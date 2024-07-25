https://sarabic.ae/20240725/كامالا-هاريس-لن-أبقى-صامتة-بشأن-المعاناة-في-غزة-بعد-محادثات-صعبة-مع-نتنياهو-1091133856.html
كامالا هاريس: "لن أبقى صامتة" بشأن المعاناة في قطاع غزة
كامالا هاريس: "لن أبقى صامتة" بشأن المعاناة في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أشارت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس إلى تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه غزة، حيث أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة إبرام... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T23:41+0000
2024-07-25T23:41+0000
2024-07-25T23:42+0000
بنيامين نتنياهو
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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قالت هاريس، التي أصبحت الآن المرشحة الديمقراطية المفترضة للرئاسة بعد إعلان بايدن عدم ترشحه في انتخابات نوفمبر، إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب "المدمرة".وأضافت في مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع نتنياهو: "ما حدث في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية مدمر. صور الأطفال القتلى والناس الجائعين اليائسين الذين يفرون بحثًا عن الأمان، أحيانًا يُشردون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. لا يمكننا التغاضي عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح غير مبالين للمعاناة ولن أبقى صامتة".وأضافت هاريس أنها ضغطت على نتنياهو بشأن الوضع الكارثي في الاجتماع "الصريح". وقالت: "أعربت لرئيس الوزراء عن قلقي البالغ بشأن حجم المعاناة الإنسانية في غزة، بما في ذلك وفاة عدد كبير جدًا من المدنيين الأبرياء".كما دعت هاريس إلى إقامة دولة فلسطينية وحثت نتنياهو وحماس على الاتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لإنهاء الحرب التي أشعلتها هجمات حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل. وقالت: "كما قلت للتو لرئيس الوزراء نتنياهو، حان الوقت لإبرام هذا الاتفاق".كانت تصريحات هاريس تناقضًا حادًا مع التحيات الودية بين بايدن ونتنياهو في وقت سابق من اليوم، على الرغم من شهور التوترات بين الرجلين.وأكد نتنياهو خلال اجتماعه في المكتب البيضاوي: "من يهودي صهيوني فخور إلى أيرلندي أمريكي صهيوني فخور، أريد أن أشكرك على 50 عامًا من الخدمة العامة و50 عامًا من الدعم لدولة إسرائيل. وأتطلع إلى مناقشة الأمور معك اليوم والعمل معك في الأشهر المقبلة".وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيحث نتنياهو على "التسوية" من أجل التوصل إلى اتفاق، بعد أن ألقى نتنياهو خطابًا ناريًا أمام الكونغرس الأمريكي تعهد فيه بـ "النصر الكامل" ضد حماس.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين: "سيعيد الرئيس تأكيده لرئيس الوزراء نتنياهو أنه يعتقد أننا بحاجة للوصول إلى هناك، ونحتاج إلى الوصول إلى هناك قريبًا".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى سقوط نحو 40 ألف قتيل ونحو 90 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال إضافة إلى آلاف المفقودين"ويقوم رئيس وزراء إسرائيل في الوقت الحالي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ألقى خلالها كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، اعتبر 55 في المئة من الإسرائيليين أنها لن تغير الوضع في بلادهم، حسب استطلاع رأي لوسائل إعلام إسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240724/نانسي-بيلوسي-تنتقد-خطاب-نتنياهو-في-الكونغرس-الأمريكي-وتدعوه-للتركيز-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-1091108102.html
https://sarabic.ae/20240725/البيت-الأبيض-لا-نعتقد-أن-نتنياهو-مجرم-حرب-1091131231.html
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بنيامين نتنياهو, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
بنيامين نتنياهو, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
كامالا هاريس: "لن أبقى صامتة" بشأن المعاناة في قطاع غزة
23:41 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 23:42 GMT 25.07.2024)
أشارت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس إلى تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه غزة، حيث أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة إبرام اتفاق سلام وأصرت على أنها لن تكون "صامتة" بشأن المعاناة في القطاع الفلسطيني.
قالت هاريس، التي أصبحت الآن المرشحة الديمقراطية المفترضة للرئاسة بعد إعلان بايدن عدم ترشحه في انتخابات نوفمبر، إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب "المدمرة".
وأضافت في مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع نتنياهو: "ما حدث في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية مدمر. صور الأطفال القتلى والناس الجائعين اليائسين الذين يفرون بحثًا عن الأمان، أحيانًا يُشردون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. لا يمكننا التغاضي عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح غير مبالين للمعاناة ولن أبقى صامتة".
وأضافت هاريس أنها ضغطت على نتنياهو بشأن الوضع الكارثي في الاجتماع "الصريح". وقالت: "أعربت لرئيس الوزراء عن قلقي البالغ بشأن حجم المعاناة الإنسانية في غزة، بما في ذلك وفاة عدد كبير جدًا من المدنيين الأبرياء".
كما دعت هاريس إلى إقامة دولة فلسطينية وحثت نتنياهو وحماس على الاتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لإنهاء الحرب التي أشعلتها هجمات حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل. وقالت: "كما قلت للتو لرئيس الوزراء نتنياهو، حان الوقت لإبرام هذا الاتفاق".
كانت تصريحات هاريس تناقضًا حادًا مع التحيات الودية بين بايدن ونتنياهو في وقت سابق من اليوم، على الرغم من شهور التوترات بين الرجلين.
وأكد نتنياهو خلال اجتماعه في المكتب البيضاوي: "من يهودي صهيوني فخور إلى أيرلندي أمريكي صهيوني فخور، أريد أن أشكرك على 50 عامًا من الخدمة العامة و50 عامًا من الدعم لدولة إسرائيل. وأتطلع إلى مناقشة الأمور معك اليوم والعمل معك في الأشهر المقبلة".
وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيحث نتنياهو على "التسوية" من أجل التوصل إلى اتفاق، بعد أن ألقى نتنياهو خطابًا ناريًا أمام الكونغرس الأمريكي تعهد فيه بـ "النصر الكامل" ضد حماس.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين: "سيعيد الرئيس تأكيده لرئيس الوزراء نتنياهو أنه يعتقد أننا بحاجة للوصول إلى هناك، ونحتاج إلى الوصول إلى هناك قريبًا".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى سقوط نحو 40 ألف قتيل ونحو 90 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال إضافة إلى آلاف المفقودين"
ويقوم رئيس وزراء إسرائيل
في الوقت الحالي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ألقى خلالها كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، اعتبر 55 في المئة من الإسرائيليين أنها لن تغير الوضع في بلادهم، حسب استطلاع رأي لوسائل إعلام إسرائيلية.