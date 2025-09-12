مشهد غريب... "هاكر" يخترق هاتف كاتس ويصوره... فيديو
استطاع "هاكر" تركي الاتصال برقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث قام الأخير بالرد على الاتصال، حيث ظهر الوزير في فيديو مقتضب بعد أن أجرى الهاكر مكالمة قصيرة معه عبر "فيديو كول".
ونشر الهاكر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيث ظهر الوزير الإسرائيلي لثوان وقد فتح مكالمة الفيديو، لكنه سرعان ما تدارك الأمر وأقفل الخط، بحسب صحيفة "يانيت غلوبال".
I waited for confirmation.— Tugay Er (@er_tugay_) September 11, 2025
Now you have it from Katz himself.
He admits his phone was targeted, calls and messages nonstop. Meaning the so-called “leak” was never fake.
When the target validates the hack, you don’t need any more proof. https://t.co/2s8v50sEBs pic.twitter.com/zVWfDsMqfa
وأكد كاتس لاحقا، في تغريدة له، حصول المكالمةمشيرا إلى أن "صابات منظمة من مختلف دول العالم تتصل بهاتفه المدني غير السري، وتترك رسائل كراهية وتهديدات."
ونوه كاتس إلى أن هؤلاء سيستمرون في الاتصال والتهديد، لكنه سيواصل "إصدار الأوامر بالقضاء على رفاقهم من القادة الإرهابيين"، على حد تعبيره.
وتزامن الاختراق مع تبعات العملية التي نفذتها إسرائيل على قادة حماس في الدوحة، حيث شنت غارات على مجمع في العاصمة القطرية كان يجتمع فيه قادة كبار من حماس من أجل بحث مقترح أميركي لوقف النار في قطاع غزة.
ويتزامن هذا الاختراق، أيضا، مع قصف مستمر تنفذه القوات الإسرائيلية على مدينة غزة، حيث تطوقتها وطبقت عليها حصارا قبل بدء عملية السيطرة عليها، بحسب ما أعلنت الدفاع الإسرائيلية قبل أيام، حيث هدد كاتب قائلا، إن "إعصارا هائلا سيضرب سماء مدينة غزة، وستهتز أسطح أبراج الارهاب"، وفق تعبيره.