https://sarabic.ae/20251021/إيران-تلغي-اتفاق-القاهرة-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1106228994.html
إيران تلغي "اتفاق القاهرة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيران تلغي "اتفاق القاهرة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن بلاده "ألغت اتفاق التعاون"، الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/ أيلول... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T06:28+0000
2025-10-21T06:28+0000
2025-10-21T06:28+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار مصر الآن
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101624755_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_8944da705caf17d50d09aefd1b69f1c5.jpg
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن لاريجاني، صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، بأن "التقارير التي يقدمها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لم تعد ذات تأثير"، مؤكدًا أن "إيران تتابع بجدية مسألة تعزيز قدرات قواتها المسلحة".وردًا على سؤال بشأن اتفاق القاهرة، ومستقبل التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تفعيل "آلية الزناد"، قال لاريجاني إن "وزير الخارجية عباس عراقجي، كان قد أكد بعد اجتماع القاهرة، أنه إذا فُعّلت آلية الزناد، فإن الاتفاق سيصبح كأنه لم يكن".وأضاف لاريجاني: "لقد حدث ذلك بالفعل، كان بإمكانهم عدم تفعيل آلية الزناد إذا كانوا يرغبون في التعاون بالفعل، لذلك، إذا كانت لدى الوكالة أي مقترحات، يجب تقديمها، وستتم مناقشتها في لجنة تابعة لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث سيتم إبداء الرأي بشأنها".وشدد عراقجي أن بلاده "أظهرت حسن نيتها بوضوح من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم مقترحات عادلة".وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الدول الغربية لا تملك أي مبرر للقول إن إيران تتجنب المفاوضات، ولا سبب لتفعيل آلية الزناد"، مشددًا على "وضوح موقف بلاده وحقها المشروع"، على حد قوله.ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران، التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010، ويشكل ذلك حظرا على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظرًا على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميدا عالميا يستهدف الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
https://sarabic.ae/20251001/عراقجي-مصير-اتفاق-القاهرة-مع-الوكالة-الذرية-مرهون-بقرار-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-1105480654.html
https://sarabic.ae/20250607/عضو-بالمجلس-المصري-للشؤون-الخارجية-لـسبوتنيك-واشنطن-تدرك-أهمية-موقف-القاهرة-من-اتفاق-السلام-1101416796.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101624755_126:0:1875:1312_1920x0_80_0_0_51edcfb9b92c82443e6064da71db78dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار مصر الآن, مصر
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار مصر الآن, مصر
إيران تلغي "اتفاق القاهرة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن بلاده "ألغت اتفاق التعاون"، الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن لاريجاني، صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، بأن "التقارير التي يقدمها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لم تعد ذات تأثير"، مؤكدًا أن "إيران تتابع بجدية مسألة تعزيز قدرات قواتها المسلحة".
وردًا على سؤال بشأن اتفاق القاهرة، ومستقبل التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تفعيل "آلية الزناد"، قال لاريجاني إن "وزير الخارجية عباس عراقجي، كان قد أكد بعد اجتماع القاهرة، أنه إذا فُعّلت آلية الزناد، فإن الاتفاق سيصبح كأنه لم يكن".
وأضاف لاريجاني: "لقد حدث ذلك بالفعل، كان بإمكانهم عدم تفعيل آلية الزناد إذا كانوا يرغبون في التعاون بالفعل، لذلك، إذا كانت لدى الوكالة أي مقترحات، يجب تقديمها، وستتم مناقشتها في لجنة تابعة لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث سيتم إبداء الرأي بشأنها".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد في الآونة الأخيرة، أن "اتفاق القاهرة لم یعد ساریًا کأساس للتعاون مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية"، موضحًا أن "تفعيل آلية الزناد غیّر جمیع الظروف، وأن إیران تواجه الآن وضعًا جدیدًا یتطلب اتخاذ قرارات جدیدة".
وشدد عراقجي أن بلاده "أظهرت حسن نيتها بوضوح من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم مقترحات عادلة".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الدول الغربية لا تملك أي مبرر للقول إن إيران تتجنب المفاوضات، ولا سبب لتفعيل آلية الزناد"، مشددًا على "وضوح موقف بلاده وحقها المشروع"، على حد قوله.
وأعادت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
ويعني تفعيل "آلية الزناد" تطبيق جميع العقوبات ضد طهران
، التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010، ويشكل ذلك حظرا على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة
نووية، وحظرًا على نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتجميدا عالميا يستهدف الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.