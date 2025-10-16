https://sarabic.ae/20251016/بزشكيان-أبناء-إيران-هم-من-صنعوا-الصواريخ-والطاقة-النووية-1106073983.html

بزشكيان: أبناء إيران هم من صنعوا الصواريخ والطاقة النووية

بزشكيان: أبناء إيران هم من صنعوا الصواريخ والطاقة النووية

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، بأن "أبناء إيران هم من أنتجوا وصنعوا الصواريخ والطاقة النووية ويتعين علينا إرساء قناعة أننا قادرون، وتعزيزها"،... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الخميس، بأن تصريحات الرئيس بزشكيان، جاءت خلال كلمة له في مهرجان "المحسنين المساهمين في بناء المدارس" بمدينة أصفهان وسط إيران.وأكد بزشكيان أن "المدرسة هي ميدان يُراد منه تنشئة أبنائنا ونموهم، لذلك يجب التمهيد وبناء الأرضية لنموهم، وهناك كنز من الإمكانات والقدرات كامن لدى أبنائنا، ويجب علينا كشف هذه الكنوز وتفعيلها والتمهيد لتفتقها وازدهارها وإظهار نفسها".وتابع الرئيس الإيراني أن "العدو واهم من أنه قادر على النيل منا، لأن الشعب إن كان متحدًا ومتماسكًا، فإن أي قوة لن تقدر على المساس بنا".ويوم أمس الأربعاء، أكد مسعود بزشكيان، أن محاولات التآمر الخارجية ضد بلاده "دون أي تأثير"، مشيرًا إلى أن "القلق الحقيقي يكمن في الانقسامات الداخلية والاصطفافات الوهمية داخل البلاد".وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "هذه الأجواء السلبية تؤدي إلى غضب الناس وقلقهم وإحباطهم"، منوّها إلى أنه "بدلًا من ترسيخ روح الوحدة والتضامن، يسعى البعض إلى التشويه والتشكيك في كل شيء. يجب أن نتعاون جميعًا لتجاوز الظروف الصعبة المقبلة بخطوات إيجابية تُعيد الأمل إلى الشعب، ويمكنني معالجة القضايا الخارجية، لكنني قلق من الأوضاع الداخلية".وأول أمس الثلاثاء، قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، إن "الحرب الأخيرة التي استمرت اثني عشر يومًا شكّلت "دروسًا تعادل اثني عشر عامًا" بالنسبة لإيران".يشار إلى أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

