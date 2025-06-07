https://sarabic.ae/20250607/عضو-بالمجلس-المصري-للشؤون-الخارجية-لـسبوتنيك-واشنطن-تدرك-أهمية-موقف-القاهرة-من-اتفاق-السلام-1101416796.html
عضو بالمجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": واشنطن تدرك أهمية موقف القاهرة من "اتفاق السلام"
عضو بالمجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": واشنطن تدرك أهمية موقف القاهرة من "اتفاق السلام"
سبوتنيك عربي
صرح السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بأن "حديث الرئيس دونالد ترامب، بشأن استبعاد مصر من قائمة الدولة... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "مصر ودول الخليج والمغرب هي الدول المستقرة، التي تنعم بالأمن وتستقبل العديد من الجنسيات دون أي أزمات، ما يفسر قرارات ترامب باستبعاد هذه الدول من القرارات الجديدة".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يتم إدراج مصر ضمن قائمة الدول الخاضعة لحظر السفر الجديد، لاعتقاده بأن "البلاد تسيطر على الأمور".ووفقا لحسن، فإن "دور مصر من اتفاق السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، ودورها من أجل وقف الحرب العبثية في قطاع غزة، يدخل ضمن حسابات الرئيس الأمريكي، إذ يدرك أهمية مصر في المنطقة وكذلك بالنسبة لجميع الملفات".وبشأن الدور الأمريكي في الحرب على غزة والموقف السلبي تجاه القاهرة، أوضح السفير حسن أن "التحيّز الأمريكي أدى إلى فتور في العلاقات بين واشنطن والقاهرة، وكذلك التجاوز بشأن الطرح الذي يهدف لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما رفضته مصر بشكل قاطع، ما ضاعف الفتور في العلاقات بين البلدين، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد طرفًا محايدًا".وشدد على أن "ترامب يدرك جيدا أن انقلاب مصر على عملية السلام يؤدي إلى انقلاب كل شيء في الشرق الأوسط، في حين أن القاهرة لديها الكثير من البدائل رغم حفاظها على علاقتها مع واشنطن، غير أن علاقتها مع روسيا متجذّرة ومتواصلة وتعززها المشروعات القومية الكبرى والتسليح والصناعة كما تربطها علاقات مع دول عدة، ورغم حفاظها على علاقتها مع واشنطن لكنها ليست مكتوفة الأيدي".وكان ترامب، قد أصدر أمرا تنفيذيا بحظر السفر إلى الولايات المتحدة على الأفراد من 12 دولة، معللًا ذلك "بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، ويأتي في إطار سياساته لتعزيز الأمن القومي الأمريكي"، خاصة بعد هجوم "بولدر" بولاية كولورادو، في يونيو/ حزيران الجاري.ويفرض الأمر التنفيذي قيودا كاملة على دخول المواطنين من أفغانستان وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا وميانمار والصومال والسودان واليمن، كما يفرض الأمر التنفيذي قيودًا جزئية على دخول المواطنين القادمين من بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا إلى الولايات المتحدة.وأضاف ترامب أن حظر السفر "جاء في وقته. بصراحة، نريد إبعاد الأشرار عن بلادنا. لقد سمحت إدارة (جو) بايدن، لبعض الأشخاص السيئين بالدخول، وسنخرجهم واحدًا تلو الآخر، ولن نتوقف حتى نخرجهم".
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يكشف-سبب-عدم-فرض-حظر-سفر-على-المصريين-1101356620.html
https://sarabic.ae/20240727/اجتماع-مسؤولين-من-مصر-وقطر-والولايات-المتحدة-وإسرائيل-بشأن-هدنة-في-غزة-1091167058.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
عضو بالمجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": واشنطن تدرك أهمية موقف القاهرة من "اتفاق السلام"
حصري
صرح السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بأن "حديث الرئيس دونالد ترامب، بشأن استبعاد مصر من قائمة الدولة الخاضعة لحظر السفر يستند إلى جوانب موضوعية".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك
"، أن "مصر ودول الخليج والمغرب هي الدول المستقرة، التي تنعم بالأمن وتستقبل العديد من الجنسيات دون أي أزمات، ما يفسر قرارات ترامب باستبعاد هذه الدول من القرارات الجديدة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يتم إدراج مصر ضمن قائمة الدول الخاضعة لحظر السفر الجديد، لاعتقاده بأن "البلاد تسيطر على الأمور".
ووفقا لحسن، فإن "دور مصر من اتفاق السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، ودورها من أجل وقف الحرب العبثية في قطاع غزة، يدخل ضمن حسابات الرئيس الأمريكي، إذ يدرك أهمية مصر في المنطقة وكذلك بالنسبة لجميع الملفات".
وبشأن الدور الأمريكي في الحرب على غزة والموقف السلبي تجاه القاهرة، أوضح السفير حسن أن "التحيّز الأمريكي أدى إلى فتور في العلاقات بين واشنطن والقاهرة، وكذلك التجاوز بشأن الطرح الذي يهدف لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما رفضته مصر بشكل قاطع، ما ضاعف الفتور في العلاقات بين البلدين، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد طرفًا محايدًا".
وأشار إلى أن الموقف المصري "رغم الفتور مع واشنطن، لكنه غير مستفز كما تفعل واشنطن، خاصة أن القاهرة تدرك أهمية الموقف الأمريكي للضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب أو حل القضية الفلسطينية بشكل عام، وهو ما يحدد سقف الخلافات".
وشدد على أن "ترامب يدرك جيدا أن انقلاب مصر على عملية السلام يؤدي إلى انقلاب كل شيء في الشرق الأوسط، في حين أن القاهرة لديها الكثير من البدائل رغم حفاظها على علاقتها مع واشنطن، غير أن علاقتها مع روسيا متجذّرة ومتواصلة وتعززها المشروعات القومية الكبرى والتسليح والصناعة كما تربطها علاقات مع دول عدة، ورغم حفاظها على علاقتها مع واشنطن لكنها ليست مكتوفة الأيدي".
وكان ترامب، قد أصدر أمرا تنفيذيا بحظر السفر إلى الولايات المتحدة
على الأفراد من 12 دولة، معللًا ذلك "بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، ويأتي في إطار سياساته لتعزيز الأمن القومي الأمريكي"، خاصة بعد هجوم "بولدر" بولاية كولورادو، في يونيو/ حزيران الجاري.
ويفرض الأمر التنفيذي قيودا كاملة على دخول المواطنين من أفغانستان وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا وميانمار والصومال والسودان واليمن، كما يفرض الأمر التنفيذي قيودًا جزئية على دخول المواطنين القادمين من بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا إلى الولايات المتحدة.
وردا على سؤال عن سبب عدم إدراج مصر ضمن الدول المحظورة التي تم الكشف عنها، خلال مؤتمر صحفي أثناء لقائه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الأربعاء الماضي، قال ترامب: "مصر دولة نتعامل معها عن كثب. الأمور لديهم تحت السيطرة. الدول التي لدينا، الأمور فيها ليست تحت السيطرة".
وأضاف ترامب أن حظر السفر "جاء في وقته. بصراحة، نريد إبعاد الأشرار عن بلادنا. لقد سمحت إدارة (جو) بايدن، لبعض الأشخاص السيئين بالدخول، وسنخرجهم واحدًا تلو الآخر، ولن نتوقف حتى نخرجهم".