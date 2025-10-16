عربي
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"
وأفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الخميس، بأن تصريحات الرئيس بزشكيان، جاءت خلال كلمة له في مهرجان "المحسنين المساهمين في بناء المدارس" بمدينة أصفهان وسط إيران.وأكد بزشكيان أن "المدرسة هي ميدان يُراد منه تنشئة أبنائنا ونموهم، لذلك يجب التمهيد وبناء الأرضية لنموهم، وهناك كنز من الإمكانات والقدرات كامن لدى أبنائنا، ويجب علينا كشف هذه الكنوز وتفعيلها والتمهيد لتفتقها وازدهارها وإظهار نفسها".وتابع الرئيس الإيراني أن "العدو واهم من أنه قادر على النيل منا، لأن الشعب إن كان متحدًا ومتماسكًا، فإن أي قوة لن تقدر على المساس بنا".ويوم أمس الأربعاء، أكد مسعود بزشكيان، أن محاولات التآمر الخارجية ضد بلاده "دون أي تأثير"، مشيرًا إلى أن "القلق الحقيقي يكمن في الانقسامات الداخلية والاصطفافات الوهمية داخل البلاد".وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "هذه الأجواء السلبية تؤدي إلى غضب الناس وقلقهم وإحباطهم"، منوّها إلى أنه "بدلًا من ترسيخ روح الوحدة والتضامن، يسعى البعض إلى التشويه والتشكيك في كل شيء. يجب أن نتعاون جميعًا لتجاوز الظروف الصعبة المقبلة بخطوات إيجابية تُعيد الأمل إلى الشعب، ويمكنني معالجة القضايا الخارجية، لكنني قلق من الأوضاع الداخلية".وأول أمس الثلاثاء، قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، إن "الحرب الأخيرة التي استمرت اثني عشر يومًا شكّلت "دروسًا تعادل اثني عشر عامًا" بالنسبة لإيران".يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
بزشكيان: أبناء إيران هم من صنعوا الصواريخ والطاقة النووية

11:11 GMT 16.10.2025
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، بأن "أبناء إيران هم من أنتجوا وصنعوا الصواريخ والطاقة النووية ويتعين علينا إرساء قناعة أننا قادرون، وتعزيزها"، وفق تعبيره.
وأفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الخميس، بأن تصريحات الرئيس بزشكيان، جاءت خلال كلمة له في مهرجان "المحسنين المساهمين في بناء المدارس" بمدينة أصفهان وسط إيران.
وأكد بزشكيان أن "المدرسة هي ميدان يُراد منه تنشئة أبنائنا ونموهم، لذلك يجب التمهيد وبناء الأرضية لنموهم، وهناك كنز من الإمكانات والقدرات كامن لدى أبنائنا، ويجب علينا كشف هذه الكنوز وتفعيلها والتمهيد لتفتقها وازدهارها وإظهار نفسها".
وتابع الرئيس الإيراني أن "العدو واهم من أنه قادر على النيل منا، لأن الشعب إن كان متحدًا ومتماسكًا، فإن أي قوة لن تقدر على المساس بنا".
هاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
إيران تصد 3 هجمات إلكترونية كبرى على بنيتها التحتية
14 أكتوبر, 14:00 GMT
ويوم أمس الأربعاء، أكد مسعود بزشكيان، أن محاولات التآمر الخارجية ضد بلاده "دون أي تأثير"، مشيرًا إلى أن "القلق الحقيقي يكمن في الانقسامات الداخلية والاصطفافات الوهمية داخل البلاد".

وقال بزشكيان: "لا أشعر بقلق جدّي تجاه مؤامرات الولايات المتحدة أو غيرها، فعداؤهم للجمهورية الإسلامية أمر واضح، لكن ما يقلقني بشدة هو تصاعد الخلافات الداخلية، وإثارة الانقسامات الزائفة، وتبادل الاتهامات وتشويه صورة بعضنا بعضًا".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "هذه الأجواء السلبية تؤدي إلى غضب الناس وقلقهم وإحباطهم"، منوّها إلى أنه "بدلًا من ترسيخ روح الوحدة والتضامن، يسعى البعض إلى التشويه والتشكيك في كل شيء. يجب أن نتعاون جميعًا لتجاوز الظروف الصعبة المقبلة بخطوات إيجابية تُعيد الأمل إلى الشعب، ويمكنني معالجة القضايا الخارجية، لكنني قلق من الأوضاع الداخلية".
وأول أمس الثلاثاء، قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، إن "الحرب الأخيرة التي استمرت اثني عشر يومًا شكّلت "دروسًا تعادل اثني عشر عامًا" بالنسبة لإيران".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
إيران تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات ترامب "المعادية" في إسرائيل
14 أكتوبر, 05:37 GMT
يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
