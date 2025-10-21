https://sarabic.ae/20251021/إيران-تلغي-اتفاق-القاهرة-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1106228994.html

إيران تلغي "اتفاق القاهرة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن بلاده "ألغت اتفاق التعاون"، الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/ أيلول... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن لاريجاني، صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، بأن "التقارير التي يقدمها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لم تعد ذات تأثير"، مؤكدًا أن "إيران تتابع بجدية مسألة تعزيز قدرات قواتها المسلحة".وردًا على سؤال بشأن اتفاق القاهرة، ومستقبل التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تفعيل "آلية الزناد"، قال لاريجاني إن "وزير الخارجية عباس عراقجي، كان قد أكد بعد اجتماع القاهرة، أنه إذا فُعّلت آلية الزناد، فإن الاتفاق سيصبح كأنه لم يكن".وأضاف لاريجاني: "لقد حدث ذلك بالفعل، كان بإمكانهم عدم تفعيل آلية الزناد إذا كانوا يرغبون في التعاون بالفعل، لذلك، إذا كانت لدى الوكالة أي مقترحات، يجب تقديمها، وستتم مناقشتها في لجنة تابعة لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث سيتم إبداء الرأي بشأنها".وشدد عراقجي أن بلاده "أظهرت حسن نيتها بوضوح من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم مقترحات عادلة".وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الدول الغربية لا تملك أي مبرر للقول إن إيران تتجنب المفاوضات، ولا سبب لتفعيل آلية الزناد"، مشددًا على "وضوح موقف بلاده وحقها المشروع"، على حد قوله.ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران، التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010، ويشكل ذلك حظرا على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظرًا على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميدا عالميا يستهدف الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.

