمور التي يريدون إنجازها قبل صناعة سلاح نووي".وأضاف: "آخر شيء يريدونه هو صناعة سلاح نووي"، متابعًا :"إذا اتجهت إيران نحو صنع سلاح نووي، فستُستهدف تلك المنشآت وتُدمر قبل أن تقترب من هدفها".وأشار ترامب إلى الضربات الجوية الأمريكية في يونيو/ حزيران الماضي، قائلا: "قاذفاتنا الخمسة "بي‑تو" كانت تحمل مئات الآلاف من الأرطال من القنابل، وكل واحدة أصابت الهدف بدقة. دخلت أجواء إيران ليلًا وفي الظلام، كانت منخفضة الرادار تمامًا ولم يلحظها أحد".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نفى اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية لتبرير هجوم استمر 12 يومًا"، متهمًا إسرائيل بـ"خداع الولايات المتحدة لشن العدوان على إيران".وأضاف عراقجي: "لو راجع الرئيس الأمريكي محاضر تلك المفاوضات، لأدرك مدى قربنا من اتفاق نووي تاريخي"، مشيرًا إلى أن "مزاعم إخفاء العراق لأسلحة دمار شامل لم تستند إلى دليل، بل أدت إلى دمار هائل ومقتل آلاف الجنود الأمريكيين، وإهدار 7 تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب".وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "بالمثل، لا توجد أدلة على أن إيران، كانت على بعد شهر من تطوير سلاح نووي، كما زُعم لتبرير الهجوم. وبعد فشل العدوان، تحاول إسرائيل اختلاق تهديد من قدراتنا الدفاعية، بينما سئم الأمريكيون حروب إسرائيل الدائمة".بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".

