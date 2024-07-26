https://sarabic.ae/20240726/بايدن-يؤكد-لنتنياهو-على-الحاجة-لسد-الفجوات-المتبقية-في-اتفاق-وقف-إطلاق-النار--1091135159.html

بايدن يؤكد لنتنياهو على الحاجة لسد الفجوات المتبقية في اتفاق وقف إطلاق النار

بايدن يؤكد لنتنياهو على الحاجة لسد الفجوات المتبقية في اتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر في اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الحاجة لسد الثغرات المتبقية وإبرام... 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T02:48+0000

2024-07-26T02:48+0000

2024-07-26T02:48+0000

جو بايدن

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان له: "التقى الرئيس (الأمريكي جو) بايدن اليوم رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو في البيت الأبيض، وناقش الرئيس ورئيس الوزراء التطورات في غزة والمفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بالتفصيل".وأضاف البيان: "أعرب الرئيس بايدن عن الحاجة إلى سد الفجوات المتبقية، وإتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، والتوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة. كما أثار الرئيس الأزمة الإنسانية في غزة، والحاجة إلى إزالة أي عقبات أمام تدفق المساعدات واستعادة الخدمات الأساسية للمحتاجين، والأهمية الحاسمة لحماية أرواح المدنيين أثناء العمليات العسكرية. وأكد الرئيس بايدن التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران ووكلائها".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل و90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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جو بايدن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل