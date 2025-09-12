https://sarabic.ae/20250912/مشهد-غريب-هاكر-يخترق-هاتف-كاتس-ويصوره-فيديو--1104769875.html

مشهد غريب... "هاكر" يخترق هاتف كاتس ويصوره... فيديو

استطاع "هاكر" تركي الاتصال برقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث قام الأخير بالرد على الاتصال، حيث ظهر الوزير في فيديو مقتضب بعد أن أجرى الهاكر... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

ونشر الهاكر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيث ظهر الوزير الإسرائيلي لثوان وقد فتح مكالمة الفيديو، لكنه سرعان ما تدارك الأمر وأقفل الخط، بحسب صحيفة "يانيت غلوبال". ونوه كاتس إلى أن هؤلاء سيستمرون في الاتصال والتهديد، لكنه سيواصل "إصدار الأوامر بالقضاء على رفاقهم من القادة الإرهابيين"، على حد تعبيره.ويتزامن هذا الاختراق، أيضا، مع قصف مستمر تنفذه القوات الإسرائيلية على مدينة غزة، حيث تطوقتها وطبقت عليها حصارا قبل بدء عملية السيطرة عليها، بحسب ما أعلنت الدفاع الإسرائيلية قبل أيام، حيث هدد كاتب قائلا، إن "إعصارا هائلا سيضرب سماء مدينة غزة، وستهتز أسطح أبراج الارهاب"، وفق تعبيره.

