إيران تصد 3 هجمات إلكترونية كبرى على بنيتها التحتية

أعلن رئيس المركز الوطني للفضاء الإلكتروني الإيراني، محمد أمين أقميري، اليوم الثلاثاء، صد 3 هجمات إلكترونية كبيرة استهدفت البنية التحتية للبلاد مؤخرا، بفضل يقظة... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال أقميري في كلمته أمام مؤتمر حول الأمن الإلكتروني، إن "3 هجمات كبيرة شُنت على البنية التحتية للبلاد مؤخرا، ولكن تم احتواؤها وتحييدها بفضل يقظة الجهات المعنية".وأشار إلى أن "منع الثغرات الأمنية يُعد من أهم القضايا في مجال الأمن الإلكتروني"، مشيرا إلى أن "المركز الوطني للفضاء الإلكتروني أصدر توجيها في عام 2023 يهدف إلى تعزيز الدفاعات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وأضاف أقميري أنه "بفضل جهود شرطة الأمن الإلكتروني في إيران، تم إطلاق برنامج لتمكين متخصصي الأمن الإلكتروني في القطاع الخاص من تحديد نقاط الضعف ومعالجتها قبل أن يضرب المهاجمون، مما يعزز المرونة الإلكترونية الوطنية".
