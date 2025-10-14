إيران تصد 3 هجمات إلكترونية كبرى على بنيتها التحتية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251014/إيران-تصد-3-هجمات-إلكترونية-كبرى-على-بنيتها-التحتية-1106002014.html
إيران تصد 3 هجمات إلكترونية كبرى على بنيتها التحتية
إيران تصد 3 هجمات إلكترونية كبرى على بنيتها التحتية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس المركز الوطني للفضاء الإلكتروني الإيراني، محمد أمين أقميري، اليوم الثلاثاء، صد 3 هجمات إلكترونية كبيرة استهدفت البنية التحتية للبلاد مؤخرا، بفضل يقظة... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T14:00+0000
2025-10-14T14:00+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097628141_0:32:1354:793_1920x0_80_0_0_6b2a0b3b6452ac6584e4eb293ab6fe01.jpg
وقال أقميري في كلمته أمام مؤتمر حول الأمن الإلكتروني، إن "3 هجمات كبيرة شُنت على البنية التحتية للبلاد مؤخرا، ولكن تم احتواؤها وتحييدها بفضل يقظة الجهات المعنية".وأشار إلى أن "منع الثغرات الأمنية يُعد من أهم القضايا في مجال الأمن الإلكتروني"، مشيرا إلى أن "المركز الوطني للفضاء الإلكتروني أصدر توجيها في عام 2023 يهدف إلى تعزيز الدفاعات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وأضاف أقميري أنه "بفضل جهود شرطة الأمن الإلكتروني في إيران، تم إطلاق برنامج لتمكين متخصصي الأمن الإلكتروني في القطاع الخاص من تحديد نقاط الضعف ومعالجتها قبل أن يضرب المهاجمون، مما يعزز المرونة الإلكترونية الوطنية".
https://sarabic.ae/20250912/مشهد-غريب-هاكر-يخترق-هاتف-كاتس-ويصوره-فيديو--1104769875.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097628141_0:0:1352:1014_1920x0_80_0_0_d4ddd5d6b8e801e37c0d3b92fe1b303b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تصد 3 هجمات إلكترونية كبرى على بنيتها التحتية

14:00 GMT 14.10.2025
© Photo / Unsplash/ Kevin Kuهاكر
هاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© Photo / Unsplash/ Kevin Ku
تابعنا عبر
أعلن رئيس المركز الوطني للفضاء الإلكتروني الإيراني، محمد أمين أقميري، اليوم الثلاثاء، صد 3 هجمات إلكترونية كبيرة استهدفت البنية التحتية للبلاد مؤخرا، بفضل يقظة الجهات المعنية.
وقال أقميري في كلمته أمام مؤتمر حول الأمن الإلكتروني، إن "3 هجمات كبيرة شُنت على البنية التحتية للبلاد مؤخرا، ولكن تم احتواؤها وتحييدها بفضل يقظة الجهات المعنية".
وأشار إلى أن "منع الثغرات الأمنية يُعد من أهم القضايا في مجال الأمن الإلكتروني"، مشيرا إلى أن "المركز الوطني للفضاء الإلكتروني أصدر توجيها في عام 2023 يهدف إلى تعزيز الدفاعات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
مشهد غريب... "هاكر" يخترق هاتف كاتس ويصوره... فيديو
12 سبتمبر, 07:21 GMT
وأضاف أقميري أنه "بفضل جهود شرطة الأمن الإلكتروني في إيران، تم إطلاق برنامج لتمكين متخصصي الأمن الإلكتروني في القطاع الخاص من تحديد نقاط الضعف ومعالجتها قبل أن يضرب المهاجمون، مما يعزز المرونة الإلكترونية الوطنية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала