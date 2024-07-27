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https://sarabic.ae/20240727/اجتماع-مسؤولين-من-مصر-وقطر-والولايات-المتحدة-وإسرائيل-بشأن-هدنة-في-غزة-1091167058.html
اجتماع مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل بشأن هدنة في غزة
اجتماع مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل بشأن هدنة في غزة
سبوتنيك عربي
قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن العاصمة الإيطالية روما، ستستضيف اجتماعا رباعيا، غدا الأحد، يجمع المسؤولين المصريين ونظرائهم الأمريكيين والقطريين، بحضور رئيس... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T08:00+0000
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر، أن اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر أكدت لكل الأطراف المشاركين بالاجتماع تمسكها بضرورة الوصول لصيغة اتفاق تقضي بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة.كما أكدت مصر تمسكها بضرورة الوصول لصيغة تقضي بضمان حرية حركة المواطنين في غزة، والانسحاب الكامل من الجانب الفلسطيني لمنفذ رفح.وفي خطوة قد تعرقل التوصل لاتفاق ينهي الحرب في غزة؛ قالت مصادر إن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.وقالت المصادر (مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان) إن إسرائيل ترى أنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين عند عودتهم إلى شمالي قطاع غزة عند وقف إطلاق النار؛ "إذ أنهم يخشون من أن يدعم هؤلاء السكان مقاتلو حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك"، وفقا لتقارير غربية.ويمثل هذا التعديل تراجعا إسرائيليا عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد، إلا أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال إن الحركة لم تطلع بعد على المقترحات الحديثة التي من المتوقع أن تُعلن "في الساعات المقبلة".وأشار المصدران المصريان إلى وجود نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره خارج إطار أي اتفاق نهائي يقبله الجانبان.ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو البيت الأبيض أو وزارة الخارجية المصرية بعد على طلبات للتعليق على مطالب إسرائيل.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240726/الصحة-العالمية-ترسل-مليون-لقاح-ضد-شلل-الأطفال-إلى-غزة-1091161765.html
https://sarabic.ae/20240726/بايدن-يؤكد-لنتنياهو-على-الحاجة-لسد-الفجوات-المتبقية-في-اتفاق-وقف-إطلاق-النار--1091135159.html
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طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

اجتماع مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل بشأن هدنة في غزة

08:00 GMT 27.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat"مدينة الأيتام"... مخيم نزوح يحتضن أيتام حرب قطاع غزة في خان يونس
مدينة الأيتام... مخيم نزوح يحتضن أيتام حرب قطاع غزة في خان يونس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن العاصمة الإيطالية روما، ستستضيف اجتماعا رباعيا، غدا الأحد، يجمع المسؤولين المصريين ونظرائهم الأمريكيين والقطريين، بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية، بهدف للوصول لاتفاق هدنة في غزة.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر، أن اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر أكدت لكل الأطراف المشاركين بالاجتماع تمسكها بضرورة الوصول لصيغة اتفاق تقضي بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة.
كما أكدت مصر تمسكها بضرورة الوصول لصيغة تقضي بضمان حرية حركة المواطنين في غزة، والانسحاب الكامل من الجانب الفلسطيني لمنفذ رفح.
وفي خطوة قد تعرقل التوصل لاتفاق ينهي الحرب في غزة؛ قالت مصادر إن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.
الحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
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أمس, 22:21 GMT
وقالت المصادر (مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان) إن إسرائيل ترى أنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين عند عودتهم إلى شمالي قطاع غزة عند وقف إطلاق النار؛ "إذ أنهم يخشون من أن يدعم هؤلاء السكان مقاتلو حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك"، وفقا لتقارير غربية.
ويمثل هذا التعديل تراجعا إسرائيليا عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.
وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد، إلا أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال إن الحركة لم تطلع بعد على المقترحات الحديثة التي من المتوقع أن تُعلن "في الساعات المقبلة".
وأشار المصدران المصريان إلى وجود نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره خارج إطار أي اتفاق نهائي يقبله الجانبان.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
بايدن يؤكد لنتنياهو ضرورة سد الفجوات المتبقية في اتفاق وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة
أمس, 02:48 GMT
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو البيت الأبيض أو وزارة الخارجية المصرية بعد على طلبات للتعليق على مطالب إسرائيل.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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